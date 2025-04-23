Ο Woody επιστρέφει: Ο Τομ Χανκς στο στούντιο για το «Toy Story 5»

O Τομ Χανκς επέστρεψε στο στούντιο ηχογράφησης για την νέα ταινία «Toy Story 5». Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, ο οποίος χαρίζει τη φωνή του στον αγαπημένο καουμπόι Woody από την πρώτη ταινία το 1995, αποκάλυψε την είδηση μέσω ανάρτησης στον λογαριασμό του στο Instagram, γεμίζοντας ενθουσιασμό τους θαυμαστές του «Toy Story».

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Χανκς έγραψε χαρακτηριστικά: «Πρώτη μέρα δουλειάς για μια συγκεκριμένη Ιστορία Νο 5! Χρειάζεστε μια ένδειξη; Disney. Studio B». Στο πλευρό του θα βρεθεί και πάλι ο Tim Allen «δίνοντας» τη φωνή του στον θρυλικό Buzz Lightyear.

Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, ο σκηνοθέτης Άντριου Στάντον στο D23 Expo 2024 αποκάλυψε ότι η νέα ταινία θα εστιάσει στην ολοένα και μεγαλύτερη εμμονή των παιδιών με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Αυτή τη φορά θα ενώσει τις δυνάμεις του με την παραγωγό του «Elemental» Μακένα Χάρις, η οποία θα πραγματοποιήσει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο.

Πηγή: skai.gr

