Δυναμική παρουσία για την Ford στο Φεστιβάλ Ταχύτητας του Goodwood

Η Ford παρουσιάζει τις καλύτερες τεχνολογίες της τόσο στον τομέα της ηλεκτροκίνησης όσο και στα θερμικά συστήματα κίνησης μέσα από μια πλειάδα από future icon μοντέλα της, τα οποία πραγματοποιούν το ντεμπούτο τους στο φετινό Φεστιβάλ Ταχύτητας του Goodwood.

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Capri - ένας θρύλος που επέστρεψε για την εποχή των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων διαθέτοντας επιτάχυνση που παραπέμπει σε σπορ αυτοκίνητο και εκφραστική σχεδίαση - πραγματοποίησε το παγκόσμιο δυναμικό ντεμπούτο του στη διάσημη ανάβαση του Goodwood.

Η Mustang GTD - η πιο εξελιγμένη και τολμηρή Mustang όλων των εποχών - αποκαλύπτει για πρώτη φορά τις ικανότητές της στο κοινό, ενώ το πρωτοποριακό ηλεκτρικό Ford SuperVan 4.2 δείχνει τα δόντια του στο Hillclimb Shootout.

Ένα από τα πλέον αγαπητά αυτοκίνητα του κοινού επιστρέφει επίσης στο Goodwood. Ο λόγος για το Ford M-Sport Puma Hybrid Rally1, το οποίο αυτή τη στιγμή συμμετέχει στους αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι για το 2024.

Οι επισκέπτες του Goodwood Festival of Speed 2024 θα είναι οι πρώτοι στον κόσμο που θα δουν από κοντά το νέο Ford Raptor T1+, ένα καθαρόαιμο αγωνιστικό αυτοκίνητο το οποίο είναι σχεδιασμένο με μοναδικό σκοπό να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στον πιο απαιτητικό off-road αγώνα στον κόσμο. Η συναρπαστική αποκάλυψη του νέου Raptor T1+ θα πραγματοποιηθεί στο Ballroom Paddock στις 12 Ιουλίου και ώρα 12:00 CEST, με οικοδεσπότη έναν οδηγό-θρύλο του παγκοσμίου μηχανοκίνητου αθλητισμού: τον τέσσερις φορές νικητή του Ράλι Ντακάρ και δύο φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή Ράλι, Carlos Sainz Snr.

«Φέραμε μια εντυπωσιακή σειρά οχημάτων στο φετινό Φεστιβάλ Ταχύτητας του Goodwood που αποδεικνύει το εύρος των δυνατοτήτων μας» δήλωσε ο Mark Rushbrook, global director, Ford Performance. «Είτε πρόκειται για αυτοκίνητα δρόμου είτε για αγωνιστικά, για ηλεκτροκίνητα ή βενζινοκίνητα, δημιουργούμε οχήματα που μόνο η Ford μπορεί να κατασκευάζει και μπορούν να ανατρέψουν τους κανόνες του παιχνιδιού».

Τα πρωτοεμφανιζόμενα μοντέλα δείχνουν τις ικανότητές τους

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Capri πρωταγωνιστεί στο φετινό Goodwood Festival of Speed, διαθέτοντας μια εκφραστική σχεδίαση που συνεχίζει την ιστορία ενός cult classic μοντέλου.

Η επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 5,3 δευτερόλεπτα, η αυτονομία που φτάνει έως και τα 627 km και ο χώρος αποσκευών των 572 λίτρων καθιστούν το αμιγώς ηλεκτρικό Ford Capri ως το απόλυτο σπορ αυτοκίνητο για την οικογένεια. Το EV της Ford διαθέτει ένα πολυτελές εσωτερικό με μινιμαλιστική σχεδίαση και άφθονες ψηφιακές λύσεις. Η επαναστατική τεχνολογία SYNC Move της Ford υποστηρίζει ιδανικά τις λειτουργίες τις κεντρικής οθόνης αφής των 14,6 ιντσών, η οποία μπορεί να μετακινείται προς τα πάνω και προς τα κάτω. Επίσης, όλα τα πολύτιμα αντικείμενά σας μένουν μακριά από τα αδιάκριτα μάτια, χάρη στο My Private Locker.

Το νέο Ford Capri υποστηρίζει όλους τους επιβάτες του με πολλές έξυπνες τεχνολογίες – όπως η αυτοματοποιημένη αλλαγή λωρίδας με το πάτημα ενός διακόπτη. αλλά και η επιτήρηση για επερχόμενα δίκυκλα που πλησιάζουν καθώς ανοίγετε τις πόρτες. Ο βασικός εξοπλισμός του οχήματος περιλαμβάνει κάθισμα οδηγού με λειτουργία μνήμης και μασάζ, ασύρματη φόρτιση και θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και τιμόνι.

