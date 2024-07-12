Νέο ID.3 GTX και νέες εκδόσεις ID.3 & ID.5

Η Kosmocar – Volkswagen ανακοινώνει την έναρξη διάθεσης του δυναμικού ID.3 GTX και της έκδοσης ID.3 Pure στην ελληνική αγορά, εγκαινιάζοντας το επόμενο κεφάλαιο του μοντέλου στην μικρομεσαία κατηγορία των Hatchback οχημάτων και ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη γκάμα επιλογών του ID.3.

Παράλληλα, η μικρή μπαταρία των 52 kWh θα είναι διαθέσιμη για πρώτη φορά και στο αμιγώς ηλεκτρικό SUV coupé ID.5.

Νέο ID.3 GTX - Iσχυρός κινητήρας, μεγάλη μπαταρία και υψηλή ισχύς φόρτισης

Το ID.3 GTX αποτελεί την πιο δυναμική έκδοση του μοντέλου το οποίο φέρει έναν ηλεκτροκινητήρα που έχει τοποθετηθεί στον πίσω άξονα και αποδίδει 210 kW (286 PS) με μέγιστη ροπή 545 Nm (Αντίστοιχη ροπή με κινητήρα βενζίνης V8 5500 κυβικών).

Το κορυφαίο σπορ μοντέλο επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε μόλις 5,9 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 180 km/h. Η μπαταρία ιόντων λιθίου ενεργειακής χωρητικότητας 79 kWh προσφέρει έως και 603 km αυτονομίας και η οποία μπορεί να φορτιστεί σε σταθμούς ταχείας φόρτισης DC με έως 185 kW. Με αυτή την ισχύ, η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί ξανά από το 10 στο 80% σε περίπου 26 λεπτά.

O τέλειος συνδυασμός κομψότητας και σπορ σχεδίασης

Σχεδιαστικά, το ID.3 GTX ξεχωρίζει από τις απλές εκδόσεις του ID.3 υιοθετώντας μια διαφορετική σχεδίαση με ξεκάθαρη αναφορά στην οικογένεια GTX. Το δυναμικό μπροστινό μέρος με τον χαρακτηριστικό προφυλακτήρα διαθέτει μια νέα γρίλια εισαγωγής αέρα σε σχέδιο με ρόμβους ενώ αριστερά και δεξιά, ο προφυλακτήρας περιορίζεται από νέα φώτα ημέρας που μαζί σχηματίζουν ένα X. Η μαύρη λωρίδα του πλαισίου οροφής σε συνδυασμό με τα μαύρα καλύμματα στους εξωτερικούς καθρέφτες και τις εντυπωσιακές ζάντες αλουμινίου Skagen 20 ιντσών υπογραμμίζουν τον σπορ χαρακτήρα του.

Η κομψή και σπορ σχεδίαση του νέου ID.3 GTX δεν είναι εμφανής μόνο εξωτερικά, αλλά συνεχίζεται και στο εσωτερικό. Το ταμπλό με τις χαρακτηριστικές για το GTX χρωματικές πινελιές καθώς και τα λογότυπα GTX στα καθίσματα και στο τιμόνι δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για το δυναμικό χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί και στις επενδύσεις καθισμάτων GTX του βασικού εξοπλισμού σε Microfleece "ArtVelours" Eco με τις κόκκινες διακοσμητικές ραφές τους, οι οποίες προσδίδουν μια αίσθηση υψηλής ποιότητας στο εσωτερικό.

Αναβαθμισμένα ID.3 Pro & ID.3 Pro S

Έναν χρόνο μετά την αναβάθμιση του, το ηλεκτρικό Hatchback δέχεται περαιτέρω βελτιώσεις αφού διαθέτει τώρα την επόμενη γενιά λογισμικού (ID. Software 5.0) και infotainment, καθώς και βελτιωμένη φιλοσοφία χειρισμού.

Ταχύτερη φόρτιση

Ένα νέο και πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η θερμική προετοιμασία της μπαταρίας υψηλής τάσης για ταχυφόρτιση σε όλες τις εκδόσεων ID.3 που διασφαλίζει ότι πριν από την επόμενη στάση φόρτισης DC η θερμοκρασία της μπαταρίας φθάνει στο επιθυμητό επίπεδο, κάτι που επιτρέπει πιο γρήγορη φόρτιση για όσους βρίσκονται εν μέσω ενός μεγάλου ταξιδιού. Αυτό συμβάλλει στη μείωση του χρόνου φόρτισης κατά αρκετά λεπτά, ιδίως το χειμώνα. Χάρη σε αυτή την λειτουργία και σε μακρινά ταξίδια με μία ή περισσότερες στάσεις φόρτισης, η μπαταρία του ID.3 τροφοδοτείται το συντομότερο δυνατό με ηλεκτρική ενέργεια.

