Χρηματοδότηση €720.000 για την PlugSecure, την εταιρεία που φέρνει την κυβερνοασφάλεια στην ηλεκτροκίνηση

Ύστερα από την επιτυχημένη πορεία τους στον χώρο των υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης, το δίδυμο Ελευθέριος Καραμπατσάκης – Πέτρος Μπένος ιδρύουν τη δεύτερη επιχείρηση τους (PlugSecure) με σκοπό να προστατεύσουν τα δίκτυα φορτιστών από κυβερνοεπιθέσεις και άλλες κακόβουλες ενέργειες. Ένα παγκόσμιο πρόβλημα που τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να διογκώνεται, καθώς απασχόλησε τους ίδιους το 2021 πριν την εξαγορά της πρώτης εταιρείας τους (Carge από τον όμιλο PPC). Αυτήν τη φορά, έχουν στο πλευρό τους και τρίτο συνιδρυτή, τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο, security expert, ερχόμενο από την Αγγλία ύστερα από δέκα χρόνια - κάνοντας το brain regain πραγματικότητα.

Aπό αριστερά προς τα δεξιά: Γ. Αναγνωστόπουλος, Ε. Καραμπατσάκης, Π. Μπένος



Η PlugSecure είναι η πρώτη πλατφόρμα security-as-a-service για υποδομές επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, διασφαλίζοντας τη λειτουργία των σταθμών φόρτισης μέσω προηγμένων ελέγχων. Με την ανάπτυξη ενός συστήματος ανάλυσης δεδομένων, εντοπίζει ευπάθειες, επιθέσεις ή ανωμαλίες και καταγράφει όλα τα σφάλματα, με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, συμβάλλοντας στην προστασία τόσο των παρόχων όσο και των χρηστών (οδηγών EV). Η ενασχόληση των ιδρυτών με την ηλεκτροκίνηση από τα πρώτα μόλις στάδια, έδωσε την ευκαιρία για αναγνώριση ενός υπαρκτού προβλήματος και κατ’επέκταση λύσης που έπρεπε να κατασκευαστεί.

“Χιλιάδες ευρώ χάνονται κάθε μήνα σε όλη την Ευρώπη, από φορτίσεις που δεν αναγνωρίζονται συστημικά και ολοκληρώνονται από εξωτερικά τεχνητά μέσα απάτης.” - αναφέρει ο Π. Μπένος (co-founder & CTO).

Ήδη βρίσκονται σε waiting list μεγάλοι πάροχοι φορτιστών, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν την έκδοση Beta της πλατφόρμας, ενώ παράλληλα η ομάδα λαμβάνει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για την υποστήριξη και την ασφάλεια των δικτύων φόρτισης.

Την επένδυση των €720.000 ηγήθηκε το Apeiron Ventures, με τη συμμετοχή του Genesis VC, ενός ελληνικού family office και του angel investor Αλέξανδρου Καραβίτη.

“Η χρηματοδότηση του pre-seed γύρου εξασφαλίζει την πιο σημαντική περίοδο ανάπτυξης για την ομάδα και το προϊόν μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε στο πλευρό μας επενδυτές και συνεργάτες με διαφορετικό υπόβαθρο, οι οποίοι έρχονται να ενισχύσουν το εγχείρημά μας με κάθε δυνατό τρόπο.” - αναφέρει ο Ε. Καραμπατσάκης (co-founder & CEO).

“Είμαστε ενθουσιασμένοι που στηρίζουμε την Plugsecure και την εξαιρετική ομάδα των ιδρυτών της καθώς αντιμετωπίζουν μία από τις πιο κρίσιμες (και συχνά παραμελημένες) προκλήσεις στην πορεία μετάβασης προς την ηλεκτροκίνηση: την ασφάλεια της υποδομής που την υποστηρίζει.

Το founder-market fit της ομάδας είναι εξαιρετικό, συνδυάζοντας τεχνική κατάρτιση υψηλού επιπέδου με βαθιά κατανόηση του συνεχώς μεταβαλλόμενου τοπίου κυβερνοαπειλών στο οικοσύστημα των EVs. Καθώς η υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων επιταχύνεται, η ανάγκη για αξιόπιστες, ευέλικτες και ευφυείς υπηρεσίες ασφάλειας ως υπηρεσία γίνεται πιο επείγουσα από ποτέ — και η Plugsecure προσφέρει ακριβώς αυτό.” - σχολίασαν σχετικά οι εταίροι του Apeiron Ventures Δημήτρης Καλαβρός Γουσίου και Νίκος Αντωνίου.

“Η PlugSecure αντιμετωπίζει ένα σημαντικό κενό στην κυβερνοασφάλεια των υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων — ένα ζήτημα που θα εντείνεται όσο μεγαλώνει η αγορά. Με μια έμπειρη ομάδα και μια επίκαιρη λύση, πιστεύουμε ότι μπορούν να θέσουν τα πρότυπα για ολόκληρο τον κλάδο. Είμαστε ενθουσιασμένοι που στηρίζουμε το ταξίδι τους.” - αναφέρει ο Δ. Μαρούλης (Partner, Genesis Ventures).

