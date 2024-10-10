Το πρωτότυπο Renault Twingo E-Tech electric

Η Renault θα παρουσιάσει το ηλεκτρικό πρωτότυπο εκθεσιακό της μοντέλο, το Twingo E-Tech, στο περίπτερο της στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού του 2024, που θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως τις 20 Οκτωβρίου. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο αποκαλύφθηκε το Νοέμβριο του 2023, ενώ θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο κοινό.

Η Renault έφερε επανάσταση στον κόσμο της αυτοκινητοβιομηχανίας όταν το 1992 παρουσίασε το Twingo: με τα ζωηρά του χρώματα και το χάρισμα να κάνει την καθημερινότητα πιο ευχάριστη, αποτέλεσε το τέλειο παράδειγμα του τί εννοεί η Renault με τον όρο «αυτοκίνητα για να ζεις» (“les voitures à vivre”).

Το πρωτότυπο Twingo E-Tech electric είναι καινοτόμο, ευφυές, κατάλληλο για τη σύγχρονη εποχή και εξίσου καινοτόμο με το αρχικό μοντέλο, το οποίο ξεχώρισε χάρη στη μινιμαλιστική σιλουέτα του, το παιχνιδιάρικο σχήμα των φώτων του, τη μοναδική του ευελιξία, αλλά και τα χαρούμενα vibes που εξέπεμπε.

Το μικρό μέγεθος του πρωτοτύπου Twingo E-Tech electric, φροντίζει για την ευελιξία του στις αστικές μετακινήσεις, ενώ οι πέντε πόρτες του το καθιστούν εξαιρετικά πρακτικό. Το ενός όγκου αμάξωμά του περιλαμβάνει μια σταθερή γυάλινη οροφή που πλημμυρίζει με φυσικό φως το ευρύχωρο εσωτερικό.

Μια σειρά από λεπτομέρειες εμπνευσμένες από το αρχικό Twingo, ενισχύουν τον χαρακτήρα αυτού του πρωτοτύπου και δίνουν έμφαση στις σύγχρονες αναλογίες και τις ρευστές του επιφάνειες.

Οι αναβαθμίσεις σε ολόκληρο το αμάξωμα, και οι αυθεντικές λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων και των φωτιστικών σωμάτων (που τώρα αποτελούνται από LED δακτυλίους) αναδύουν μια κομψή και εντυπωσιακή εμφάνιση.

Το πρωτότυπο Twingo E-Tech electric είναι το επόμενο κεφάλαιο σε μια ιστορία που ξεκίνησε πριν από περισσότερα από 30 χρόνια, προϊδεάζοντας για την παραγωγή της τέταρτης γενιάς του Twingo, η οποία θα είναι διαθέσιμη το 2026. Εξελίχθηκε από την Ampere με στόχο να προσφέρει μια αρχική τιμή κάτω από τα 20.000€, εκπληρώνοντας τη δέσμευση της Renault να κάνει την ηλεκτρική κινητικότητα διαθέσιμη σε όλο και περισσότερους καταναλωτές.



