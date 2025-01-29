Δύο σημαντικές τεχνολογικές αναβαθμίσεις σύντομα διαθέσιμες στα νέα Volvo

Εξοπλίζουμε ολόκληρη την γκάμα μας με νέας γενιάς και νέας εμφάνισης εμπειρία χρήστη, καθώς και με το εξαιρετικά γρήγορο Snapdragon® Cockpit Platform* από την Qualcomm Technologies, Inc. Αυτό καθιστά το σύστημα infotainment πολύ πιο γρήγορο και πολύ πιο προσαρμοστικό.

Επιπλέον, τα μοντέλα EX30, EX40 και EC40 θα αποκτήσουν την υπηρεσία Plug & Charge, για ακόμη πιο εύκολη και απρόσκοπτη δημόσια φόρτιση.

Volvo Car UX: Εμπειρία χρήστη που σχεδιάστηκε με γνώμονα την ασφάλεια, την προσήλωση και την εξατομίκευση

Στόχος μας είναι να απλοποιούμε τα σύνθετα πράγματα και ως βάση για την εργασία μας χρησιμοποιούμε δεδομένα από πραγματικές συνθήκες και πληροφορίες πελατών. Με αυτή τη φιλοσοφία προσεγγίζουμε την εμπειρία χρήστη νέας γενιάς, που ονομάζεται Volvo Car UX και ήδη υπάρχει στα EX30, EX90, καθώς και στο νέο XC90.

Εξελίχθηκε ως ασφαλής και απολαυστικός τρόπος αλληλεπίδρασης με την κεντρική οθόνη του συστήματος infotainment στο αυτοκίνητό σας, παρέχοντας βελτιωμένη εστίαση και εξατομίκευση σε σχέση με την προηγούμενη εμπειρία χρήστη, ενώ συμπεριλαμβάνει πολλές ενσωματωμένες υπηρεσίες Google**.

Στις νέες δυνατότητες περιλαμβάνεται η προβολή των εφαρμογών και των λειτουργιών που χρησιμοποιείτε συχνότερα, όπως οι χάρτες, η αναπαραγωγή περιεχομένου και το τηλέφωνο, στην αρχική οθόνη, για πιο γρήγορη πρόσβαση. Στην ίδια λογική, η ειδική γραμμή μενού αλλάζει αυτό που βλέπετε ανάλογα με τις συνθήκες και προβάλλει τις εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα. Η οθόνη οδηγού, ακριβώς πίσω από το τιμόνι, επίσης αναβαθμίστηκε προσφέροντας μεγαλύτερη και πιο ευκρινή προβολή των οδηγιών πλοήγησης.

Ξεκινώντας από αυτό το έτος, όλα τα μοντέλα που αναφέρθηκαν παραπάνω θα εξοπλίζονται με το νέο Volvo Car UX. Θα το προσφέρουμε επίσης σε εκατομμύρια αυτοκίνητα Volvo με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google**, μέσω μίας απλής ασύρματης (over-the-air) ενημέρωσης λογισμικού. Αργότερα, μέσα στο 2025, θα διατεθεί μία αναβάθμιση σε περίπου 2,5 εκατομμύρια πελάτες σε όλο τον κόσμο, με αυτοκίνητα κατασκευής από το 2020 και μετά***.

«Εξοπλίζοντας ολόκληρη την γκάμα μας με το νέας γενιάς Volvo Car UX, εργαζόμαστε για την επίτευξη ενός στόχου που προβλέπει ότι κάθε μοντέλο Volvo -ανεξαρτήτως πλατφόρμας και συστήματος κίνησης- θα πρέπει να προσφέρει μία παρόμοια εμπειρία χρήστη, και παρέχουμε περισσότερες επιλογές στους πελάτες μας», λέει ο Erik Severinson (Έρικ Σεβέρινσον), Επικεφαλής Προϊόντος και Στρατηγικής στη Volvo Cars. «Αυτό το λανσάρισμα ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική μας να βελτιώνουμε τα αυτοκίνητά μας με την πάροδο του χρόνου μέσω ασύρματων (over-the-air) ενημερώσεων και είναι αλληλένδετο με τη φιλοδοξία μας να επενδύουμε συνεχώς σε ολόκληρη την γκάμα των αυτοκινήτων μας.»

