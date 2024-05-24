«Beetlejuice»: Δείτε το trailer με Monica Bellucci, Jenna Ortega και Michael Keaton

Kυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ για το «Beetlejuice Beetlejuice», το πολυαναμενόμενο sequel με πρωταγωνιστές τους Μάικλ Κίτον, Γουινόνα Ράιντερ και Τζένα Ορτέγκα.

Σημειώνεται ότι η ταινία αποτελεί συνέχεια του πρωτότυπου Σκαθαροζούμη του 1988, φιλμ στο οποίο ο Κίτον είχε τον εμβληματικό ρόλο. Η ταινία κατάφερε να συγκεντρώσει 73 εκατομμύρια δολάρια στο box office, κερδίζοντας επίσης το Όσκαρ καλύτερου μακιγιάζ.

Τον επόμενο χρόνο ακολούθησε μια σειρά κινουμένων σχεδίων στη μικρή οθόνη με 94 επεισόδια και ένα μιούζικαλ στο Μπρόντγουεϊ.

«Μετά από μια απροσδόκητη οικογενειακή τραγωδία, τρεις γενιές της οικογένειας Deetz επιστρέφουν στο σπίτι τους στο Winter River» αναφέρει η επίσημη σύνοψη. «Στοιχειωμένη ακόμα από τον Σκαθαροζούμη, η ζωή της Lydia ανατρέπεται όταν η επαναστάτρια έφηβη κόρη της, Astrid, ανακαλύπτει το μυστηριώδες μοντέλο της πόλης στη σοφίτα και ανοίγει κατά λάθος την πύλη για τη μεταθανάτια ζωή. Με τα προβλήματα να φουντώνουν και στα δύο βασίλεια, είναι θέμα χρόνου μέχρι κάποιος να πει τρεις φορές το όνομα του Σκαθαροζούμη και ο άτακτος δαίμονας να επιστρέψει για να εξαπολύσει το δικό του χάος».

Το σενάριο είναι των Άλφρεντ Γκαφ, Μάιλς Μίλαρ και Σεθ Γκράχαμ-Σμιθ, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ξανά ο Τιμ Μπάρτον. Το καστ αστέρων συμπληρώνουν η Κάθριν Ο' Χάρα, η Μόνικα Μπελούτσι, ο Τζάστιν Θερού, ο Άρθουρ Κόντι, ο Μπερν Γκόρμαν και ο Γουίλεμ Νταφόε.

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, το «Beetlejuice Beetlejuice» από τη Warner Bros αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 6 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

