Ο Τζον Νόλαν, ο Βρετανός βετεράνος του θεάτρου που εμφανίστηκε σε δύο ταινίες «Batman» και στο δράμα του CBS «Person of Interest» για λογαριασμό των ανιψιών του, Κρίστοφερ και Τζόναθαν Νόλαν, πέθανε το Σάββατο, όπως ανέφερε η εφημερίδα Stratford-Upon-Avon Herald. Ήταν 87 ετών.

Γεννημένος στο Λονδίνο, πέρασε δύο χρόνια στο Royal Shakespeare Company (RSC) προτού αποχωρήσει για να πρωταγωνιστήσει στον ομώνυμο ρόλο του ηρωικού νεαρού στην αναγνωρισμένη μίνι σειρά του BBC Daniel Deronda (1970), βασισμένη στο μυθιστόρημα του Τζορτζ Έλιοτ από το 1876.

Εμφανίστηκε επίσης στις ταινίες Following (1998) και Dunkirk (2017), σε σενάριο και σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν. Εντάχθηκε στο καστ της σειράς Person of Interest (δημιουργίας του Τζόναθαν Νόλαν) κατά τη διάρκεια της δεύτερης σεζόν το 2013, στον ρόλο του μυστηριώδους Τζον Γκριρ, και συμμετείχε σε 28 επεισόδια μέχρι την πέμπτη και τελευταία σεζόν.

Εντάχθηκε στο Royal Court Company πριν από τη θητεία του στο RSC, η οποία περιλάμβανε ρόλους ως Κλείτος στον Ιούλιο Καίσαρα και συμμετοχές στα έργα The Merry Wives of Windsor, Indians και The Relapse, σε σκηνοθεσία Τρέβορ Ναν. Αργότερα, υπήρξε μέλος της καινοτόμου ομάδας του Εθνικού Θεάτρου (National Theatre) υπό τον Ναν.

Συνέγραψε και έπαιξε τον κεντρικό ρόλο σε μια τριλογία του Ντοστογιέφσκι για τον θίασο Bristol New Vic το 1980-81, και πρωταγωνίστησε ως Θορώ στο έργο The Night Thoreau Spent in Jail και ως Ντοκ στο Small Craft Warnings του Τένεσι Ουίλιαμς.

Το κινηματογραφικό και τηλεοπτικό του βιογραφικό περιλάμβανε τις ταινίες Bequest to the Nation (1973), Terror (1978) και The World Is Full of Married Men (1979), καθώς και τις σειρές The Prisoner, The Sweeney, General Hospital, Target, Return of the Saint, Enemy at the Door και Silent Witness.

Η φωνή του ακουγόταν σε διεθνείς αεροπορικές εταιρείες ως η φωνή της ψυχαγωγίας, εν πτήσει του Discovery Channel.

Πηγή: skai.gr

