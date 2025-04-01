Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, κυρίως λόγω των παρενεργειών από την μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση και στην επίθεση των κινέζικων μαρκών, είναι οι σημαντικότεροι λόγοι για τις αλλαγές στην ηγεσία των ευρωπαϊκών μαρκών αυτοκινήτων.

Μετά την αλλαγή στην ηγεσία της Volvo Cars αποφασίστηκε και η αλλαγή στην ηγεσία της ισπανικής αυτοκινητοβιομηχανίας Seat- Cupra που ανήκει στον όμιλο VW.

Ο επικεφαλής των σημάτων Seat και Cupra του Ομίλου Volkswagen από τον Οκτώβριο του 2020, Γουέιν Γκρίφιθς (Wayne Griffiths), παραιτείται, ανακοίνωσε η εταιρεία.

Ο Γουέιν Γκρίφιθς αποχωρεί από την αυτοκινητοβιομηχανία κατόπιν αιτήματός του με άμεση ισχύ, ανέφερε η Seat σε δήλωση στις 31 Μαρτίου.

Ο Μάρκους Χάουπτ, επικεφαλής παραγωγής και logistics της Seat, θα αντικαταστήσει τον Γκρίφιθς σε προσωρινή βάση μέχρι να βρεθεί ένας μόνιμος διάδοχος, ανέφερε η δήλωση.

Verrassend: Wayne Griffiths is per direct niet meer de topman van Seat en Cupra. https://t.co/V13pvIiODx pic.twitter.com/isAv1rmFF6 — AutoWeek (@AutoWeek) April 1, 2025

Ο Γουέιν Γκρίφιθς εντάχθηκε στη μάρκα Audi του VW Group το 1989. Εργάστηκε σε διάφορους ρόλους πωλήσεων και μάρκετινγκ στην Audi και τη Seat και διορίστηκε διευθύνων σύμβουλος της Seat -Cupra το 2020.

Η VW ανακοίνωσε ότι, υπό την ηγεσία του Γουέιν Γκρίφιθς, η Cupra καθιερώθηκε ως ανεξάρτητη μάρκα εντός του Ομίλου VW και πρόσφατα έγινε μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μάρκες αυτοκινήτων στην Ευρώπη.

Οι πωλήσεις της μάρκας Seat αυξήθηκαν κατά 7,5% στις 310.000 το 2024, ενώ ο όγκος της Cupra αυξήθηκε κατά 7,5% στις 248.100. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 1,3% στα 633 εκατ. ευρώ.

Νέος CEO και στην Volvo

Η Volvo Cars διόρισε εκ νέου τον Χάκαν Σαμούελσον, ο οποίος διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας από το 2012 έως το 2022, ως διευθύνοντα σύμβουλο, αφού ο όμιλος προειδοποίησε τον περασμένο μήνα ότι θα αντιμετωπίσει ένα δύσκολο 2025.

Ο Χάκαν Σαμούελσον, 74 ετών, θα διαδεχθεί τον Τζιμ Ρόουαν, ο οποίος παραιτήθηκε χθες. Ο Χάκαν Σαμούελσον θα υπηρετήσει μια διετή θητεία ενώ η ομάδα ετοιμάζεται να ορίσει έναν μακροπρόθεσμο διάδοχο, ανέφερε σε δήλωσή της η σουηδική μάρκα.

Η αποχώρηση του Τζιμ Ρόουαν έρχεται μόλις τρία χρόνια μετά τον διορισμό του τον Ιανουάριο του 2022, που ακολούθησε την εισαγωγή της Volvo στο Χρηματιστήριο της Στοκχόλμης το 2021.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