Όταν είναι ενεργή η λειτουργία Electric Vehicle Route Planner, η προετοιμασία ξεκινά αυτόματα καθ’ οδόν για τον επόμενο σταθμό ταχεία φόρτισης – η λειτουργία μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί χειροκίνητα χρησιμοποιώντας το μενού φόρτισης στο σύστημα infotainment.

Καινοτόμος εφαρμογή Wellness In-Car και νέο premium ηχοσύστημα

Η εφαρμογή Wellness In-Car είναι ένα νέο χαρακτηριστικό, που επιτρέπει τη ρύθμιση διαφόρων λειτουργιών του ID.3 μέσω τριών προκαθορισμένων προγραμμάτων (Fresh Up, Calm Down και Power Break), τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της ευεξίας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Ένα ακόμη κορυφαίο στοιχείο είναι και το νέο προαιρετικό premium ηχοσύστημα Harman Kardon με 480 Watt μουσικής ισχύος, με 12 ηχεία και με τέσσερις ρυθμίσεις: Pure, Relax, Speech και Vibrant.

Νέας γενιάς σύστημα infotainment και ενσωμάτωση τεχνολογίας Chat GPT

Εξελιγμένο είναι και το σύστημα infotainment του ID.3. Η οθόνη αφής είναι πλέον 12,9 ιντσών με εντελώς νέα δομή μενού, για ευκολότερη λειτουργία από τον οδηγό και το συνοδηγό. Το τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών έχει βελτιωθεί, επιτρέποντας απλοποιημένο και πιο διαισθητικό χειρισμό. Επίσης, η Volkswagen αφαίρεσε τον επιλογέα κίνησης από το πλαίσιο του Digital Cockpit και τον μετέφερε ως διακόπτη στην κολόνα του τιμονιού, όπως και στα υπόλοιπα ID. Τα ρυθμιστικά αφής για τον κλιματισμό και τον έλεγχο της έντασης του ήχου είναι πλέον φωτιζόμενα και βρίσκονται κάτω από την οθόνη του συστήματος Infotainment.

Με το νέο φωνητικό βοηθό IDA, ο χειρισμός του ID.3 γίνεται πιο εύκολος καθώς ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια από ό,τι στο παρελθόν στις φυσικές φωνητικές εντολές. Δεν επιτρέπει μόνο τον έλεγχο μιας σειράς λειτουργιών του οχήματος, αλλά απαντά και σε ερωτήσεις με πρόσβαση σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων, όπως η Wikipedia. Ένα άλλο καινοτόμο χαρακτηριστικό είναι η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) μέσω του ChatGPT.

Νέες εισαγωγικές εκδόσεις ID.3 Pure & ID.5 Pure

H εισαγωγική έκδοση ID.3 Pure ενσωματώνεται στη γκάμα του ID.3, αποτελώντας μια νέα πιο προσιτή πρόταση στην αγορά των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων. Με μπαταρία ιόντων λιθίου 52, kWh (net), το ID.3 Pure αποδίδει 125 kW (170 PS) και 310 Nm ροπής, παρέχοντας αυτονομία έως 388 km (μεικτός κύκλος, WLTP).

Σε έναν σταθμό φόρτισης υψηλής ισχύος, το ID.3 Pure φτάνει τη μέγιστη ισχύ φόρτισης των 145 kW και μπορεί να φορτιστεί στο 10%-80% του περιεχομένου της σε λιγότερο από 31 λεπτά.

Η προτεινόμενη τιμή λιανικής ανέρχεται στις 27.500€ (συμπεριλαμβάνεται η επιδότηση των 9.000€ συν των 2.000€ της απόσυρσης που προσφέρει το πρόγραμμα Κινούμαι Ηλεκτρικά 3)

Η μικρή μπαταρία με καθαρό ενεργειακό περιεχόμενο 52 kWh θα είναι πλέον διαθέσιμη και στο αμιγώς ηλεκτρικό SUV coupé ID.5. H εισαγωγική έκδοση έχει προβλεπόμενη αυτονομία 370 km. (μεικτός κύκλος, WLTP) με τον ηλεκτροκινητήρα που είναι εγκατεστημένος στον πίσω άξονα να παράγει ισχύ 125 kW (170 PS).

Επιπλέον το ID.5 Pure θα είναι διαθέσιμο και στην έκδοση More σε πάρα πολύ ανταγωνιστική τιμή, με 2.000€ επιπλέον της έκδοσης Pure, ενώ η αξία του εξοπλισμού είναι 6.634€.

Η προτεινόμενη τιμή λιανικής ανέρχεται στις 37.900€ (συμπεριλαμβάνεται η επιδότηση των 9.000€ συν των 2.000€ της απόσυρσης που προσφέρει το πρόγραμμα Κινούμαι Ηλεκτρικά 3)

Πηγή: skai.gr

