Αφιέρωμα της Finos Film στη «γνωστή άγνωστη» καλλονή του ελληνικού κινηματογράφου Υβόν Σανσόν

Η Υβόν Σανσόν ήταν μια εντυπωσιακή γυναίκα με ελληνογαλλική καταγωγή

Finos Film: Αφιέρωμα στη «γνωστή άγνωστη» καλλονή του ελληνικού κινηματογράφου Υβόν Σανσόν

Αφιέρωμα στη «γνωστή άγνωστη» καλλονή του ελληνικού κινηματογράφου Υβόν Σανσόν ανήρτησε η Finos Film στον λογαριασμό της στο X.

Εκρηκτική και χυμώδης, η Υβόν Σανσόν ήταν μια εντυπωσιακή γυναίκα με ελληνογαλλική καταγωγή, που έμεινε γνωστή στην χώρα μας από την περίφημη ταινία του Γιώργου Τζαβέλλα «Μια Ζωή την Έχουμε» δίπλα στον αξεπέραστο Δημήτρη Χορν.

Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1925. 

