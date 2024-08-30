Angelina Jolie: Αποθεώθηκε ως Μαρία Κάλλας στη Βενετία - Βίντεο, φωτογραφίες

Διθυραμβικές κριτικές και παρατεταμένο χειροκρότημα έλαβε χθες από κοινό και κριτικούς στο Φεστιβάλ Βενετίας η Angelina Jolie για τη νέα της ταινία "Maria", στην οποία ενσαρκώνει την εμβληματική ντίβα της όπερας, Μαρία Κάλλας.

Μετά την προβολή της ταινίας, το κοινό στην αίθουσα χειροκροτούσε όρθιο για 8 λεπτά, ενώ η Τζολί κατέβαινε τις σκάλες εν μέσω επευφημιών, φανερά συγκινημένη με δάκρυα στα μάτια.

Λίγες ώρες μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας η 49χρονη σταρ δήλωσε στο Associated Press: «Νιώθω απίστευτα τυχερή που γνώρισα με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο αυτή τη γυναίκα. Μπορώ να πω ότι μπόρεσα να μπω για λίγο στον πυρήνα της. Πραγματικά, νοιάζομαι βαθιά γι' αυτήν. Νομίζω ότι θα την έχω στην καρδιά μου, σαν μία φίλη από άλλη ζωή».

Στο κόκκινο χαλί, η Jolie εμφανίστηκε σαν ντίβα του παλιού Χόλιγουντ με τον σκηνοθέτη της ταινίας, Pablo Larrain, να την υποδέχεται συγκινημένος.

Η Τζολί εκπαιδεύτηκε φωνητικά για σχεδόν 7 μήνες, για να προετοιμαστεί για τον ρόλο της ντίβας της όπερας. Τα τραγούδια στην ταινία είναι μία μίξη της φωνής διάσημης ηθοποιού και της πραγματικής φωνής της Μαρίας Κάλλας.

Μετά τον θρίαμβο στο Φεστιβάλ Βενετίας, πολλοί πλέον μιλούν για μία υποψηφιότητα στης Τζολί για το Οσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου στα επικείμενα βραβεία. .

