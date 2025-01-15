Robert De Niro: Σε διπλό ρόλο στην ταινία «The Alto Knights» - Δείτε το trailer

Η Warner Bros παρουσίασε το πρώτο τρέιλερ για την ταινία «The Alto Knights» με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο να πρωταγωνιστεί σε διπλό ρόλο υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του βραβευμένου με Όσκαρ, Μπάρι Λέβινσον.

Το σενάριο του Νίκολας Πιλέτζι εκτυλίσσεται στα σκοτεινά σοκάκια της Νέας Υόρκης στα μέσα του 20ού αιώνα σε μια εποχή που η μαφία κυριαρχούσε. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο από τα πιο ισχυρά και φημισμένα ονόματα του οργανωμένου εγκλήματος: ο Frank Costello και ο Vito Genovese.

Τον Μάρτιο του 2023 στο «The Adam Jones Podcast» ο Λέβινσον σημείωσε για την πλοκή της ταινίας ότι είναι μια ιστορία για «δυο κολλητούς φίλους, οι οποίοι γίνονται ορκισμένοι εχθροί». Αναφερόμενος στον διπλό ρόλο του Ντε Νίρο επισήμανε: «Είναι ένας εκπληκτικός ηθοποιός. Ήταν σαν να δούλευα με δύο διαφορετικούς ηθοποιούς».

Συμπρωταγωνιστούν οι Ντέμπρα Μέσινγκ, Κόσμο Τζάρβις και Κάθριν Ναρντούτσι. Ο βραβευμένος με Όσκαρ Ίρβιν Γουίνκλερ ανέλαβε στην παραγωγή μαζί με τους Λέβινσον, Τζέισον Σόσνοφ, Τσαρλς Γουίνκλερ και Ντέιβιντ Γουίνκλερ. Σύμφωνα με το Deadline, η παραγωγή της ταινίας αντιμετώπισε αρκετές καθυστερήσεις, ωστόσο το καλοκαίρι του 2022 η Warner Bros. Pictures ανέλαβε τελικά την υλοποίηση του πρότζεκτ. Το «The Alto Knights» πρόκειται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 21 Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

