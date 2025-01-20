Το Raptor T1+ κατακτά μια θέση στο βάθρο των νικητών του Ράλι Dakar 2025 επιβεβαιώνοντας την φιλοσοφία «Built Tough» της Ford

Με φόντο τους αμμόλοφους και τα εξόχως απαιτητικά εδάφη της Σαουδικής Αραβίας, το Ράλι Dakar αναδείχτηκε και φέτος στα πλαίσια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Rally Raid της FIA ως η απόλυτη δοκιμασία για ανθρώπους και μηχανές. Για το 2025 και σε συνεργασία με την M-Sport, η Ford Performance συμμετείχε στον αγώνα με ένα πλήρες ρόστερ πληρωμάτων στην κορυφαία από πλευράς προδιαγραφών κατηγορία T1+ με όπλο το σκληροτράχηλο Raptor T1+, το οποίο απέδειξε όχι μόνο την ταχύτητα αλλά και την κορυφαία αξιοπιστία του ύστερα από 14 ημέρες, 12 ειδικές διαδρομές και σχεδόν 8.000 km σε μερικά από τα πιο δύσκολα και απαιτητικά εδάφη του πλανήτη.

Επιβεβαιώνοντας για μια ακόμα φορά την φιλοσοφία «Built Tough» της Ford, το νέο Raptor T1+ των Mattias Ekstrom - Emil Bergkvist κατάφερε να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο και να ανταπεξέλθει με επιτυχία σε όλες προκλήσεις που παραδοσιακά προβάλει κάθε χρόνο ο απαιτητικός αυτός αγώνας, κατακτώντας εμφατικά στο φετινό Ράλι Dakar τη νίκη στην ειδική διαδρομή 11, καθώς και την τρίτη θέση στη γενική κατάταξη του αγώνα.

«Μπορούμε να είμαστε πολύ περήφανοι ως ομάδα αφού μπορέσαμε να δώσουμε τη μάχη στην κορυφή και να έχουμε καλό ρυθμό και σταθερότητα», δήλωσε ο Matthias Ekstrom αμέσως μετά την ολοκλήρωση του φετινού μαραθωνίου. «Η ποιότητα του Ford Raptor T1+ ήταν εξαιρετική σε αυτόν τον απίστευτα σκληρό αγώνα. Τώρα ανυπομονώ να επιστρέψω σε αυτόν την επόμενη χρονιά και να πιέσω για τη νίκη».

Με την τύχη να γυρνάει από πολύ νωρίς την πλάτη στους Carlos Sainz - Lucas Cruz και με τους Nani Roma - Alex Haro να αντιμετωπίζουν προβλήματα, η επιτυχία της Ford Performance στο φετινό Ράλι Dakar ολοκληρώθηκε με τον πλέον ιδανικό τρόπο με την πέμπτη θέση την οποία κατέκτησαν στη γενική κατάταξη του αγώνα με το Ford Raptor T1+ οι Mitch Guthrie Jr - Kellon Walch στο ντεμπούτο του αμερικανικού πληρώματος στην κατηγορία Ultimate.

«Το Ράλι Dakar δεν μοιάζει με καμία άλλη πρόκληση στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και φέτος η ομάδα μας στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων», δήλωσε ο Mark Rushbrook, Global Director, Ford Performance. «Ο Mattias, ο Carlos, ο Mitch, ο Nani και ολόκληρη η ομάδα απέδειξαν τις ικανότητες του Ford Raptor T1+ και την ανθεκτικότητα που χαρακτηρίζει τα αυτοκίνητα της Ford. Ήταν ένας αξέχαστος αγώνας και είμαι περήφανος για την ομάδα μας. Έχουμε αποδείξει ότι το Raptor έχει την ταχύτητα και την αντοχή που απαιτούνται για να αγωνιστεί στα πιο δύσκολα και απαιτητικά περιβάλλοντα στον πλανήτη. Και τώρα ανυπομονούμε για το υπόλοιπο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rally Raid της FIA».

Ο Matthew Wilson, Team Principal, Team Ford M-Sport, δήλωσε: «Κατακτώντας μια θέση στο βάθρο και με δύο αυτοκίνητα στην πρώτη πεντάδα, στην πρώτη μας προσπάθεια με το Ford Raptor T1+, είναι μια εξαιρετική αρχή. Ήταν μια μοναδική εμπειρία – η ομάδα ήταν απίστευτη τις τελευταίες τρεις εβδομάδες. Τώρα επικεντρωνόμαστε στην υπόλοιπη σεζόν του πρωταθλήματος Rally Raid με περισσότερο ενθουσιασμό και αυτοπεποίθηση».

