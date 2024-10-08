AUTO ATHINA 2024: Ρεκόρ επισκεψιμότητας στη μεγαλύτερη και μοναδική έκθεση αυτοκινήτου

Η έκθεση αυτοκινήτου AUTO ATHINA 2024 σημειώνει τεράστια επιτυχία, με χιλιάδες επισκέπτες να κατακλύζουν τον εκθεσιακό χώρο καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου Σαββατοκύριακου. Από τις πρώτες κιόλας ώρες του Σαββάτου, η προσέλευση του κοινού ήταν αθρόα, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα ενθουσιασμού. Οι λάτρεις της αυτοκίνησης δεν έχασαν την ευκαιρία να θαυμάσουν τα τελευταία μοντέλα που εξελίσσουν κορυφαίοι κατασκευαστές, αλλά και να ενημερωθούν για όλες τις νέες εξελίξεις.

Η έκθεση αποτελεί πόλο έλξης για κάθε είδους κοινό, που επιθυμεί να γνωρίσει από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Εκτός από τα εντυπωσιακά μοντέλα, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διαδραστικές παρουσιάσεις, να εκμεταλλευτούν τις ειδικές εκθεσιακές προσφορές που κάνουν οι συμμετέχουσες εταιρείες ειδικά για το κοινό της AUTO ATHINA, να γνωρίσουν από πρώτο χέρι τις καινοτομίες που θα διαμορφώσουν το μέλλον της αυτοκίνησης και να κάνουν test-drives.

Η επιτυχία της έκθεσης δεν αντικατοπτρίζεται μόνο στην προσέλευση, αλλά και στον αντίκτυπο που είχε στους επισκέπτες, οι οποίοι έφυγαν γεμάτοι θετικές εντυπώσεις και ιδέες για το τι θα ακολουθήσει στην αυτοκινητοβιομηχανία. Πρόκειται, χωρίς αμφιβολία, για την πιο πετυχημένη έκθεση των τελευταίων ετών, με το ενδιαφέρον να παραμένει αμείωτο μέχρι την τελευταία ημέρα (13 Οκτωβρίου 2024).

Auto Athina 2024

5 -13 Οκτωβρίου | Metropolitan expo

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα έως Παρασκευή: 14:00-21:00

Σάββατο & Κυριακή: 10:00-21:00

Πληροφορίες: www.autoathina.gr



Πηγή: skai.gr

