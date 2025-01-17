Αποκτήστε τώρα το δικό σας Ford Explorer με μόλις 29.995€ ή με μηνιαίο μίσθωμα 405€, επιτόκιο 0,9% και 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση

Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer έρχεται δυναμικά προκειμένου να εγκαινιάσει μια νέα εποχή διαθέτοντας κορυφαίες τεχνολογίες, σχεδίαση που παραπέμπει στην πλούσια αμερικανική παράδοση της εταιρείας και ευρωπαϊκό κατασκευαστικό DNA σε κάθε του πτυχή. Ξεχωρίζοντας ταυτόχρονα για τους κορυφαίους χώρους για όλους τους επιβάτες και τις αποσκευές τους, την απρόσκοπτη συνδεσιμότητα νέας γενιάς και τις απαράμιλλες επιδόσεις στο δρόμο, το νέο Ford Explorer εντυπωσιάζει και με την φουτουριστική εξωτερική αισθητική, την πρακτικότητα, την πολυτέλεια, τον πλούσιο εξοπλισμό, τις προηγμένες τεχνολογίες υποβοήθησης οδηγού αλλά και με τις ασύγκριτες δυνατότητες που εξασφαλίζει σε όλους τους πελάτες στους τομείς της φόρτισης.

Με αυτονομία κίνησης με μια πλήρη φόρτιση που φτάνει έως και τα 602 χιλιόμετρα, το νέο Ford Explorer έρχεται να καλύψει σήμερα κάθε απαίτηση με εκδόσεις που εφοδιάζονται με μπαταρία Τυπικής Χωρητικότητας ή Εκτεταμένης Χωρητικότητας (Standard Range ή Extended Range) και σύστημα μετάδοσης κίνησης με έναν ή δύο ηλεκτροκινητήρες και απόδοση που κυμαίνεται από 170 έως και 340 ίππους.

Στο εσωτερικό, Ο σύγχρονος και μινιμαλιστικός σχεδιασμός συνδυάζεται με υλικά και χαρακτηριστικά υψηλής ποιότητας, όπως είναι για παράδειγμα τα σμιλεμένα σπορ καθίσματα - που διαθέτουν ενσωματωμένα προσκέφαλα - και η εξελιγμένη μπάρα ήχου, τα οποία συναντάται συνήθως σε concept cars παρά σε οικογενειακά οχήματα.

Σημείο αναφοράς στο εσωτερικό του νέου Ford Explorer είναι το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας SYNC Move της Ford, το οποίο όχι μόνο κρατά τους επιβάτες συνδεδεμένους, αλλά ξεχωρίζει επίσης χάρη σε μια κινητή οθόνη αφής 14,6 ιντσών. Αυτή μπορεί να μετακινείται ομαλά τόσο προς τα πάνω όσο και προς τα κάτω, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των οδηγών, ενώ πίσω της φιλοξενεί έναν κρυφό, πρακτικό αποθηκευτικό χώρο My Private Locker, ο οποίος κλειδώνει και κρατά ασφαλή όσα αντικείμενα αποθηκευτούν εκεί. Τους έξυπνους αποθηκευτικούς χώρους του νέου Ford Explorer έρχεται να συμπληρώσει ο αποθηκευτικός χώρος Mega Console ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα. Με 17 λίτρα αποθήκευσης, διαθέτει αρκετό χώρο για την αποθήκευση μιας μεγάλης τσάντας, ενός φορητού υπολογιστή και μπουκαλιών 1,5 λίτρου.

Το νέο κορυφαίο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer που ήρθε για να διαμορφώσει νέα δεδομένα στον τομέα της ηλεκτρικής κινητικότητας και στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, μπορεί τώρα να γίνει δικό σας με τιμή αγοράς από μόλις 29.995€* ή εναλλακτικά με μηνιαίο μίσθωμα 405€* μέσω του προγράμματος λειτουργικής μίσθωσης που παρέχει η Ford Lease.

Επίσης, όλες οι εκδόσεις του νέου Ford Explorer υποστηρίζονται ιδανικά από τα πλέον προνομιακά χρηματοδοτικά προγράμματα που φέρουν την υπογραφή της Ford Finance, τα οποία προσφέρουν εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο 0,9%,** ενώ ταυτόχρονα η Ford παρέχει 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect για ξέγνοιαστα χιλιόμετρα και ακόμα πιο υψηλή αξία σε περίπτωση μεταπώλησης του οχήματος.

Επισκεφτείτε τώρα τον Επίσημο Έμπορο Ford της αρεσκείας και αποκτήστε σε μοναδικές τιμές και με τους πλέον ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις το νέο Ford Explorer – το πιο προηγμένο, ασφαλές, άνετο και συνδεδεμένο EV της ελληνικής αγοράς.

