«Kneecap»: Η ταινία είναι υποψήφια σε 17 κατηγορίες για τα βραβεία IFTA

Η μουσική βιογραφική ταινία «Kneecap», που έγινε μια από τις ανεξάρτητες ταινίες του 2024 που ακούγονται περισσότερο και είναι υποψήφια τόσο για Όσκαρ όσο και για τα βραβεία BAFTA, προηγείται στις υποψηφιότητες της Ιρλανδικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (IFTA).

Η κωμωδία στην ιρλανδική γλώσσα του Ριτζ Πέπιατ με θέμα και πρωταγωνιστές τα μέλη του τρίο της ραπ από το Μπέλφαστ, «Kneecap» απέσπασε 17 υποψηφιότητες για τα βραβεία, μεταξύ των οποίων στις κατηγορίες Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Α' Ανδρικού Ρόλου (το οποίο διεκδικούν και οι τρεις πρωταγωνιστές) Β' Ανδρικού, Β' Γυναικείου Ρόλου, Διεύθυνσης Φωτογραφίας, Σχεδίασης Κοστουμιών, Ήχου και Μοντάζ.

Η ταινία «Small Things Like These», το ιρλανδικό δράμα που σκηνοθέτησε ο Κίλιαν Μέρφι έχει εννέα υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένου του πρωταγωνιστικού ρόλου για τον ηθοποιό, ο οποίος κέρδισε το βραβείο πέρυσι για την ερμηνεία του στο «Oppenheimer».

Η συμπαραγωγή της ιρλανδικής εταιρείας Tailored Films, βιογραφική ταινία του Αλί Αμπάσι για τον Ντόναλντ Τραμπ «The Apprentice» είναι υποψήφια σε τέσσερις κατηγορίες.

«Οι υποψήφιοι για το 2025 για τα βραβεία της Ιρλανδικής Ακαδημίας φέτος έχουν απίστευτες δεξιοτήτες και ταλέντο μπροστά και πίσω από την κάμερα» δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της Ακαδημίας, Όνια Μοριάρτι. «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το ιρλανδικό ταλέντο είναι από τα καλύτερα στον κόσμο, προσφέροντας τόσο υψηλά πρότυπα υποκριτικής, κινηματογραφίας και αφήγησης. Η Ιρλανδική Ακαδημία είναι περήφανη που επιδεικνύει τη σπουδαία δουλειά αυτής της βιομηχανίας και επιβραβεύει τα επιτεύγματά της» πρόσθεσε.

Η τελετή απονομής των βραβείων IFTA θα πραγματοποιηθεί στις 14 Φεβρουαρίου 2025 στο Βασιλικό Συνεδριακό Κέντρο του Δουβλίνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.