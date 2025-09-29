Μάικλ Σιν: Δεν ήθελε -αρχικά- να υποδυθεί τον Τόνι Μπλερ στην ταινία «The Deal»

Ο ηθοποιός Μάικλ Σιν (Michael Sheen) δήλωσε ότι αρχικά απέρριψε τον ρόλο του πρώην πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου Σερ Τόνι Μπλερ στην ταινία «The Deal». Ο Ουαλός ηθοποιός είπε ότι τον προσέγγισαν ενώ παρακολουθούσε μια θεατρική παράσταση στο Λονδίνο και του πρότειναν τον ρόλο του Τόνι Μπλερ στο δράμα του Channel 4, τον οποίο επανέλαβε στις ταινίες The Queen του 2006 και The Special Relationship του 2010, αλλά αναγκάστηκε να απορρίψει αρχικά, καθώς επρόκειτο να υποδυθεί τον Αυτοκράτορα Καλιγούλα στη θεατρική σκηνή.

Καλεσμένος στην εκπομπή Desert Island Discs του BBC Radio 4 ανέφερε: «Πήγα να δω μια θεατρική παράσταση, όταν επέστρεψα στο Λονδίνο για λίγο, και ενώ ήμουν εκεί, ήρθε προς το μέρος μου μία κυρία την οποία δεν είχα ξανασυναντήσει ποτέ».

«Και είπε: "Δουλεύω πάνω σε μια ιστορία αγάπης για τον Τόνι Μπλερ και τον Γκόρντον Μπράουν και κάνω κάστινγκ και νομίζω ότι πρέπει να υποδυθείς τον Τόνι Μπλερ" και απλά θεώρησα ότι ήταν μια τρελή γυναίκα» εξήγησε ο ηθοποιός.

«Ήμουν αποφασισμένος να κάνω ένα θεατρικό έργο, και απάντησα "λοιπόν, δεν μπορώ να το κάνω γιατί κάνω αυτό το έργο", και όλοι έλεγαν, "λοιπόν, δεν πρέπει να κάνεις αυτήν την παράσταση"».

Ο Σιν αποσαφήνισε ότι αν πει ότι πρόκειται να κάνει κάτι, τότε «δεν μπορεί να ακυρώσει τον λόγο του», καθώς δεν «ήθελε να απογοητεύσει τους ανθρώπους», αλλά τελικά βρήκε έναν τρόπο να συμμετέχει στην παράσταση και να εμφανιστεί στην ταινία.

«Καταφέραμε να βρούμε τρόπο για να κάνω το έργο και να υποδύομαι τον Καλιγούλα... τη νύχτα και να γυρίζω το The Deal την ημέρα, και κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων κάποιος έτρεχε στο πλατό και έλεγε, "εντάξει, πρέπει να φύγεις τώρα"» σημείωσε.

«Και έτρεχα, έβρεχα τα μαλλιά μου για να μην έχψ μαλλιά σαν του Μπλερ, φορούσα κράνος, καθόμουν στο πίσω μέρος μιας μοτοσικλέτας και κάποιος με μετέφερε στη συνέχεια στο Λονδίνο μέχρι το θέατρο, όπου κατέβαινα και μέχρι να βγάλω το κράνος, τα μαλλιά μου γίνονταν ξανά σγουρά» ανέφερε.

Ο ηθοποιός είπε ότι ήταν απόλυτα εξαντλημένος, αλλά θυμάται πολύ έντονα ότι όταν ήταν στο πίσω μέρος της μηχανής και διέσχιζε το κεντρικό Λονδίνο, περνώντας δίπλα από τη Rada, τη Σχολή Υποκριτικής από την οποία αποφοίτησε σκεφτόταν ότι αν κάποιος πήγαινε και του έλεγε όταν ήταν σπουδαστής ότι θα υποδυόταν τον Τόνι Μπλερ σε δράμα του Στίβεν Φρίαρς την ημέρα και τον Καλιγούλα στο θέατρο Ντόνμαρ το βράδυ, θα ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να φανταστεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

