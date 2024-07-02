Κινηματογραφικό πάρτι γενεθλίων για τον Μικρόκοσμο το Σάββατο 6 Ιουλίου

Πέρασαν 20 χρόνια από τότε που εμφανίστηκε ο Μικρόκοσμος στην κινηματογραφική ζωή των Αθηνών και ο κινηματογράφος αποφάσισε να το γιορτάσει με ταινίες, ποτά φαγητά και την αισιοδοξία ότι θα του ευχηθούμε να τα εκατοστίσει.

Θα προβληθούν ταινίες – ορόσημα για τη διαδρομή του Μικρόκοσμου συν δύο ακυκλοφόρητες στην Ελλάδα, από το μεσημέρι του Σαββάτου 6ης Ιουλίου και μέχρι αργά το βράδυ, ενώ παράλληλα στο φουαγιέ μας θα υπάρχουν εναλλασσόμενα dj sets και «φαγητό-ποτά-αισιοδοξία».





13:00: Το Μαύρο Άλογο (Dark horse)

15:00: Η νύχτα της φωτιάς

18:15: La antena

20:00: ΤΑΙΝΙΑ – ΕΚΠΛΗΞΗ...

21:45: Crack 0 (πρώτη προβολή στην Ελλάδα)





Το Μαύρο Άλογο (2014)

Ο Τζένεσις, ένας διπολικός τρόφιμος ψυχιατρείου, επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια εγκλεισμού στην πόλη όπου μεγάλωσε με τη βοήθεια του μεγάλου αδελφού του. Αναζητώντας θετικό προσανατολισμό, αναλαμβάνει να διδάξει την τέχνη του σκακιού στα μη προνομιούχα παιδιά της γειτονιάς που φλερτάρουν με την παραβατικότητα. Το έργο του αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες όταν αναγκάζεται να έρθει αντιμέτωπος με το φιλύποπτο περιβάλλον της ντόπιας κοινότητας, αλλά και με τα προσωπικά του φαντάσματα που δεν λένε να τον εγκαταλείψουν.

Σκηνοθεσία: Τζέιμς Νάπιερ Ρόμπερτσον

Με τους: Κλιφ Κέρτις, Τζέιμς Ρόλεστον, Κερκ Τόρανς



Νύχτα της Φωτιάς (2021)

Σε μια ορεινή κωμόπολη του Μεξικού, τρία μικρά κορίτσια μπαίνουν στην εφηβεία μέσα σ’ ένα ταραγμένο, ανεξέλεγκτα βίαιο περιβάλλον.

Σκηνοθεσία: Τατιάνα Χουέζο

Με τους: Γκιγιέρμο Βιλέγας, Μάιρα Μπατάλα, Αλεχάντρα Καμάτσο, Τερέσα Σάντσεζ



La antena (2007)

Οι κάτοικοι μιας παράξενης πόλης έχουν χάσει τη μιλιά τους χάρη στον ραδιούργο Κύριο TV, ο οποίος τους κρατά σε ομηρία, ασκώντας τους έλεγχο μέσω τηλεόρασης. Μια οικογένεια θα προσπαθήσει ν' ανατρέψει την κατάσταση με τη βοήθεια της Φωνής, της μόνης γυναίκας που μιλάει.

Σκηνοθεσία: Εστεμπάν Σαπίρ

Με τους: Αλεχάντρο Ουρνταπιλέτα, Βαλέρια Μπερτουτσέλι, Τζουλιέτα Καρντινάλι



Crack 0 (2019) – πρώτη προβολή στην Ελλάδα

Μαδρίτη, 1975, λίγο καιρό μετά την πτώση τη δικτατορίας του Φράνκο. Έξι μήνες ύστερα από το μυστηριώδη θάνατο του εραστή της, διακεκριμένου ράφτη, μία παντρεμένη γυναίκα επισκέπτεται το γραφείο του νεαρού Χερμάν Αρέτα, πρώην αστυνομικού και νυν ιδιωτικού ντετέκτιβ, ζητώντας τις υπηρεσίες του.

Σκηνοθεσία: Χοσέ Λουίς Γκάρθι

Με τους: Κάρλος Σάντος, Μιγκέλ Άγχελ Μουνιόθ, Λουίσα Γκαβάσα, Μαρία Καντουέλ



ΤΑΙΝΙΑ – ΕΚΠΛΗΞΗ

Έκπληξη...



