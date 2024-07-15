Το νέο Ford Raptor T1+ είναι έτοιμο για τους αγώνες rally raid – και φυσικά για το απαιτητικό Ράλι Ντακάρ

Με το βλέμμα στραμμένο στο εξαντλητικό Ράλι Ντακάρ, η Ford Performance σε συνεργασία με μια ομάδα με κορυφαία εμπειρία στους αγώνες εκτός δρόμου σχεδίασαν και κατασκεύασαν το νέο Ford Raptor T1+ - το μοντέλο-κορωνίδα της οικογένειας Raptor τόσο σε επίπεδο αισθητικής όσο και δυνατοτήτων.

Στο αγωνιστικό αυτό όχημα βρήκαν εφαρμογή όλες οι γνώσεις τις οποίες αποκόμισε η ομάδα από τη συμμετοχή της στο φετινό Ράλι Ντακάρ. Έτσι, το νέο Raptor T1+ διαθέτει μια προηγμένη ανάρτηση, έναν πανίσχυρο V8 κινητήρα και μια ειδικά διαμορφωμένη σχεδίαση, ούτως ώστε η νέα πολεμική μηχανή της Ford Performance να αντιμετωπίσει με επιτυχία όλες τις προκλήσεις στα δύσκολα εδάφη του αγώνα. Πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του στο Φεστιβάλ Ταχύτητας του Goodwood, το νέο Ford Raptor T1+ έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με τον επί πολλά χρόνια συνεργάτη της Ford Performance, M-Sport Ltd.

«Η συμμετοχή σε έναν τόσο απαιτητικό αγώνα όπως το Ντακάρ είναι μία δύσκολη αποστολή για όλους εμάς στη Ford Performance. Ποτέ όμως δεν γυρίσαμε την πλάτη μας στις προκλήσεις» δήλωσε ο Mark Rushbrook, Global Director, Ford Performance Motorsports. «Προκειμένου να αντεπεξέλθουμε σε αυτές, συνεργαστήκαμε με τους καλύτερους στον κόσμο, με την M-Sport και τη Red Bull. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει πόσο σοβαρά παίρνουμε αυτό το εγχείρημα. Το Ford Raptor T1+ αποτελεί το πρώτο βήμα για το όραμά μας στους off-road αγώνες σε παγκόσμιο επίπεδο - θέλουμε να αναμετρηθούμε με τους καλύτερους και να αποδείξουμε την αξία μας στα πιο δύσκολα μέρη του κόσμου. Τα διδάγματα που παίρνουμε από το Raptor T1+, αλλά και από την συμμετοχή μας τόσο στο Baja 1000 όσο και στο Finke Desert Race, θα βοηθήσουν ώστε να βελτιώσουμε τα Raptor που απευθύνονται στους πελάτες μας.»

Τα Ford Raptor T1+ θα οδηγήσουν τέσσερα πληρώματα, συμπεριλαμβανομένων των Carlos Sainz Sr. και Nani Roma, οι οποίοι θα έχουν δίπλα τους αντίστοιχα τους Lucas Cruz και Alex Haro. Τα υπόλοιπα πληρώματα θα ανακοινωθούν αργότερα φέτος.

«Τέτοιες ευκαιρίες παρουσιάζονται μία φορά στη ζωή μας - η υποστήριξη της Ford Performance καθοδόν για το Ντακάρ με το νέο Ford Raptor T1+ θα είναι μια απίστευτη περιπέτεια» δήλωσε ο Matt Wilson, διευθυντής της M-Sport Director & Dakar Team Manager. «Έχουμε ολοκληρώσει ήδη 10.000 χιλιόμετρα δοκιμών σε μερικές από τις πιο δύσκολες συνθήκες που θα μπορούσαμε να βρούμε, οπότε νιώθουμε έτοιμοι για την απόλυτη πρόκληση ξεκινώντας τον επόμενο μήνα με το Baja Hungary.»

