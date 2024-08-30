Λογαριασμός
Angelina Jolie: Χαμός στη Βενετία στη άφιξή της για τη παρουσίαση της ταινίας «Μαρία» (Αποκλειστικό βίντεο)

Φώναζαν το όνομά της πριν ακόμα φτάσει

Με σκάφος έφτασε στην ειδικά φυλασσόμενη από πάνοπλους αστυνομικούς προβλήτα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας η Angelina Jolie συνοδευόμενη στη διαδρομή και την άφιξή της από τους Pierfrancesco Favino και Alba Rohrwacher.

H άφιξή της προκάλεσε πανικό στους δεκάδες φωτογράφους που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο οι οποίοι φώναζαν το όνομά της ενώ ακόμα το σκάφος πλησίαζε να αράξει στο σημείο.

TAGS: Angelina Jolie Φεστιβάλ Βενετίας WomenOnly
