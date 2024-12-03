Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Puma Gen-E είναι έτοιμο να επιτεθεί

Η Ford αποκάλυψε σήμερα το Puma Gen-E, το νέο και πιο πρόσφατο μέλος της γκάμας των αμιγώς ηλεκτρικών της οχημάτων, τα οποίο εισάγει για πρώτη φορά τη φιλοσοφία μηδενικών εκπομπών ρύπων στο μοντέλο της εταιρείας με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην Ευρώπη.

Το ηλεκτρικό Puma Gen-E δίνει μια νέα διάσταση στην έννοια της οδηγικής απόλαυσης και εξελίσσει ακόμα περισσότερο την χαρακτηριστική εξωτερική σχεδίαση του Puma, η οποία έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του συμπαγούς crossover στη Γηραιά Ήπειρο.

Την κίνηση που αναβαθμίζει τον οδηγικό χαρακτήρα του Puma προσφέρει ένας ολοκαίνουργιος ηλεκτροκινητήρας, ο οποίος εξασφαλίζει επίσης εντυπωσιακή αποδοτικότητα που ανέρχεται σε μόλις 13,1 kWh/100 km. Το νέο Puma Gen-E μπορεί να διανύσει έως και 376 χιλιόμετρα με μια πλήρη φόρτιση της μπαταρίας του, έτσι ώστε τα μακρινά ταξίδια να είναι εφικτά. Στην πόλη, η αυτονομία φτάνει τα 523 χιλιόμετρα, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί επαναφόρτιση για αρκετές ημέρες στο πλαίσιο των αστικών μετακινήσεων των πελατών.

Με τη χρήση ταχυφορτιστή, η φόρτιση από το 10% στο 80% διαρκεί περίπου 23 λεπτά, ενώ η απρόσκοπτη επιτάχυνση από στάση έως τα 100 km/h σε 8,0 δευτερόλεπτα και η ταχύτερη απόκριση του τιμονιού προσφέρουν χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στο Puma ST, αλλά σε ηλεκτρική μορφή.

Για τον πολυάσχολο κάτοικο της πόλης ή μια νέα οικογένεια, το Puma Gen-E αξιοποιεί ακόμα περισσότερο τον διαθέσιμο χώρο, χάρη στο συμπαγές σύστημα ηλεκτροκίνησης. Έτσι, ο ήδη καινοτόμος αποθηκευτικός χώρος MegaBox στο πορτμπαγκάζ του Puma έχει μετατραπεί σε GigaBox, εξασφαλίζοντας συνολική χωρητικότητα για την μεταφορά αποσκευών έως και 574 λίτρα σε 5-θέσια διαμόρφωση (φορτωμένο μέχρι την οροφή) – δηλαδή περισσότερα από όσα είναι σε θέση να προσφέρουν σήμερα μεγαλύτερα SUV. Στο εμπρός μέρος, ένα frunk με χωρητικότητα 43 λίτρων αξιοποιεί ιδανικά τον χώρο που θα καταλάμβανε ο βενζινοκινητήρας, καθιστώντας τον ιδανικό για την αποθήκευση αξεσουάρ, τα οποία είναι προσβάσιμα ακόμα και όταν ο χώρος αποσκευών στο πίσω μέρος είναι γεμάτος.

«Το Puma είναι ένα success story και συγχρόνως ένα αυτοκίνητο που αγαπήθηκε για τη σπορ σχεδίαση και τα οδηγικά χαρακτηριστικά του, σε συνδυασμό με τη μοναδική πρακτικότητα και τον κορυφαίο στην κατηγορία του χώρο αποσκευών», δήλωσε ο Jon Williams, general manager, Ford Blue και Model e Europe. «Το Puma Gen-E είναι το καλύτερο Puma που είχαμε ποτέ, προσφέροντας την πιο διασκεδαστική οδηγική εμπειρία, σε συνδυασμό με ένα απίστευτα αποδοτικό ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης. Και το νέο, ακόμη μεγαλύτερο GigaBox προσφέρει απαράμιλλη χωρητικότητα για αποσκευές.»

Η εξωτερική σχεδίαση του νέου Puma Gen-E αποτυπώνει το πνεύμα της τελευταίας γενιάς του μοντέλου με πινελιές που το καθιστούν πιο ξεχωριστό και αεροδυναμικό. Μία τολμηρή σχεδίαση τύπου «ασπίδας» αντικαθιστά τη συμβατική μάσκα στο εμπρός μέρος, διαμορφώνοντας έτσι ένα φρέσκο προσωπείο που αντλεί έμπνευση από την ηλεκτρική Ford Mustang Mach-E. Η σπορ πίσω αεροτομή και τα μοναδικά σχέδια των ζαντών αλουμινίου ενισχύουν την ηλεκτρική αύρα και αίσθηση και συμβάλλουν στην καλύτερη αεροδυναμική απόδοση του νέου Puma Ge-E.

