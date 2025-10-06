Ένα εξαιρετικά σπάνιο δημιούργημα της ιστορίας αυτοκινητοβιομηχανίας, μία Lamborghini LM002 του 1987 - γνωστή με το εμβληματικό της ψευδώνυμο, «Rambo Lambo» - πρόσφατα πουλήθηκε στην τιμή των 400.000 δολαρίων σε δημοπρασία του Bring A Trailer.

Ως ένα από τα μόλις 301 αυτοκίνητα που κατασκευάστηκαν το συγκεκριμένο πολυτελές αυτοκίνητο ενσαρκώνει το τολμηρό όραμα της Lamborghini για τη δεκαετία του 1980, συνδυάζοντας την ισχύ ενός υπεραυτοκινήτου με στιβαρές, στρατιωτικές δυνατότητες.

Αρχικά η LM002 είχε δρομολογηθεί ως στρατιωτικό όχημα (Rambo-Lambo). Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 η αμερικανική MIT ανέθεσε στην Lamborghini τη σχεδίαση ενός off-road μοντέλου, το project απέτυχε αλλά η ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία επανήλθε το 1981 και παρουσίασε το συγκεκριμένο μοντέλο στην Έκθεση Αυτοκινήτου των Βρυξελλών το 1986.

Κάτω από το ασύμμετρο καπό του βρίσκεται ένας τεράστιος κινητήρας V12 5,2 λίτρων με τετρακύλινδρους εκκεντροφόρους, δανεισμένος από τη θρυλική Lamborghini Countach. Με έξι ισχυρά καρμπυρατέρ Weber, ο V12 αποδίδει 455 ίππους και στους τέσσερις τροχούς μέσω χειροκίνητου κιβωτίου πέντε ταχυτήτων.

Το εξωτερικό, με το γωνιακό τετράθυρο αμάξωμα από αλουμίνιο έχει φινίρισμα σε κομψό ασήμι και στο εσωτερικό, η καμπίνα προσφέρει μια εκπληκτική αντίθεση πολυτέλειας με μια εκλεπτυσμένη μπεζ δερμάτινη επένδυση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

