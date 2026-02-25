Ο Εντ Σκράιν εντάχθηκε στο καστ της live-action σειράς του Prime Video «God of War», η οποία βασίζεται στο θρυλικό franchise του PlayStation. Ο Βρετανός ηθοποιός θα υποδυθεί τον Baldur, πλαισιώνοντας τους πρωταγωνιστές Ράιαν Χαρστ (Kratos) και Κάλουμ Βίνσον (Atreus).

Το καστ συμπληρώνουν ο Μαξ Πάρκερ ως Heimda, ο Όλαφουρ Ντάρι Όλαφσον στον ρόλο του Thor, ο Μάντι Πατίνκιν ως Odin και ο 'Αλαστερ Ντάνκαν ως Mimir, ενώ οι Ντάνι Γούντμπερν και Τζεφ Γκούλκα θα υποδυθούν τα αδέρφια Brok και Sindri.

Η παραγωγή, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας στο Βανκούβερ, θα συνεχίσει την ιστορία των δύο πιο πρόσφατων τίτλων του παιχνιδιού. Η πλοκή επικεντρώνεται στην προσπάθεια του Kratos να μεγαλώσει τον δεκάχρονο γιο του, Atreus, ενώ έρχεται αντιμέτωπος με το Σκανδιναβικό Πάνθεον.

Με την υπογραφή του σεναριογράφου, εκτελεστικού παραγωγού και showrunner Ρόναλντ Ντ. Μουρ, η σειρά ακολουθεί πατέρα και γιο σε ένα οδοιπορικό για να σκορπίσουν τις στάχτες της Faye, συζύγου του Kratos και μητέρας του Atreus. Όπως αναφέρει η σύνοψη: «Ο Kratos παλεύει να διδάξει στον γιο του πώς να είναι ένας σωστός θεός, την ώρα που ο Atreus του διδάσκει πώς να ξαναγίνει καλύτερος άνθρωπος».

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, ο Baldur αναμένεται να είναι ένας από τους πιο σύνθετους ανταγωνιστές της σειράς. Αν και ο νεότερος γιος του Odin, αποτελεί το πλέον φονικό όπλο του πατέρα του. Η τραγικότητά του πηγάζει από μια κατάρα που του στερεί κάθε σωματική αίσθηση, γεγονός που τροφοδοτεί την ακόρεστη οργή και τη δίψα του για αίμα.

Ο Σκράιν, γνωστός από το «Game of Thrones» και το «All the Light We Cannot See», έχει διαγράψει επίσης σημαντική πορεία στη μεγάλη οθόνη, με ρόλους στα «Deadpool», «Rebel Moon» και «Jurassic World Rebirth».

Σύμφωνα με το Variety, o Frederick E.O. Toye θα σκηνοθετήσει τα δύο πρώτα επεισόδια του «God of War». Η σειρά αποτελεί συμπαραγωγή των Sony Pictures Television και Amazon MGM Studios, σε συνεργασία με τις PlayStation Productions και Tall Ship Productions.

Πηγή: skai.gr

