Αυτοκίνητο: Το Audi Q3 φέρνει επανάσταση στον τομέα του φωτισμού

Το νέο Audi Q3 φέρνει επανάσταση στον φωτισμό οχημάτων, ενσωματώνοντας προηγμένες τεχνολογίες όπως οι Digital Matrix LED προβολείς και τα Digital OLED πίσω φώτα. Οι καινοτόμες αυτές λύσεις δεν περιορίζονται μόνο στη βελτίωση της ορατότητας, αλλά συμβάλλουν ενεργά στην επικοινωνία, την προειδοποίηση και την προστασία του οδηγού.

Οι Digital Matrix LED προβολείς αξιοποιούν χιλιάδες micro-LEDs υψηλής πυκνότητας, προσφέροντας φωτεινότητα και αντίθεση επιπέδου ανώτερων κατηγοριών. Η εμβέλεια φτάνει έως 350-380 μέτρα στη μεγάλη σκάλα, ενώ στη μικρή σκάλα διατηρείται ισχυρή και ομοιογενής φωτεινότητα μέχρι τα 90 μέτρα. Αυτό εξασφαλίζει πιο ασφαλή και άνετη νυχτερινή οδήγηση.

Με λειτουργίες όπως το Lane light και το Orientation light, δημιουργούνται φωτεινές λωρίδες στο οδόστρωμα που βοηθούν τον οδηγό να διατηρεί τη σωστή πορεία. Η οπτική ειδοποίηση Lane Change Assist ενεργοποιείται όταν ανιχνευθεί όχημα στο τυφλό σημείο. Επιπλέον, το σύμβολο της «νιφάδας» προβάλλεται για να προειδοποιήσει για παγετό ή ολισθηρότητα, ενισχύοντας την ασφάλεια σε απαιτητικές συνθήκες.

Στο πίσω μέρος, οι Digital OLED μονάδες δημιουργούν μια ομοιογενή φωτεινή υπογραφή με δυναμικά μοτίβα που προσαρμόζονται ανάλογα με το προφίλ οδήγησης. Η τεχνολογία αυτή προσφέρει όχι μόνο αισθητική αναβάθμιση, αλλά και λειτουργίες που ενισχύουν την οδική ασφάλεια. Όταν κάποιο όχημα πλησιάσει επικίνδυνα, τα φώτα αυξάνουν αυτόματα την έντασή τους, λειτουργώντας ως «έξυπνο stop» για να προειδοποιήσουν σαφώς τον οδηγό που ακολουθεί.

Σε περίπτωση έκτακτης πέδησης, οι μονάδες OLED στα πίσω φώτα ενεργοποιούν εντονότερα και ταχύτερα οπτικά σήματα, εστιάζοντας την προσοχή των οδηγών που ακολουθούν και μειώνοντας τον κίνδυνο σύγκρουσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

