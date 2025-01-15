Η απερχόμενη κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν οριστικοποιεί τους κανόνες που θα απαγορεύουν ουσιαστικά σχεδόν όλα τα κινεζικά αυτοκίνητα και φορτηγά από την αγορά των ΗΠΑ, ως μέρος της προσπάθειας καταστολής επέκτασης του λογισμικού και του υλικού οχημάτων από την Κίνα.

Η τελευταία κίνηση της Ουάσιγκτον κατά των κινεζικών οχημάτων έρχεται αφότου το υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε αυτόν τον μήνα ότι εξετάζει παρόμοια καταστολή σε drones κινεζικής κατασκευής, στον απόηχο των απότομων αυξήσεων των δασμών του περασμένου έτους στις εισαγωγές των ηλεκτρικών της οχημάτων, αναφέρει το Reuters.

«Είναι πραγματικά σημαντικό γιατί δε θέλουμε δύο εκατομμύρια κινεζικά αυτοκίνητα στο δρόμο και μετά να συνειδητοποιούμε ότι έχουμε μια απειλή», είπε η υπουργός Εμπορίου Τζίνα Ραϊμόντο στο Reuters, επικαλούμενη ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια.

Τον Σεπτέμβριο, το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, πρότεινε μια σαρωτική απαγόρευση του βασικού κινεζικού λογισμικού και υλικού σε συνδεδεμένα οχήματα στους αμερικανικούς δρόμους, με απαγορεύσεις λογισμικού να ισχύουν από το έτος μοντέλου 2027 και εκείνες στο υλικό το 2029. Επίσης, απαγορεύουν στις κινεζικές εταιρείες αυτοκινήτων να κάνουν δοκιμές με αυτοκινούμενα οχήματα στους δρόμους των ΗΠΑ.

Οι κανόνες καλύπτουν επίσης ρωσικά οχήματα και εξαρτήματα.

Το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι στους τελικούς κανόνες έκανε κάποιες αλλαγές, όπως η εξαίρεση ειδικών οχημάτων, κάτι που θα επέτρεπε στην κινεζική BYD, να διαθέσει ηλεκτρικά λεωφορεία στην Καλιφόρνια.

Η Alliance for Automotive Innovation, που εκπροσωπεί την GM, την Toyota Motor, τη Volkswagen, τη Hyundai Motor, και άλλες μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ένα επιπλέον έτος για να ανταποκριθούν οι αυτοκινητοβιομηχανίες στις νέες απαιτήσεις όσον αφορά το υλικό.

Η Polestar, η σουηδική αυτοκινητοβιομηχανία που είναι θυγατρική της κινεζικής Geely προειδοποίησε τον Οκτώβριο ότι χωρίς αλλαγές στους νέους κανονισμούς θα της «απαγορεύεται ουσιαστικά» να πουλάει οχήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τον Σεπτέμβριο, η κυβέρνηση Μπάιντεν ολοκλήρωσε τις απότομες αυξήσεις των δασμών στις εισαγωγές κινεζικών ηλεκτρικών οχημάτων και αυτόν τον μήνα έθεσε τη βασική κινεζική εταιρεία μπαταριών CATL σε μια λίστα εταιρειών που κατηγορούνται ότι βοηθούν τον στρατό της Κίνας.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναλαμβάνει τα καθήκοντά του στις 20 Ιανουαρίου, θέλει να αποτρέψει τις κινεζικές εισαγωγές αυτοκινήτων, αλλά είναι ανοιχτός στις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες που κατασκευάζουν οχήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

