Οι Έλληνες οδηγούν... υβριδικά. Τα υβριδικά μοντέλα γνωρίζουν μεγάλη αύξηση στις προτιμήσεις των Ελλήνων οδηγών. Σχεδόν ένα στα δύο αυτοκίνητα (45,6%) που ταξινομήθηκαν τον Ιούνιο στη χώρα μας έφεραν υβριδικό σύστημα, καταγράφοντας αύξηση 15,2% σε σχέση με τις πωλήσεις που σημειώθηκαν τον Ιούνιο του 2023.

Ο κύριος λόγος της στροφής των Ελλήνων καταναλωτών προς τα υβριδικά αυτοκίνητα, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, είναι οι χαμηλές καταναλώσεις καυσίμου που πετυχαίνουν τα υβριδικά αυτοκίνητα, οι χαμηλές εκπομπές ρύπων, τα μικρά τέλη κυκλοφορίας και η περιβαλλοντολογική συνείδηση.

Όλα αυτά συμβαίνουν όταν η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα παρά την αύξηση των ποσοστών της έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει για να επιλυθούν πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με την υποδομή φόρτισης, την τιμή κτήσης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου και την αυτονομία του. Παρόλα αυτά τα ηλεκτρικά μοντέλα ως προς τις πωλήσεις παρέμειναν σταθερά για άλλον έναν μήνα καταγράφοντας ποσοστό πωλήσεων 9,5%. Για άλλον ένα μήνα πτώση σημείωσαν τα πετρελαιοκίνητα μοντέλα, καταλαμβάνοντας συνολικά ποσοστό 7,3%, καταγράφοντας μείωση σε ποσοστό 6,2% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Πτώση των πωλήσεων σε σχέση με πέρσι σημείωσαν τα βενζινοκίνητα μοντέλα (-6,9%) καταλαμβάνοντας συνολικά ποσοστό 36,9% επί του συνόλου των πωλήσεων. Πτωτικά επίσης κινήθηκαν οι πωλήσεων αυτοκινήτων με κύριο καύσιμο το φυσικό αέριο (-0,4%) και το υγραέριο (-1,3%).

Ως προς τις πωλήσεις του πρώτου εξαμήνου τα αυτοκίνητα που έχουν υβριδικά συστήματα κατέλαβαν συνολικά το 39,3%, τα βενζινοκίνητα συγκέντρωσαν ποσοστό 40,7%, τα πετρελαιοκίνητα είχαν 9,2% στο πρώτο εξάμηνο, τα ηλεκτρικά συγκέντρωσαν ποσοστό 9,5% για να παραμείνουν σε χαμηλά ποσοστά τα αυτοκίνητα που φέρουν σύστημα υγραερίου (1,4%) και με σχεδόν μηδενικές πωλήσεις τα αυτοκίνητα με φυσικό αέριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η κατηγορία των υβριδικών μοντέλων καταλαμβάνει το 29,3%, των ηλεκτρικών αυτοκινήτων βρίσκεται στο 19,2% για να ακολουθήσουν τα βενζινοκίνητα μοντέλα με 35,5%, τα πετρελαιοκίνητα με 12,9% και με 3,2% τα αυτοκίνητα που κινούνται με φυσικό αέριο και υγραέριο.

Τέλος, η Β κατηγορία εξακολουθεί να είναι η αγαπημένη των Ελλήνων. Συγκεντρώνει το 58,1% του συνόλου των πωλήσεων με τα SUV να καταλαμβάνουν το 34,3%. Η αμέσως επόμενη δημοφιλή κατηγορία είναι η C που συγκέντρωσε το 21% (SUV 16,3%) και ακολούθησε η Α κατηγορία με συνολικό μερίδιο αγοράς 14,3%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

