Μία εμπειρία, όχι απλά ένα αυτοκίνητο: παρακολουθήστε την αποκάλυψη του Volvo EX30 Cross Country

Αντλώντας έμπνευση από τις περιπέτειες που αρέσουν στους ανθρώπους της γενέτειράς μας, σχεδιάζουμε για εσάς ένα ταξίδι σε ζωντανή σύνδεση, στην άγρια φύση της Σουηδικής Λαπωνίας.

Μέσα από το ζεστό χειμερινό μας καταφύγιο, οι ειδικοί μας, μαζί με έναν ή δύο ξεχωριστούς καλεσμένους, θα σας παρουσιάσουν το Volvo EX30 Cross Country, ένα μικρό αυτοκίνητο για μεγάλες εμπειρίες, και το πώς οι περιπέτειες στην ύπαιθρο μπορεί να είναι προσβάσιμες σε όλους, σε κάθε σημείο του πλανήτη.

Παρακολουθήστε ολόκληρη την παρουσίαση σε ζωντανή σύνδεση τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου, στις 14:00, στο EX30CrossCountryevent.volvocars.com