Βασικά χαρακτηριστικά του Ford Raptor T1+:

• Το Ford Raptor T1+ διαθέτει μια προηγμένη ανεξάρτητη ανάρτηση με διπλά ψαλίδια εμπρός και πίσω. Η Fox παρέχει τα ρυθμιζόμενα, τύπου coilover αμορτισέρ τριών και τεσσάρων κατευθύνσεων, τα οποία επιτρέπουν στο λάδι να ρέει μέσω σωλήνων γύρω από το κύριο έμβολο διαθέτοντας συγχρόνως ξεχωριστό δοχείο σε κάθε τροχό, ώστε να εξασφαλίζουν ανώτερο χειρισμό και αντοχή σε ακραίες συνθήκες

• Το αγωνιστικό της Ford Performance εξοπλίζεται με ζάντες αλουμινίου 8,5 x 17” με τροχούς συνολικής διαμέτρου 37 ιντσών. Τα φρένα αποτελούνται από αεριζόμενους δίσκους 355 mm της Alcon μπροστά και πίσω και εξαπίστονες μονομπλόκ δαγκάνες. Η διαδρομή του τροχού ανέρχεται σε έως και 350 χιλιοστά

• Το νέο Raptor T1+ τροφοδοτείται από τον 5λιτρο V8 κινητήρα Coyote της Ford, ο οποίος προσφέρει τη δύναμη και τη ροπή που απαιτούνται προκειμένου το όχημα να ανταπεξέλθει ακόμα και στα πλέον κακοτράχαλα εδάφη. Ο κινητήρας διαθέτει ένα μοναδικό σύστημα λαδιού ξηρού κάρτερ και μια ειδικά σχεδιασμένη εξάτμιση - όλα με γνώμονα τις προκλήσεις του Ράλι Ντακάρ

• Το όχημα διαθέτει ένα πλαίσιο-χωροδικτύωμα από ατσάλι T45 και εξωτερικά πάνελ αμαξώματος από ανθρακονήματα, συνδυάζοντας την χαρακτηριστική αισθητική του Ford Raptor με την λειτουργικότητα. Η απόσταση του αμαξώματος από το έδαφος είναι 400 χιλιοστά, ενώ το μεγάλο πλάτος προσφέρει βελτιωμένη σταθερότητα κατά την κίνηση εκτός δρόμου. Στο εμπρός μέρος δεσπόζει μια σμιλεμένη σε σχεδίαση μάσκα με το όνομα «FORD», η οποία εξασφαλίζει μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Το νέο Ford Raptor T1+ έχει ελάχιστο βάρος 2.010 kg, πλάτος 2.300 mm και γωνία προσέγγισης πάνω από 70°.

Πρόγραμμα Αγώνων

• 2024 Baja Hungary (8-10 Αυγούστου): Λίγο μετά την αναχώρησή του από το φετινό Φεστιβάλ Ταχύτητας του Goodwood, το Raptor T1+ βάζει ρότα για το αγωνιστικό του ντεμπούτο στην Ουγγαρία. Γνωστό για τις γεμάτες στροφές διαδρομές του, το Baja Hungary απαιτεί από τους διαγωνιζόμενους να επιστρατεύσουν όλες τις οδηγικές τους δεξιότητες. Το Baja Hungary θα δώσει στην ομάδα την ευκαιρία να εφαρμόσει τις γνώσεις της με στόχο την περαιτέρω βελτιστοποίηση του οχήματος.

• 2024 Rallye du Maroc (4-11 Οκτωβρίου): Δύο πληρώματα θα αγωνιστούν σε αυτή την κρίσιμη και τελευταία δοκιμασία πριν από το Ράλι Ντακάρ. Το Rallye du Maroc διαθέτει διαδρομές με ποικίλα και απαιτητικά εδάφη που θυμίζουν πολύ αυτά της Σαουδικής Αραβίας. Ο αγώνας, ο οποίος θα διαρκέσει μια εβδομάδα, θα διεξαχθεί στο Μαρόκο

• 2025 Ράλι Ντακάρ (4-17 Ιανουαρίου 2025): Το Ράλι Ντακάρ του 2025 θα αποτελέσει την απόλυτη δοκιμασία για το νέο Ford Raptor T1+. Μέσα από την ανάδειξη των εξαιρετικών ικανοτήτων τόσο των πληρωμάτων όσο και του ίδιου του Raptor T1+, στόχος της ομάδας είναι να πετύχει μια νίκη-ορόσημο. Στο Ράλι Ντακάρ του 2025 θα συμμετάσχουν και τα τέσσερα πληρώματα.