Την ίδια στιγμή η Ford φέρνει δύο ολοκαίνουργιες Mustang GTD στο φετινό Goodwood Festival of Speed μετά το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του μοντέλου στις 24 Ώρες του Le Mans. Μία Mustang GTD Carbon Series στο κόκκινο χρώμα Chroma Flame κάνει αισθητή την παρουσία της στο Supercar Paddock. Με τη σειρά της, η Mustang GTD πραγματοποιεί το επίσημο ντεμπούτο της στην περίφημη ανάβαση του Goodwood, με τον οδηγό αγώνων Frédéric Vervisch της Ford Multimatic Motorsports να φιλοξενείται πίσω από το τιμόνι της.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Mustang GTD συμμετέχει σε δημόσια αγωνιστική διοργάνωση διαγωνιζόμενη στο Batch 6A του Φεστιβάλ Ταχύτητας του Goodwood απέναντι σε παρόμοια supercars μαζικής παραγωγής.

Οι επισκέπτες του φετινού Φεστιβάλ Ταχύτητας του Goodwood θα απολαύσουν τη δύναμη του υπερτροφοδοτούμενου V8 κινητήρα των 5,2 λίτρων που στοχεύει σε απόδοση άνω των 800 PS 7 κατά μήκος μιας διαδρομής μήκους 1,2 μιλίων. Εκτός από την ενεργή αεροδυναμική της, η νέα Mustang GTD εντυπωσιάζει και με την εξωτερική της σχεδίαση, η οποία παρέχει σε όλους τους ιδιοκτήτες ακόμα περισσότερες επιλογές εξατομίκευσης.

Επί έξι δεκαετίες, οι ιδιοκτήτες Mustang χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους για να εκφράσουν το δικό τους μοναδικό στυλ. Τώρα η νέα Mustang GTD επιτρέπει την απόλυτη εξατομίκευση με την μεγάλη χρωματική παλέτα της. Έτσι, πέραν των έξι στάνταρ χρωμάτων, οι πελάτες της Mustang GTD έχουν πρόσβαση σε χιλιάδες χρώματα για τη δημιουργία μιας εντυπωσιακής, προσωπικής πινελιάς.

Αυτή η premium εμπειρία ξεκινά με τη συνεργασία του ιδιοκτήτη με την ομάδα «Mustang GTD Concierge» που τον καθοδηγεί κατά τη διαδικασία της παραγγελίας. Οι ιδιοκτήτες θα κληθούν να υποδείξουν το χρώμα που επιθυμούν για την προσωπική τους GTD, με την ομάδα να κάνει το καλύτερο δυνατό για να το πετύχει, αξιοποιώντας μία πραγματικά τεράστια γκάμα τόνων και αποχρώσεων. Αφού διαμορφωθεί το χρώμα, οι ιδιοκτήτες θα λάβουν ένα δείγμα του, ώστε να διαπιστώσουν πώς αντιδρά το χρώμα σε διαφορετικές συνθήκες φωτισμού και να βεβαιωθούν ότι ταιριάζει με αυτό που επιθυμούν για το όχημά τους. Και για όσους απαιτούν μια πραγματικά μοναδική Ford Mustang GTD, διατίθεται επίσης η αποκλειστική Extended Colour Palette Lock-Out Option, που εγγυάται ότι το χρώμα του αυτοκινήτου δεν θα είναι διαθέσιμο σε κανέναν άλλο ιδιοκτήτη Mustang GTD.

Στην ανάβαση του Goodwood έρχεται για πρώτη φορά το ηλεκτρικό Ford SuperVan 4.2 με στόχο να πετύχει έναν εξαιρετικό χρόνο στο Shootout. Αυτή η εμφάνιση πραγματοποιείται 30 τριάντα χρόνια μετά το ντεμπούτο του Ford Supervan 3 στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Με τον πολυνίκη στο Le Mans και κάτοχο του ρεκόρ Romain Dumas στο τιμόνι, το SuperVan 4.2 είναι βέβαιο ότι θα προσφέρει στα πλήθη μια ξεχωριστή εμπειρία.

