Η εταιρεία κατασκευής πολυτελών αυτοκινήτων Jaguar αποκάλυψε το νέο της ηλεκτρικό αυτοκίνητο, σηματοδοτώντας τη νέα σχεδιαστική και τεχνολογική της πορεία, το οποίο όπως και το πρόσφατο διαφημιστικό βίντεο της εταιρείας δίχασε τους καταναλωτές.

Όπως μεταδίδει το BBC, κάποιοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είπαν ότι το νέο αυτοκίνητο Type 00 είναι «συναρπαστικό», ενώ άλλοι δεν ενθουσιάστηκαν τόσο κάνοντας όχι και τόσο κολακευτικά σχόλια για το σχέδιο του αυτοκινήτου.

Η αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία ξεκινά τη μεγαλύτερη αλλαγή στην ιστορία της, ανακοίνωσε ένα νέο λογότυπο και ξεκίνησε μία νέα καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον περασμένο μήνα, εν όψει του επαναπροσδιορισμού της εταιρείας ως μάρκα μόνο ηλεκτρικών.

Πολλοί επικριτές τόνισαν ότι το διαφημιστικό βίντεο δεν περιελάμβανε ένα πραγματικό αυτοκίνητο, αλλά η εταιρεία επαινέστηκε επίσης από ορισμένους για την τολμηρή νέα προσέγγισή της.

Τον περασμένο μήνα, η Jaguar Land Rover (JLR) σταμάτησε να πουλά νέα αυτοκίνητα Jaguar στο Ηνωμένο Βασίλειο εν όψει της επαναλανσάρισής της ως μάρκας μόνο ηλεκτρικών το 2026.

Οι πωλήσεις των αυτοκινήτων της έχουν πέσει κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια και ορισμένοι υποστήριξαν ότι, καθώς η παραδοσιακή εικόνα της δεν φαίνεται να λειτουργεί, το rebranding αποτελεί ένα στοίχημα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης της παρουσίασης σε έκθεση τέχνης στο Μαϊάμι τη Δευτέρα, ο επικεφαλής δημιουργικός διευθυντής της εταιρείας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, Gerry McGovern, δήλωσε ότι χαιρετίζει την προσοχή που είχε λάβει η νέα κατεύθυνση της Jaguar.

«Έχει ήδη προκαλέσει συναισθήματα και θα συνεχίσει», ανέφερε. «Η Jaguar δεν έχει καμία επιθυμία να την αγαπήσουν όλοι».

Ο αναλυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας Karl Brauer ήταν επιφυλακτικός. Η εταιρεία φαίνεται να «θυσιάζει το παρελθόν της Jaguar στις ελπίδες ενός καλύτερου μέλλοντος», είπε στο BBC. «Δεν νομίζω ότι θα λειτουργήσει».

Τον περασμένο μήνα, η εταιρεία προέτρεψε τους ανθρώπους να «εμπιστευτούν» το rebrand της επιχείρησης, η οποία έχει ιστορία που χρονολογείται από περισσότερο από έναν αιώνα.

«Πολύ μεγάλο»

Η Beatrix Keim, διευθύντρια στο Κέντρο Έρευνας Αυτοκινήτου, είπε στο BBC ότι το πρωτότυπο αυτοκίνητο της Jaguar ήταν «πολύ μεγάλο, πολύ εξωπραγματικό». «Δεν είναι αυτός ο τρόπος», είπε, δεδομένου ότι υπάρχουν ήδη μεγάλα αυτοκίνητα στην αγορά και «τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν μπορούν να είναι μόνο για τους πλούσιους».

«Φυσικά, η Jaguar είναι μια μάρκα πολυτελείας», πρόσθεσε. «Αλλά δεν νομίζω ότι αυτή είναι η κατεύθυνση που χρειάζεται η Jaguar στην τρέχουσα χρονική στιγμή», σημείωσε η ίδια. Ωστόσο, ο Andy Palmer, πρώην αφεντικό της Aston Martin και πρώην διευθύνων σύμβουλος της Nissan, είπε ότι η Jaguar έπρεπε να αλλάξει καθώς «αποτυχαίνει ως επωνυμία εδώ και πολύ καιρό». Ονόμασε το νέο σχέδιο «μια γενναία αλλαγή κατεύθυνσης» αν και συμφώνησε ότι ήταν «τεράστια».

Η Jaguar Land Rover (JLR) είπε ότι η απόφαση να σταματήσει η πώληση νέων αυτοκινήτων Jaguar στο Ηνωμένο Βασίλειο τον περασμένο μήνα ήταν μια σκόπιμη κίνηση για να «δημιουργηθεί χώρος αναπνοής» πριν αποκαλύψει τη νέα εμφάνιση των αυτοκινήτων της.

Ανακοίνωσε τη μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα το 2021, διατηρώντας ανοιχτά και τα τρία βρετανικά εργοστάσιά της ως μέρος της στρατηγικής.

Η Jaguar είναι ο πιο αδύναμος κρίκος στον όμιλο JLR, ο οποίος ανήκει στην Tata Motors για σχεδόν μια δεκαετία. Η Jaguar πούλησε 180.000 αυτοκίνητα το 2018, αλλά πέρυσι οι πωλήσεις μειώθηκαν στις 67.000. Τα Range Rover και Land Rover Defender ήταν πίσω από τα υψηλότερα κέρδη της JLR από το 2015, τα οποία ανακοινώθηκαν νωρίτερα φέτος.

Πηγή: skai.gr

