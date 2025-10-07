Η Toyota ανακαλεί 393.838 οχήματα στις ΗΠΑ λόγω προβλήματος με την κάμερα οπισθοπορείας, η οποία ενδέχεται να μην εμφανίζει εικόνα, μειώνοντας την ορατότητα των οδηγών και αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος, ανακοίνωσε την Τρίτη η Αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας (NHTSA).

Η ανάκληση αφορά διάφορα μοντέλα, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων οχημάτων Tundra, Tundra Hybrid των ετών 2022-2025 και Sequoia Hybrid των ετών 2023-2025, σύμφωνα με την αρχή ασφάλειας αυτοκινήτων.

Οι αντιπρόσωποι της Toyota θα ενημερώσουν το λογισμικό της οθόνης πολυμέσων χωρίς κόστος για τους ιδιοκτήτες, πρόσθεσε η αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.