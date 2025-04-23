World Car Awards: το Volvo EX90 κερδίζει τον τίτλο του World Luxury Car

Το αμιγώς ηλεκτρικό Volvo EX90 είναι το πιο εντυπωσιακό νέο πολυτελές αυτοκίνητο που κυκλοφόρησε τους τελευταίους 12 μήνες, σύμφωνα με την επιτροπή ειδικών του θεσμού World Car Awards. Το επταθέσιο οικογενειακό SUV κατέκτησε τον τίτλο του World Luxury Car, χάρη στο άνετο και κομψό εσωτερικό του, την προηγμένη τεχνολογία ασφαλείας και το ξεχωριστό σκανδιναβικό του design.

Το EX90 βραβεύτηκε την Τετάρτη, 16 Απριλίου, λίγο πριν από τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Αυτοκινήτου της Νέας Υόρκης, στο Μανχάταν. Η κριτική επιτροπή των World Car Awards, αποτελούμενη από 96 δημοσιογράφους αυτοκινήτου από 30 χώρες, αξιολόγησε το EX90 μετά από εκτεταμένες δοκιμές οδήγησης. Στη διάρκειά τους, οι κριτές είχαν την ευκαιρία να εκτιμήσουν απόλυτα το σχεδόν αθόρυβο αλλά πανίσχυρο σύστημα κίνησης twin-motor του EX90, απόδοσης 517 ίππων, καθώς και το εργονομικό και πολυτελές εσωτερικό του που σχεδιάστηκε για άνεση σε μεγάλα ταξίδια.



«Χαιρόμαστε που βλέπουμε το EX90 να απολαμβάνει την αναγνώριση που πραγματικά αξίζει», λέει ο Håkan Samuelsson (Χόκαν Σάμιουελσον), Διευθύνων Σύμβουλος της Volvo Cars. «Το EX90 βρήκε απέναντί του ισχυρό ανταγωνισμό, αλλά η βράβευσή του αποδεικνύει ότι απευθύνεται στους πιο απαιτητικούς πελάτες σε όλο τον κόσμο.»

Η σχεδιαστική προσέγγιση του EX90 είναι απλή και συμπυκνώνει μερικές από τις ουσιαστικές αξίες του σκανδιναβικού design. Είναι σημαντικό το ότι η μορφή ακολουθεί τη λειτουργία. Το εμπρός μέρος είναι επιβλητικό, αλλά με ομαλές καμπύλες που επιτρέπουν στον αέρα να ρέει βέλτιστα γύρω από το αυτοκίνητο. Αυτή η σχεδίαση, σε συνδυασμό με στοιχεία που έρχονται «πρόσωπο» με το αμάξωμα, όπως οι πλευρικές γυάλινες επιφάνειες, βελτιώνει επίσης σημαντικά την αεροδυναμική και την αποδοτικότητα.

Η ενσωμάτωση του lidar στο EX90 ήταν μία αεροδυναμική πρόκληση που άξιζε, λόγω της συνεισφοράς της στην ασφάλεια όταν συνδυάζεται με κάμερες, ραντάρ και υπερηχητικούς αισθητήρες. Από κοινού, τα παραπάνω στοιχεία παρέχουν λεπτομερή εικόνα όσων συμβαίνουν γύρω από το αυτοκίνητο. Για να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα του lidar και να μειωθεί ο συντελεστής οπισθέλκουσας, το έχουμε ενσωματώσει στο κέντρο της οροφής, κάτω από ένα κάλυμμα με χαμηλό προφίλ – μία σχεδόν απρόσκοπτη υλοποίηση.



Μέσα στην καμπίνα, η οποία είναι από τις πιο ήσυχες στην κατηγορία, το EX90 περιλαμβάνει νέα προηγμένα υλικά που υπογραμμίζουν τη μοναδική προσέγγιση της Volvo Cars στη σύγχρονη πολυτέλεια. Το Nordico, για παράδειγμα, είναι μία επένδυση χωρίς δέρμα, με κομψή εμφάνιση, φτιαγμένη από ανακυκλωμένα και βιολογικής προέλευσης υλικά από δάση της Σουηδίας και της Φινλανδίας. Η προηγμένη τεχνολογία LED στο εσωτερικό, που αναπαράγει ένα φωτεινό φάσμα πολύ κοντά στο φως του ήλιου, καθώς και ο ξύλινος διάκοσμος με οπίσθιο φωτισμό συμβάλλουν στην ατμόσφαιρα της καμπίνας.

Χάρη στην πραγματικά επταθέσια διάταξη του εσωτερικού του, το EX90 επιδεικνύει ένα σπάνιο πλεονέκτημα για την κατηγορία του: άπλετο χώρο αποσκευών. Με όλα τα καθίσματα ανεπτυγμένα, διαθέτει ικανότητα αποθήκευσης έως και 324 λίτρων πίσω από την τρίτη σειρά. Με τα καθίσματα της τρίτης σειράς αναδιπλωμένα, η αποθηκευτική ικανότητά του αυξάνεται στα 697 λίτρα, τιμή που το ξεχωρίζει από τους ανταγωνιστές του.



Με αυτόν τον τίτλο, η Volvo Cars έχει κερδίσει τρία World Car Awards, συμπεριλαμβανομένων του τίτλου του Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2018 για το Volvo XC60 και του World Urban Car 2024 για το Volvo EX30. Το 2018, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Volvo Cars Håkan Samuelsson ήταν ο πρώτος που τιμήθηκε με τον τίτλο World Car Person of the Year.

Πηγή: skai.gr

