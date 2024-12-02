Η γκάμα των νέων αμιγώς ηλεκτρικών Ford Explorer και Ford Capri ολοκληρώνεται τώρα με τις διαθέσιμες εκδόσεις με μπαταρία Τυπικής Χωρητικότητας

Η γκάμα των νέων αμιγώς ηλεκτρικών Ford Explorer και Ford Capri ολοκληρώνεται με την δυνατότητα παραγγελίας στην ελληνική αγορά δύο νέων εκδόσεων των μοντέλων αυτών που εξοπλίζονται με την μπαταρία ιόντων λιθίου Τυπικής Χωρητικότητας (Standard Range). Έτσι, οι διαθέσιμες επιλογές για τους πελάτες για τα προηγμένα EV της Ford διευρύνονται τώρα ακόμα περισσότερο.

Τόσο στο κομψό, νέο Ford Explorer όσο και στο σπορ Ford Capri, ο συσσωρευτής ιόντων λιθίου Τυπικής Χωρητικότητας (Standard Range) των 52 kWh βρίσκεται εγκατεστημένος χαμηλά στο δάπεδο των οχημάτων προκειμένου να καταλαμβάνει όσο το δυνατόν μικρότερο χώρο. Επίσης, χάρη στο προηγμένο ηλεκτρικό κύκλωμα και τη δυνατότητα ταχείας φόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος (DC), μπορεί να γεμίσει από το 10% στο 80% της μέγιστης χωρητικότητάς ττου σε μόλις 25 λεπτά. Ταυτόχρονα, παρέχεται η δυνατότητα φόρτισης και σε παροχή συνεχούς ρεύματος (AC) χάρη στην παρουσία ενός ενσωματωμένου φορτιστή με ισχύ 11 kW.

Τα νέα Ford Explorer και Ford Capri με την συγκεκριμένη μπαταρία ιόντων λιθίου κινούνται από ένα σύγχρονο ηλεκτροκινητήρα με συμπαγείς διαστάσεις και υψηλή αποδοτικότητα, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στον πίσω άξονα. Οι 170 ίπποι, αλλά και τα 310 Nm της άμεσα διαθέσιμης ροπής του, εξασφαλίζουν και στις δύο περιπτώσεις κορυφαίες επιδόσεις με επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε χρόνο 8,7 δλ. και τελική ταχύτητα 160 χλμ./ώρα.

Τα Ford Explorer και Ford Capri Standard Range διαθέσιμα στις εκδόσεις Style και Premium

Οι δύο νέες εκδόσεις Explorer και Capri με την μπαταρία Τυπικής Χωρητικότητας (Standard Range) προσφέρονται στην ελληνική αγορά με τον πλούσιο εξοπλισμό των υπόλοιπων εκδόσεων Style και Premium.

Και οι δύο είναι εφοδιασμένες με κορυφαία στοιχεία άνεσης και ασφάλειας, καθώς και με τα πιο προηγμένα και αποδοτικά συστήματα υποβοήθησης οδηγού, όπως προβολείς full-LED, ζάντες ελαφρού κράματος 19’’, ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου, ημι-δερμάτινα Sensico® σπορ καθίσματα, σύστημα Επιτήρησης Τυφλών σημείων (BLIS) και Εισόδου Χωρίς Κλειδί, κινούμενη οθόνη αφής 14,6’’ και άλλα πολλά.

Επισκεφτείτε τώρα το Επίσημο Δίκτυο Εμπόρων Ford σε όλη την Ελλάδα για να παραγγείλετε τις εκδόσεις με την μπαταρία Τυπικής Χωρητικότητας (Standard Range) των νέων Ford Explorer και Ford Capri που διατίθενται, όπως και όλα τα υπόλοιπα EV της αμερικάνικης μάρκας, με την κορυφαία εργοστασιακή εγγύηση 8 ετών της Ford Protect, σε συνδυασμό με τα προνομιακά χρηματοδοτικά προγράμματα της Ford Finance με ονομαστικό επιτόκιο μόλις 0,9% και επιπλέον επιδότηση ανταλλαγής για το παλιό σας αυτοκίνητο.

Διαμορφώστε το νέο Ford Explorer εδώ.

Διαμορφώστε το νέο Ford Capri εδώ.

Αναζητείστε έναν Επίσημο Έμπορο Ford εδώ

Πηγή: skai.gr