Η συμμετοχή της Ford τόσο στο φετινό Ράλι Dakar όσο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rally Raid της FIA δεν αποτελεί παρά το αποτέλεσμα της φιλοσοφίας «Build Tough» αλλά και της πλούσιας κληρονομίας της αμερικανικής εταιρείας, η οποία εκτείνεται σε περισσότερες από πέντε δεκαετίες και είναι γεμάτη με απαράμιλλες επιτυχίες και σημαντικές διακρίσεις στους αγώνες εκτός δρόμου.

Ford Raptor T1+: Η καινοτομία συναντά την ανθεκτικότητα

Η κατηγορία T1+ είναι η κορυφαία στα πλαίσια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Rally Raid της FIA. Σε αυτή συμμετέχουν ειδικά κατασκευασμένα οχήματα που τροφοδοτούνται από κινητήρες παραγωγής – και το Raptor T1+ της Ford Performance που υποστηρίζεται από την M-Sport είναι κατασκευασμένο για να πληροί απόλυτα τα συγκεκριμένα πρότυπα και προδιαγραφές.

Το νέο Raptor T1+ τροφοδοτείται από τον κινητήρα Coyote χωρητικότητας 5,0 λίτρων της Ford, ο οποίος διαθέτει 8 κυλίνδρους σε διάταξη V, 32 βαλβίδες, διάμετρο 93 mm και διαδρομή 92,7 mm. Υποστηρίζεται από ένα προηγμένο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης, το οποίο φέρει την υπογραφή της Bosch, εξασφαλίζοντας βέλτιστη απόδοση σε όλα τις συνθήκες. Επιλέγοντας έναν ατμοσφαιρικό V8, το νέο Raptor T1+ καταφέρνει να διατηρεί το βάρος σε χαμηλά επίπεδα αποφεύγοντας συγχρόνως την περιπλοκότητα ενός τούρμπο κινητήρα, ενώ ταυτόχρονα κερδίζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά τη ροπή.

Επίσης, το προηγμένο πλαίσιο τύπου spaceframe του Raptor T1+ προσφέρει κορυφαία αντοχή ενσωματώνοντας υλικά υψηλής ποιότητας χάρη και στην κορυφαία τεχνική υποστήριξη την οποία παρείχαν η M-Sport σε συνεργασία με την Ford Performance. Το πλαίσιο αυτό εξελίχθηκε ύστερα από χιλιάδες ώρες Ανάλυσης Πεπερασμένων Στοιχείων (FEA), επιτυγχάνοντας μεταξύ άλλων εξαιρετική ακαμψία και ανθεκτικότητα.

Με βάρος 2.010 kg, θηριώδεις τροχούς 37", μήκος 4.585 mm, πλάτος 2,3 m και μεταξόνιο που φτάνει τα 3,0 m, το Raptor T1+ είναι αναμφισβήτητα μεγάλο. Παρ’ όλα αυτά, ο σχεδιασμός του έχει πραγματοποιηθεί με στόχο την επίτευξη χαμηλού κέντρου βάρους, παρά την απόσταση των 400 mm του αμαξώματος από το έδαφος.

Η ανεξάρτητη και πλήρως ρυθμιζόμενη εμπρός και πίσω ανάρτηση με διπλά ψαλίδια του νέου, καθαρόαιμου αγωνιστικού αυτοκινήτου της Ford Performance μεγιστοποιεί την ανθεκτικότητα της κατασκευής, χάρη στον ελαφρύ σχεδιασμό και την επιτυχή προσπάθεια των σχεδιαστών της για ελαχιστοποίηση της μη αναρτώμενης μάζας. Ταυτόχρονα, οκτώ στο σύνολο αμορτισέρ της FΟΧ, μαζί με ισάριθμα ελατήρια της Eibach, εξασφαλίζουν διαδρομή τροχού που φτάνει τα 350 mm.

Τόσο το εμπρός και πίσω, όσο και το κεντρικό διαφορικό του Raptor T1+ είναι περιορισμένης ολίσθησης, με την αστείρευτη ισχύ του ατμοσφαιρικού 5.0 V8 Coyote κινητήρα της Ford να περνά και στους τέσσερις τροχούς μέσω ενός προηγμένου συστήματος τετρακίνησης και ενός σειριακού κιβωτίου της Sadev με 6 σχέσεις. Επίσης, ειδικά σχεδιασμένοι ανεμιστήρες ψύχουν το κορυφαίο σε απόδοση σύστημα πέδησης του Raptor T1+, το οποίο αποτελείται από 6-πιστονες δαγκάνες και δίσκους 355 mm.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.