Ψηφιακή εμπειρία για όσους είναι συνεχώς συνδεδεμένοι

Στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, η καθαρή και σύγχρονη σχεδιαστική φιλοσοφία συνεχίζεται, με δύο οθόνες υψηλής ευκρίνειας να βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τον οδηγό, προκειμένου ο τελευταίος να έχει πάντα τον έλεγχο. Το infotainment τελευταίας γενιάς SYNC 4 της Ford διαθέτει σύστημα πλοήγησης που είναι συνδεδεμένο στο cloud για να μπορεί το Puma Gen-E να κινείται άνετα στην πόλη, ενώ την ίδια στιγμή, χάρη στα ασύρματα Apple CarPlay και Android Auto, οι εφαρμογές και οι πληροφορίες συγχρονίζονται μεταξύ των smartphone των επιβατών και του αυτοκινήτου χωρίς τη χρήση καλωδίων Το Alexa Built-in παρέχει στους οδηγούς τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν φωνητικές εντολές για να ενημερωθούν για τις ώρες λειτουργίας του αγαπημένου τους εστιατορίου ή για να προσθέτουν αντικείμενα στη λίστα με τα ψώνια τους.

Η νέα, υπερυψωμένη κεντρική κονσόλα του οχήματος προσφέρει έναν πρακτικό αποθηκευτικό χώρο, κατάλληλο για τη μεταφορά των προσωπικών αντικειμένων με τάξη. Το υποβραχιόνιο είναι συρόμενο για να εξασφαλίζει στον οδηγό του νέου Puma Gen-E την πιο άνετη θέση κατά τη διάρκεια ενός μακρινού ταξιδιού. Επίσης, διατίθεται και ασύρματη φόρτιση τηλεφώνου, ώστε να είναι πάντα φορτισμένο στο τέλος του ταξιδιού.

Το νέο Ford Puma Gen-E καθιστά ακόμα πιο εύκολη την οδήγηση εντός και εκτός πόλης. Ένας απλός στη χρήση ηλεκτρονικός μοχλοδιακόπτης που βρίσκεται πίσω από το τιμόνι εναλλάσσει την κίνηση προς τα εμπρός ,τη νεκρά και την όπισθεν τόσο εύκολα όπως όταν ενεργοποιείτε τα φλας με την άκρη των δακτύλων. Η δυνατότητα οδήγησης με ένα πεντάλ (one-pedal driving) καθιστά ακόμα πιο άνετη την οδήγηση στην πόλη, ανεξάρτητα από το προφίλ οδήγησης (τέσσερα στο σύνολο) που έχει επιλέξει ο οδηγός.

Τα διαθέσιμα συστήματα υποβοήθησης οδηγού Intelligent Adaptive Cruise Control με Stop & Go και Lane Centring εξασφαλίζουν ομαλή και πιο φυσική αίσθηση κατά την επιτάχυνση και το φρενάρισμα, ενώ μπορούν χρησιμοποιούν το Predictive Speed Assist για ρύθμιση της ταχύτητας ταξιδιού σε δρόμους με στροφές. Στην πόλη, η επίσης διαθέσιμη κάμερα surround-view 360ο μπορεί να προβάλλει μία πανοραμική εικόνα του οχήματος από ψηλά, η οποία είναι σε θέση να διευκολύνει τους ελιγμούς σε άβολα πολυώροφα παρκινγκ.

Οι προαιρετικοί προβολείς Dynamic Matrix LED χρησιμοποιούν το Predictive Dynamic Bending Light για να ελέγχουν τον δρόμο μπροστά και να φωτίζουν περισσότερο τα σημεία όπου είναι απαραίτητο. Η τεχνολογία αυτή ρυθμίζει επίσης το μοτίβο της δέσμης φωτός ώστε να παρέχεται καλύτερη θέαση σε αστικές διαδρομές ή σκοτεινούς δρόμους ταχείας κυκλοφορίας.

Το Puma Gen-E κατασκευάζεται στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο συναρμολόγησης οχημάτων της Ford Otosan στην Κραϊόβα της Ρουμανίας, χρησιμοποιώντας τις προηγμένες ηλεκτρικές μονάδες που παράγονται στις εγκαταστάσεις της Ford στο Halewood του Ην. Βασιλείου.

Σηματοδοτώντας ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω διεύρυνση και ανάπτυξη της γκάμας των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της Ford, το νέο Puma Gen-E είναι διαθέσιμο για παραγγελία από σήμερα, με τις παραδόσεις να προγραμματίζονται στα τέλη του πρώτου τριμήνου του 2025.



