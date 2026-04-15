Η Μέση Γη «μεταφέρθηκε» στο Λας Βέγκας χθες Τρίτη στο πλαίσιο της παρουσίασης της Warner Bros στο CinemaCon, όπου το στούντιο αποκάλυψε μέρος του καστ για τη νέα ταινία «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum», σε σκηνοθεσία Άντι Σέρκις. Η πρεμιέρα της έχει προγραμματιστεί για τις 17 Δεκεμβρίου 2027.

Εκτός από τη σκηνοθεσία, ο Σέρκις θα επιστρέψει και στον ρόλο του Γκόλουμ/Σμίγκολ, ενώ ο Ίαν ΜακΚέλεν θα υποδυθεί ξανά τον Γκάνταλφ, ο Ελάιτζα Γουντ τον Φρόντο Μπάγκινς και ο Λι Πέις τον Θράντουιλ. Στους νέους ηθοποιούς που εντάσσονται στο σύμπαν του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» συγκαταλέγονται η Κέιτ Γουίνσλετ στον ρόλο της Μαρίγολ και ο Λίο Γούνταλ ως Χάλβαρντ, ενώ ο Τζέιμι Ντόρναν θα ενσαρκώσει τον «Γοργοπόδαρο», ο οποίος αποκαλύπτεται αργότερα ως Άραγκορν στο αρχικό μυθιστόρημα.

Η ταινία θα εστιάζει στην αναζήτηση του διεφθαρμένου Χόμπιτ Σμίγκολ, στα χρόνια που προηγούνται των γεγονότων της πρώτης ταινίας της τριλογίας, «Η Συντροφιά του Δαχτυλιδιού». Το σενάριο υπογράφουν οι Φραν Γουόλς και Φιλίπα Μπόγιενς, που είχαν συμμετάσχει και στην αρχική τριλογία, μαζί με τους Φίμπι Γκίτινς και Άρτι Παπαγεωργίου, βασισμένο στο έργο του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν. Ο Τόλκιν έγραψε την τριλογία τη δεκαετία του 1950, μετά την επιτυχία του «Χόμπιτ» το 1937.

Οι αρχικές ταινίες του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» αποτέλεσαν τεράστια εμπορική και τεχνική επιτυχία, με συνολικά έσοδα σχεδόν 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως και 17 βραβεία Όσκαρ. Η τρίτη ταινία, «Η Επιστροφή του Βασιλιά», απέσπασε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας το 2004, συγκεντρώνοντας συνολικά 11 βραβεία, ισοφαρίζοντας το σχετικό ρεκόρ. Η ερμηνεία του Σέρκις ως Γκόλουμ στις δύο τελευταίες ταινίες αποτέλεσε σταθμό για την τεχνολογία motion capture, με καινοτόμα ψηφιακά εφέ από τη Weta Workshop, ενώ ο ίδιος επανέλαβε τον ρόλο και στην πρώτη ταινία του «Χόμπιτ» το 2012.

Η New Line Cinema είχε επιστρέψει ξανά στη Μέση Γη το 2024 με την κυκλοφορία της animated ταινίας «The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim». Παράλληλα, η Amazon-MGM αναπτύσσει δικές της παραγωγές βασισμένες στο έργο του Τόλκιν, στο πλαίσιο ξεχωριστής συμφωνίας δικαιωμάτων, με την τρίτη σεζόν της σειράς «The Lord of the Rings: The Rings of Power» να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη για το Amazon Prime.

Πηγή: skai.gr

