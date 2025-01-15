Το σίκουελ «Den of Thieves 2: Pantera», με πρωταγωνιστή τον Τζέραρντ Μπάτλερ έκανε μια εντυπωσιακή είσοδο στις αμερικανικές αίθουσες το περασμένο Σαββατοκύριακο, κατακτώντας την κορυφή του box office. Με εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 15 εκατομμύρια δολάρια, το θρίλερ δράσης της Lionsgate, απέδειξε ότι το κοινό έχει αγκαλιάσει τη συνέχεια των περιπετειών του Big Nick.

Επτά χρόνια μετά την επιτυχία της πρώτης ταινίας «Den of Thieves», ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Κρίστιαν Γκούντεγκαστ επέστρεψε με μια ακόμα πιο δυναμική ιστορία και με ένα καστ αστέρων. Όπως αναφέρει το World of Reel, ο προϋπολογισμός για το «Den of Thieves 2» ανήλθε περίπου στα 35 εκατ. δολάρια.

Ωστόσο, η επιτυχημένη πορεία του σίκουελ δεν φαίνεται να έχει τέλος, καθώς ο σκηνοθέτης μιλώντας στο THR αποκάλυψε ότι το «Den of Thieves 3» βρίσκεται ήδη στα σκαριά. «Είναι ήδη έτοιμο. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Αισθανόμαστε πολύ καλά γι' αυτό. Αλλά, για σιγουριά, χτυπήστε ξύλο», είπε χαρακτηριστικά.

Το καστ του «Den of Thieves 2» περιλαμβάνει επίσης τους Τζόρνταν Μπρίτζες, Ο'ΣιΤζάκσον Τζούνιορ, Έβιν Αχμάντ, Σαλβατόρε Εσπόζιτο και Σουέν Τέμελ (Swen Temmel). Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 16 Ιανουαρίου από την Tanweer.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

