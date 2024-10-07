To Volvo ΕΧ90 παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό στην έκθεση Auto Athina 2024

Το συναρπαστικό Volvo EX90 κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα, στην έκθεση Auto Athina 2024 που ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο, 5 Οκτωβρίου. Το κορυφαίο αμιγώς ηλεκτρικό SUV της Volvo, που ενσωματώνει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην ασφάλεια και την ηλεκτροκίνηση, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό μόλις λίγες μέρες πριν αρχίσουν οι πρώτες παραδόσεις του σε πελάτες. Το EX90 φέρει πλήθος λειτουργιών που αντικατοπτρίζουν το μέλλον της αυτοκίνησης και προαναγγέλλουν τις καινοτομίες που επιφυλάσσει η Volvo στους πελάτες της σε κάθε επόμενη γενιά αυτοκινήτων της.

Το EX90, το πιο ασφαλές Volvo όλων των εποχών, θα είναι το κορυφαίο έκθεμα στη σειρά των ηλεκτροκίνητων Volvo που θα παραταχθούν στην Auto Athina 2024, στο stand της Volvo Cars. Στη βάση της γκάμας, σημαντικός πόλος έλξης για το κοινό της έκθεσης θα είναι το νέο μικρό SUV EX30, το πιο βιώσιμο Volvo που κατασκευάστηκε ποτέ. Ανάμεσά τους, τα αμιγώς ηλεκτρικά EX40 και EC40 και τα plug-in υβριδικά XC60 και XC90, ολοκληρώνουν το κορυφαίο portfolio premium ηλεκτροκίνητων μοντέλων στην αγορά.

Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία να προγραμματίσουν ένα test drive με το Volvo της επιλογής τους, σε απευθείας συνεννόηση με τους συμβούλους πωλήσεων των Επίσημων Διανομέων Αθήνας που εκπροσωπούν την Volvo Cars στην Auto Athina 2024. Το EX90 αναμένεται να πάρει θέση σύντομα και στις εγκαταστάσεις του Επίσημου Δικτύου Volvo σε όλη την Ελλάδα.

AUTO ATHINA 2024

Metropolitan Expo, 5 - 13 Οκτωβρίου 2024

Δευτέρα έως Παρασκευή: 14:00-21:00

Σάββατο & Κυριακή: 10:00-21:00

https://autoathina.gr/



Πηγή: skai.gr

