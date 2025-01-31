Σας έκλεψαν το αγαπημένο σας βαν; Η Ford Pro είναι εδώ για να βοηθήσει να το βρείτε εύκολα!

Ο μπάρμαν Lewis Spindlove και το Ford Transit με το οποίο εργάζεται συνθέτουν μια γνώριμη εικόνα σε γάμους και φεστιβάλ σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, με τα εξατομικευμένα πτυσσόμενα μπαρ του οχήματος να βοηθούν στο σερβίρισμα μιας μεγάλης ποικιλίας ποτών και κοκτέιλ, προσφέροντας σε όλους μια μοναδική εμπειρία πέρα από τα τυπικά «όρια» των παραδοσιακών εκδηλώσεων.

Όταν το Transit του Lewis, γεμάτο με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και μια ειδικά σχεδιασμένη pop-up μπάρα με χρυσό φινίρισμα συνολικής αξίας £15.000, κλάπηκε από το σπίτι του κοντά στο Μπρίστολ του Ηνωμένου Βασιλείου, το πλήγμα ήταν μεγάλο. Το πρώτο που πέρασε από το μυαλό του Lewis ήταν το ζευγάρι που είχε κάνει κράτηση για εκείνη την ημέρα, ενώ πρόσθετες ανησυχίες δημιουργήθηκαν από το ενδεχόμενο να έχανε για πάντα το αγαπημένου του Transit, μαζί με όλα τα προϊόντα και ολόκληρο τον εξοπλισμό αξίας χιλιάδων ευρώ που βρίσκονταν σε αυτό.

Ευτυχώς, η άμεση αντίδραση και η σύγχρονη τεχνολογία ήρθαν να σώσουν την κατάσταση. Σε πρώτη φάση, ο Lewis κατάφερε γρήγορα να δανειστεί ένα μπαρ - με χρυσό μάλιστα φινίρισμα - εξασφαλίζοντας ότι οι καλεσμένοι στο γάμο δεν θα διψάσουν. Μετά την αναφορά της κλοπής του οχήματος στην αστυνομία, η Ford Pro «συνέδεσε» τον Lewis με το Ford Pro Telematics , το οποίο αποκάλυψε ότι το αγαπημένο του Transit ήταν στο Νότιγχαμ, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου βρισκόταν εκείνη τη στιγμή. Από το σημείο στο οποίο βρέθηκε, η αστυνομία κατάφερε να φέρει πίσω στον Lewis τόσο το βαν, όσο και το πολύτιμο περιεχόμενό του. Οι κλειδαριές επισκευάστηκαν και εν συνεχεία το Transit ρίχτηκε ξανά στη δουλεία μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες από την κλοπή του.

«Η νύφη και ο γαμπρός είχαν παραγγείλει ένα ειδικά σχεδιασμένο μπαρ. Ήταν ακριβώς όπως το φαντάστηκαν. Όμως, όταν βγήκα για να πάρω το αυτοκίνητο προκειμένου να πάω στο γάμο, το βαν είχε εξαφανιστεί», ανέφερε ο Lewis, ο οποίος διαχειρίζεται την επιχείρηση The Bartender που διαθέτει στο δυναμικό της τρεις εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης σε συνδυασμό με μια μεγάλη ομάδα από free-lancers. «Ήμουν πολύ ανακουφισμένος που το Transit μου διαθέτει ενσωματωμένο ανιχνευτή, κάτι που αποδείχθηκε καθοριστικό για να εντοπιστεί και να επιστέψει στα χέρια μου».

Η εμπειρία του Lewis αναδεικνύει το κρίσιμο ζήτημα της κλοπής οχημάτων, το οποίο πλήττει τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν βαν οχήματα. Αυτές οι επιχειρήσεις συνεισέφεραν περίπου 1 τρισεκατομμύριο ευρώ στις οικονομίες της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου μόνο για το 2023 . Για την Ford Pro, η καταπολέμηση του συγκεκριμένου ζητήματος είναι απόλυτη προτεραιότητα, με την εταιρεία να προσφέρει ενισχυμένες κλειδαριές τιμονιού καθώς και μια σειρά από ψηφιακά συστήματα παρακολούθησης και προστασίας, τα οποία λειτουργούν μέσω του ενσωματωμένου μόντεμ του οχήματος. Αυτά τα συστήματα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ειδοποιήσεις στην περίπτωση που οι πόρτες παραβιαστούν, όταν το βαν χρησιμοποιείται εκτός του καθορισμένου ωραρίου ή αν μετακινηθεί χωρίς να έχει πάρει εμπρός ο κινητήρας - κάτι που συμβαίνει όταν ένα βαν όχημα κλαπεί και ρυμουλκηθεί. Συν τοις άλλος, το σύστημα ασφάλειας του Ford Pro Telematics μπορεί επίσης να κλειδώσει και να ξεκλειδώσει τις πόρτες από απόσταση.

Η ομάδα του The Bartender έχει πλέον ενισχύσει την ασφάλεια του βαν με επιπλέον τρόπους, συμπληρώνοντας την ψηφιακή παρακολούθηση και τη δυνατότητα ειδοποίησης εάν το όχημα είναι ενεργό μεταξύ των καθορισμένων ωρών.

«Θέλουμε ο Lewis και όλοι οι πελάτες μας που χρησιμοποιούν βαν οχήματα να έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στην ασφάλεια των οχημάτων τους. Ωστόσο, αν συμβεί το απευκταίο, είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους που εργάζονται σκληρά και συμβάλλουν στην ανάπτυξη των κοινοτήτων και των οικονομιών μας». δήλωσε ο Hans Schep, general manager, Ford Pro Ευρώπης, Europe.

