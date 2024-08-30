Angelina Jolie: Χαμός στη Βενετία στη άφιξή της για τη παρουσίαση της ταινίας «Μαρία» (Αποκλειστικό βίντεο)

Με σκάφος έφτασε στην ειδικά φυλασσόμενη από πάνοπλους αστυνομικούς προβλήτα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας η Angelina Jolie συνοδευόμενη στη διαδρομή και την άφιξή της από τους Pierfrancesco Favino και Alba Rohrwacher.

H άφιξή της προκάλεσε πανικό στους δεκάδες φωτογράφους που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο οι οποίοι φώναζαν το όνομά της ενώ ακόμα το σκάφος πλησίαζε να αράξει στο σημείο.

