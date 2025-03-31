Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Capri έρχεται στα χέρια των πρώτων πελατών

Τα ηλεκτρικά σπορ κουπέ Capri βγήκαν από τη γραμμή παραγωγής του Ford Cologne Center στην Κολωνία της Γερμανίας και κατευθύνονται τώρα προς τις αντιπροσωπείες σε όλη την Ευρώπη, δίνοντας σε όλους τη δυνατότητα να το δουν από κοντά και να το οδηγήσουν.

Το νέο Ford Capri αναπτύχθηκε με στόχο να εμφυσήσει μια νέα πνοή στον κόσμο των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, επαναφέροντας στο σήμερα ένα εμβληματικό όνομα του παρελθόντος. Από τότε που το ηλεκτρικό οικογενειακό σπορ αυτοκίνητο παρουσιάστηκε τον Ιούλιο, σχεδόν 200.000 καταναλωτές δημιούργησαν το Capri τους στον ιστότοπο www.ford.eu.

Ακολουθούν μερικές ενδιαφέρουσες πληροφορίες και αριθμοί:

• Το 24% επέλεξε το εντυπωσιακό εξωτερικό χρώμα Vivid Yellow – το οποίο αποτίει φόρο τιμής στο κίτρινο Daytona του κλασικού Capri - καθιστώντας το την πιο δημοφιλή από τις έξι διαθέσιμες χρωματικές επιλογές

• Όλοι οι πελάτες του Ford Capri απολαμβάνουν πολυτελή χαρακτηριστικά, όπως είναι για παράδειγμα το σύστημα εισόδου/εκκίνησης χωρίς κλειδί, το κάθισμα οδηγού με λειτουργία μασάζ, τα θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και το θερμαινόμενο τιμόνι. Ανεξάρτητα από αυτό, το 55% επέλεξε την έκδοση Capri Premium, το οποίο διαθέτει επιπλέον προβολείς Dynamic Matrix LED, ηχοσύστημα B&O με 10 ηχεία, ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών και άλλα

• Το σύστημα κίνησης με απόδοση 286 PS και κίνηση στους πίσω τροχούς είναι η πιο δημοφιλής επιλογή μέχρι στιγμής, καθώς επιλέχθηκε από το 59% των δυνητικών πελατών. Η έκδοση Εκτεταμένης Χωρητικότητας (Extended Range) παρέχει αυτονομία έως και 627 km , κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να καλύψει διαδρομή μεγαλύτερη από την απόσταση Κολωνίας - Λονδίνου με μια πλήρη φόρτιση της μπαταρίας

• Κάθε οδηγός του νέου Ford Capri έχει στη διάθεσή του τα πλέον προηγμένα συστήματα υποβοήθησης που χρησιμοποιούν 12 αισθητήρες υπερήχων, πέντε κάμερες και τρία ραντάρ. Το εσωτερικό διαθέτει επίσης μια κινητή οθόνη αφής 14,6 ιντσών καθώς και το εξαιρετικά πρακτικό MegaConsole με χωρητικότητα 17 λίτρων κάτω από το εμπρός υποβραχιόνιο, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει μαζί με άλλα αντικείμενα τρία μπουκάλια 1,5 λίτρου. Ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα άνω των 570 λίτρων

• Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Capri κατασκευάζεται στο ιστορικό εργοστάσιο της Ford στην Κολωνία μετά από επένδυση ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων που το μετέτρεψε σε ένα υπερσύγχρονο Κέντρο Ηλεκτρικών Οχημάτων

«Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Capri είναι το αυτοκίνητο που προοριζόταν να γίνει το εμβληματικό σπορ κουπέ. Η επιστροφή του άξιζε την αναμονή, και είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι που θα δούμε μια νέα γενιά να γνωρίζει το στυλ και την αυτοπεποίθηση που ανέδειξαν το Capri σε ένα μοντέλο-θρύλο», δήλωσε ο Jon Williams, general manager, Ford Blue & Model e, Europe.

Δείτε από κοντά το νέο Ford Capri στο δίκτυο των επίσημων εμπόρων Ford στην Ελλάδα και κλείστε το δικό σας Test Drive εδώ: Ζητήστε Test Drive | Ford GR

