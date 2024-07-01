«Fly Me to the Moon»: Μια ρομαντική κομεντί με Scarlett Johansson και Channing Tatum

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός Γκρεγκ Μπερλάντι δεν σχεδίαζε να κάνει το ντεμπούτο της στις αίθουσες η νέα ρομαντική κομεντί «Fly Me to the Moon».

«Αρχικά ήταν για streaming» αποκάλυψε μιλώντας σε μια προβολή της ταινίας στο San Vicente Bungalows στο Δυτικό Χόλυγουντ. «Όταν την παραδώσαμε, αρχίσαμε να τη δοκιμάζουμε. Τη δοκιμάσαμε στο Ντένβερ και πήγε πολύ καλά. Στην Καλιφόρνια, στο Τέξας. Κάθε φορά, ήταν πολύ μεγάλη η ανταπόκριση του κοινού».

Με πρωταγωνιστές τη Σκάρλετ Γιόχανσον και τον Τσάνινγκ Τέιτουμ, το «Fly Me to the Moon», είναι μια ρομαντική κομεντί με φόντο την ιστορική προσελήνωση της NASA στο φεγγάρι.

«Η Kelly Jones(Γιόχανσον), διαφημιστικό στέλεχος στη Νέα Υόρκη προσλαμβάνεται από τον Λευκό Οίκο για να φτιάξει τη δημόσια εικόνα της NASA προκαλώντας χάος στο ήδη δύσκολο έργο του διευθυντή εκτόξευσης, Cole Davis(Τέιτουμ). Όταν ο πρόεδρος θεωρεί την αποστολή πολύ σημαντική για να αποτύχει, η Jones λαμβάνει εντολή να οργανώσει μια ψεύτικη, εφεδρική προσεδάφιση στο φεγγάρι και η αντίστροφη μέτρηση αρχίζει πραγματικά», αναφέρει η επίσημη σύνοψη.

'Fly Me to the Moon' Director Greg Berlanti on Channing Tatum and Scarlett Johansson's 'Instant' Chemistry and Landing an Unexpected Theatrical Release https://t.co/asWrkAlqs6 — Variety (@Variety) June 30, 2024

«Το άλλο θέμα που επισήμανε συνεχώς το κοινό των δοκιμών ήταν ότι ήθελε να δει μια πρωτότυπη ιστορία», συνέχισε ο σκηνοθέτης. «Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για προϊόν μυθοπλασίας βασισμένη σε αληθινά στοιχεία είναι μια πρωτότυπη ιστορία που εξελίσσεται γύρω από αυτά. Δεν ήξεραν τι θα συμβεί και αυτό ήταν τόσο πρωτόγνωρο γι' αυτούς».

Η Γιόχανσον ανέπτυξε την ταινία μαζί με τη σεναριογράφο Ρόουζ Γκίλροϊ καθώς τα σχέδιά της για το remake του «Little Shop of Horrors» ναυάγησαν.

«Μου έστειλαν το σενάριο στο σπίτι γιατί ήμουν άρρωστος με COVID», θυμάται ο σκηνοθέτης. «Όταν το διάβασα είπα: 'Ίσως φταίει ο κορωνοϊός, αλλά πραγματικά μου αρέσει πολύ'. Γι΄αυτό το διάβασα ξανά».

Το καστ συμπληρώνουν οι Νικ Ντίλεμπουργκ, Αννα Γκαρσία, Τζιμ Ρας και Γούντι Χάρελσον, μεταξύ άλλων.

Η ταινία γυρίστηκε στην Τζόρτζια, καθώς και στην έδρα της NASA στη Φλόριντα για περίπου έξι ημέρες. Την παραγωγή ανέλαβε η Apple Original Films και η Columbia Pictures/Sony Pictures την διανομή της, σύμφωνα με το Variety.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

