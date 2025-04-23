«Mountainhead»: Δείτε το trailer της ταινίας του Τζέσι Άρμστρονγκ

Δόθηκε στη δημοσιότητα από το HBO το πρώτο teaser για την ταινία «Mountainhead» σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζέσι Άρμστρονγκ, δημιουργού της βραβευμένης σειράς «Succession».

Η ταινία σηματοδοτεί την πρώτη σκηνοθετική του απόπειρα στον κινηματογράφο, ενώ αποτελεί το πρώτο του σεναριακό έργο μετά το επιτυχημένο φινάλε της τηλεοπτικής του σειράς.

Πρωταγωνιστούν οι Στιβ Καρέλ, Τζέισον Σουόρτσμαν, Κόρι Μάικλ Σμιθ και Ράμι Γιούσεφ, ενώ το καστ συμπληρώνουν οι Χάντλεϋ Ρόμπινσον, Νταν Ορέσκες και Άντι Ντέιλι, μεταξύ άλλων.

Το «Mountainhead» εστιάζει σε «μια παρέα τεσσάρων μεγιστάνων της τεχνολογίας με συνολική περιουσία που αγγίζει τα 371 δισεκατομμύρια δολάρια που συναντιούνται σε ένα εντυπωσιακό θέρετρο των 'Αλπεων εν μέσω μιας διεθνούς οικονομικής κρίσης».

Με τα γυρίσματα να έχουν ξεκινήσει μόλις τον Μάρτιο, στο Παρκ Σίτι της Γιούτα και να έχουν τελειώσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Άρμστρονγκ, φαίνεται να εργάζεται με εντατικούς ρυθμούς για την ολοκλήρωση του «Mountainhead», το οποίο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 31 Μαΐου ενώ θα είναι διαθέσιμο για streaming από την πλατφόρμα Max. Επίσης έχει αναλάβει και χρέη εκτελεστικού παραγωγού όπως και οι Φρανκ Ριτς, Λούσι Πρέμπλ και Τζον Μπράουν.

Η ταινία έρχεται δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωση του «Succession», το οποίο έριξε αυλαία μετά από τέσσερις σεζόν έχοντας αποσπάσει 19 βραβεία Emmy, σε συνολικά 75 υποψηφιότητες, σύμφωνα με το Deadline.

Πηγή: skai.gr

