Sean Baker: Η θριαμβευτική νίκη του με το «Anora» - «Οδεύει» προς τα Όσκαρ;

O σκηνοθέτης Σον Μπέικερ κέρδισε την ίδια βραδιά, τα κορυφαία βραβεία τόσο του Σωματείου των Παραγωγών της Αμερικής (PGA) όσο και το αντίστοιχο των Σκηνοθετών (DGA) για την ταινία «Anora» από την Neon.

Και αν οι στατιστικές του παρελθόντος αποτελούν ένδειξη για το τι θα ακολουθήσει, το γεγονός αυτό, είναι ένας σημαντικός δείκτης στα Όσκαρ τόσο για την κατηγορία Καλύτερης Σκηνοθεσίας όσο και για την Καλύτερη Ταινία.

Η θριαμβευτική βραδιά ξεκίνησε με την 77η απονομή των βραβείων DGA στο Beverly Hilton, το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου όπου ο Μπέικερ απέσπασε το βραβείο σκηνοθεσίας για την ταινία «Anora».

«Νιώθω ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο που μπορώ να κάνω αυτό που ήθελα από τότε που ήμουν 5 χρονών», δήλωσε στο τέλος της τελετής, σύμφωνα με το Variety.

Αμέσως μετά, μετέβη στο Fairmont Century Plaza του Λος 'Αντζελες, στην 36η τελετή απονομής των βραβείων PGA όπου το «Anora», του χάρισε το βραβείο Darryl F. Zanuck. Τη νίκη μοιράστηκε μαζί με τους συνεργάτες του στην παραγωγή, Άλεξ Κόκο και Σαμάνθα Κουάν.

Σύμφωνα με το Deadline, λίγες ώρες νωρίτερα στα 30α ετήσια βραβεία Critics Choice, που πραγματοποιήθηκαν στη Σάντα Μόνικα, τo «Anora», απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας.

«Είναι μεγάλη τιμή να αναγνωρίζομαι από τους συναδέλφους μου», δήλωσε ο Μπέικερ στη σκηνή των βραβείων DGA και ευχαρίστησε την ομάδα του, το καστ, το συνεργείο, την Neon, και το Σωματείο Σκηνοθετών πριν στραφεί στους συνεργάτες του, Κόκο και Κουάν. «Προφανώς σας βασάνισα και λυπάμαι πολύ», είπε. «Κατάφεραν να φέρουν εις πέρας μια ταινία 6 εκατομμυρίων δολαρίων γυρισμένη σε φιλμ στη Νέα Υόρκη το 2023, κάτι σχεδόν αδύνατο», πρόσθεσε.

Ο Μπέικερ έδωσε τα εύσημα στο καστ «που τα έδωσε όλα», ειδικά στην Μάικι Μάντισον η οποία συμπρωταγωνιστεί μαζί με τους Γιούρι Μπορίσοφ, Μαρκ Εϊντελστιν και Κάρεν Καραγκουλιάν. Υποδύεται μία χορεύτρια της Νέας Υόρκης που παντρεύεται τον γιο ενός Ρώσου ολιγάρχη.

«Η συνεργασία με τη [Μάντισον] άλλαξε τον τρόπο που θα σκηνοθετώ ηθοποιούς στο μέλλον, λόγω αυτών που έδωσε...[έχει] μια απίστευτη καριέρα μπροστά της», συμπλήρωσε.

Στα βραβεία PGA, ο Μπέικερ επί σκηνής υπογράμμισε μεταξύ άλλων για τους συνεργάτες του στην παραγωγή: «Τους είδα να λάμπουν. Να κάνουν θαύματα μέρα με τη μέρα. Ποτέ δεν μου είπαν όχι. Το κατάφεραν».

