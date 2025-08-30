Back To The Future: Όταν σατίρισε τον Ρέιγκαν και η αντίδρασή του – Βίντεο

Η εμβληματική κωμωδία επιστημονικής φαντασίας Back To The Future, με πρωταγωνιστή τον Μάικλ Τζέι Φοξ και σκηνοθέτη τον Ρόμπερτ Ζεμέκις, δεν είχε διστάσει να σατιρίσει τον τότε πρόεδρο Ρόναλντ Ρέιγκαν, πρώην ηθοποιό, και κάποιοι φοβούνταν την αντίδρασή του.



«Πες μου αγόρι από το μέλλον... Ποιος είναι πρόεδρος το 1985; Ρόναλντ Ρέιγκαν; Ο ηθοποιός;; Τότε ποιος είναι αντιπρόεδρος; Τζέρι Λιούις... Υποθέτω η Τζέιν Γουάιμαν (η πρώτη σύζυγος του Ρέιγκαν) είναι η Πρώτη Κυρία και ο Τζακ Μπένι υπουργός Οικονομικών» ανέφερε χαρακτηριστικά ο... τρελός επιστήμονας (τον υποδύεται εξαιρετικά ο Κρίστοφερ Λόιντ).

Οι φόβοι αποδείχθηκαν χωρίς βάση. Όταν ο πρόεδρος Ρέιγκαν είδε την ταινία στον Λευκό Οίκο, φέρεται να βρήκε το αστείο τόσο ξεκαρδιστικό που έκανε τον τεχνικό προβολής να τη γυρίσει πίσω για να παίξει ξανά τη σκηνή. Οι άνθρωποι του κινηματογραφικού στούντιο αρχικά ανησυχούσαν ότι θα θύμωνε με την ατάκα, αλλά στην πραγματικότητα του άρεσε και διασκέδασε πολύ με την αναφορά στην καριέρα του ως ηθοποιός...



Η εκτίμηση που έτρεφε ο Ρέιγκαν για την ταινία αποδείχθηκε δημοσίως, όταν παρέθεσε την περίφημη ατάκα του τέλους της ταινίας, «Όπου πηγαίνουμε, δεν χρειαζόμαστε δρόμους», κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την Κατάσταση του Έθνους το 1986.