Το SuperVan 4.2, το οποίο αποτελεί μια πιο εξελιγμένη έκδοση του SuperVan 4, διαθέτει ένα πλήρως επανασχεδιασμένο πακέτο αεροδυναμικής που αυξάνει την κάθετη δύναμη σε πάνω από 1.995 kg σε ταχύτητα 240 km/h. Τα βασικά αεροδυναμικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν μια ελαφριά πίσω αεροτομή από ανθρακονήματα και ένα εμπρός splitter, τα οποία βοηθούν το SuperVan 4.2 να παραμένει σταθερό στην πίστα. Το πλαίσιο έχει υποστεί δίαιτα προκειμένου να μειωθεί ακόμα περισσότερο το βάρος – και να βελτιωθεί η συνολική ισορροπία και η ευελιξία του οχήματος.

Βελτιώσεις έχουν πραγματοποιηθεί και στο σύστημα κίνησης. Μειώνοντας τον αριθμό των 6-φασικών κινητήρων STARD UHP από τέσσερις σε τρεις και χρησιμοποιώντας τις κυψέλες NMC Li-Polymer Ultra High Performance της STARD, το βαν όχημα επιτυγχάνει βελτιωμένη αναλογία ισχύος/βάρος διατηρώντας παράλληλα το σύστημα τετρακίνησης που πλέον αποτελείται από έναν κινητήρα που τροφοδοτεί τον εμπρός άξονα και δύο για τον πίσω. Με πάνω από 2.000 PS στη διάθεσή του, το SuperVan 4.2 μπορεί να απελευθερώσει τις πλήρεις δυνατότητές του και να αξιοποιήσει την αναβαθμισμένη ικανότητα αναγεννητικής ισχύος των 600 kW της μπαταρίας για βέλτιστη εκμετάλλευση της ενέργειας.

Η Ford Performance και η STARD εξόπλισαν το SuperVan 4.2 με ένα αναθεωρημένο σύστημα αναγεννητικής πέδησης με carbon κεραμικά δισκόφρενα. Το όχημα διαθέτει επίσης σφυρήλατες ζάντες μαγνησίου. αγωνιστικά ελαστικά Pirelli P Zero, αναβαθμισμένους άξονες μετάδοσης, παρμπρίζ Perspex, καθώς και ένα μινιμαλιστικό εσωτερικό για περαιτέρω μείωση του περιττού βάρους.

Το παγκόσμιο ντεμπούτο του στο φετινό Φεστιβάλ Ταχύτητας του Goodwood θα κάνει το Ford Raptor T1+, το πιο πρόσφατο αγωνιστικό όχημα της Ford Performance που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με την M-Sport - τον επί πολλά χρόνια συνεργάτη της Ford στους αγώνες - για να συμμετάσχει στο Ράλι Ντακάρ.

Μετά την δημόσια εμφάνισή του στο Goodwood και το αγωνιστικό του ντεμπούτο σε μερικές εβδομάδες, το Raptor T1+ θα λάβει μέρος στον πιο απαιτητικό σε ολόκληρο τον κόσμο off-road αγώνα - το Ράλι Ντακάρ - το 2025 καταδεικνύοντας ότι η αποστολή της Ford Performance είναι να ανταγωνίζεται και να κερδίζει στις πιο δύσκολες κατηγορίες του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Πίσω από το τιμόνι των συναρπαστικών οχημάτων της Ford στο φετινό Φεστιβάλ Ταχύτητας του Goodwood συναντάμε μια ελίτ οδηγών από το παγκόσμιο στερέωμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού αποτελούμενη από τους κορυφαίους επαγγελματίες του χώρου. Από τον κόσμο των αγώνων ράλι, τα χρώματα της Ford εκπροσωπούν οι δύο οδηγοί της Ford M-Sport, Adrien Fourmaux και Grégoire Munster. Στο Goodwood βρίσκονται επίσης ο δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής Ράλι, Carlos Sainz Sr. και ο τρεις φορές νικητής του Le Mans, Romain Dumas, μαζί με τον νικητή του αγώνα των 24 Ωρών του Nürburgring, Frédéric Vervisch. Τους οδηγούς αυτούς πλαισιώνει ο Paul Swift.

Στο Goodwood θα παρευρεθούν για να συναντήσουν τους πελάτες και τα μέσα ενημέρωσης οι Doug Field, chief advanced product development and technology officer της Ford, Lisa Materazzo, global chief marketing officer της Ford, Marin Gjaja, global chief operating officer της Ford Model e, Mark Rushbrook, golobal director της Ford Performance Motorsports και Will Ford, general manager του παγκόσμιου μάρκετινγκ της Ford Performance.

