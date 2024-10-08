Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ζήτησε από την Τουρκία να προσφύγουν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) για διαβουλεύσεις σχετικά με τα πρόσθετα μέτρα της Τουρκίας στους δασμούς και τις άδειες εισαγωγής στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Εκπρόσωπος του υπουργείου κατηγόρησε την Τουρκία ότι παραβιάζει τους κανόνες του ΠΟΕ, λέγοντας ότι η Τουρκία έχει λάβει μέτρα δυσμενών διακρίσεων κατά των ηλεκτροκίνητων οχημάτων που κατασκευάζονται στην Κίνα, όπως μετέδωσε η τουρκική έκδοση του Bloomberg.

Περιγράφοντας τις αποφάσεις της Τουρκίας ως «τυπικό μέτρο προστατευτισμού», ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου κάλεσε την Άγκυρα να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της στον ΠΟΕ και να διορθώσει άμεσα τις «λανθασμένες πρακτικές» της.

Τον Σεπτέμβριο, η Τουρκία διεύρυνε τους προαπαιτούμενους όρους για τις εισαγωγές ηλεκτρικών οχημάτων από την Κίνα, ώστε να συμπεριληφθούν τα επαναφορτιζόμενα υβριδικά αυτοκίνητα και τα επαγγελματικά οχήματα. Τον Ιούνιο, είχαν επιβληθεί επίσης πρόσθετοι δασμοί σε αυτοκίνητα με μηχανές εσωτερικής καύσης και υβριδικά οχήματα που εισάγονται από την Κίνα.

Η συμφωνία του ενός δισ. δολαρίων

Τον περασμένο Ιούλιο είχε υπογραφεί μεταξύ της μεγαλύτερης κινεζικής εταιρείας κατασκευής ηλεκτροκίνητων οχημάτων BYD και του τουρκικού υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορίου συμφωνία ύψους ενός δισ. δολαρίων ΗΠΑ για τη δημιουργία στην Τουρκία εγκατάστασης κατασκευής 150.000 ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων τον χρόνο και κέντρου έρευνας και ανάπτυξης. Στην τελετή υπογραφής παρών ήταν και ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Τρεις ημέρες νωρίτερα, στις 5 Ιουλίου υπεγράφη προεδρικό διάταγμα, με το οποίο εξαιρούνται τα κινεζικά αυτοκίνητα που παράγονται στην Τουρκία από τους επιπλέον τελωνειακούς δασμούς, ύψους 40%, που επεβλήθησαν έναν μήνα νωρίτερα στα εισαγόμενα από την Κίνα οχήματα.

Οι διαφορές που αφορούν του δασμούς και άλλες εμπορικές πολιτικές μεταξύ των δύο χωρών διευθετούνται μέσω του μηχανισμού επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ, πρώτο στάδιο του οποίου είναι οι διαβουλεύσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.