Πιο γρήγορο και πιο προσαρμοστικό σύστημα infotainment

Πιθανώς είστε εξοικειωμένοι με την αναβάθμισή μας από τα μοντέλα μας EX90 και EX30. To επόμενης γενιάς Snapdragon® Cockpit Platform καθιστά το σύστημα infotainment μας, που βασίζεται στο Google Android Auto, πολύ πιο γρήγορο και πιο προσαρμοστικό. Το σύστημα infotainment σε αυτά τα μοντέλα θα είναι πάνω από δύο φορές ταχύτερο σε σχέση με το απερχόμενο σύστημα, με μία γενιά γραφικών που είναι έως και 10 φορές πιο γρήγορη.

«Αυτή η αναβάθμιση δημιουργεί ένα σύστημα infotainment χωρίς κενά στην απόκριση, που προβάλλει την κατάλληλη πληροφορία στη σωστή στιγμή - βοηθώντας αποτελεσματικά εμάς να μειώσουμε την απόσπαση προσοχής του οδηγού και εσάς να είστε πιο ασφαλής οδηγός», λέει ο Anders Bell (Άντερς Μπελ), Επικεφαλής Μηχανολογικής Εξέλιξης και Τεχνολογίας στη Volvo Cars. «Βελτιώνοντας τη συνδεσιμότητα, η Qualcomm Technologies μάς βοηθά να προσφέρουμε ακόμη μεγαλύτερη αξία στους πελάτες μας. Αμφότεροι μοιραζόμαστε ένα όραμα για το αυτοκίνητο που προσδιορίζεται από το λογισμικό του και για το πώς μπορεί να προσφέρει premium εμπειρίες που είναι εξατομικευμένες, περισσότερο διασκεδαστικές και με δυνατότητα συνεχούς αναβάθμισης.»

Το Snapdragon Cockpit Platform θα εξοπλίσει επίσης το νέο SUV XC90 μέσα στη χρονιά.

Απρόσκοπτη φόρτιση

Τέλος, εντός του έτους το Plug & Charge θα προστεθεί στα EX30, EX40 και EC40 που πωλούνται στην ευρωπαϊκή αγορά. Το Plug & Charge είναι ένα σύστημα ταυτοποίησης και πληρωμής που απλοποιεί την εμπειρία φόρτισης.

«Με το Plug & Charge δεν έχετε παρά να κατευθυνθείτε σε έναν συμβατό με το σύστημα σταθμό φόρτισης, να βγείτε από το αυτοκίνητο, να το συνδέσετε στην παροχή και να συνεχίσετε τη μέρα σας», λέει ο Erik Severinson. «Όταν επιστρέψετε, ακολουθήστε την ίδια ξένοιαστη διαδικασία - το σύστημα έχει φροντίσει για όλα.»

Το Plug & Charge εγκαθίσταται και ενεργοποιείται μέσω του αυτοκινήτου. Μπορείτε εύκολα να βρείτε συμβατούς σταθμούς φόρτισης, χρησιμοποιώντας το Google Maps από την κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου ή μέσω του Volvo Cars app. Αυτοί οι σταθμοί ταυτοποιούν το αυτοκίνητό σας και τη μέθοδο πληρωμής που έχει οριστεί μόλις συνδέσετε το καλώδιο φόρτισης στο αυτοκίνητο. Η φόρτιση ξεκίνα αυτόματα, χωρίς να χρειάζονται επιπλέον κάρτες ή ταυτοποίηση και η επεξεργασία πληρωμής εκτελείται απρόσκοπτα.

Σημειώσεις

• Οι εργοστασιακές αναβαθμίσεις θα διατίθενται στις model year 2026 εκδόσεις των XC40, EX40, EC40, S60, V60, V60 Cross Country, V90 και V90 Cross Country. Ο επεξεργαστής Snapdragon θα εφοδιάζει επίσης το νέο XC90. Η διαθεσιμότητα και οι χρόνοι θα διαφέρουν ανάλογα με την αγορά.

• Περισσότερες πληροφορίες για επιπλέον ενημερώσεις που σχετίζονται με το model year 2026 ακολουθούν σύντομα.

• *To Snapdragon είναι εμπορικό σήμα ή κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Qualcomm Incorporated. To Snapdragon είναι προϊόν της Qualcomm Technologies, Inc. και/ ή των θυγατρικών της.

• **Ή του ανάλογου για την Κίνα και τη Νότιο Κορέα.

• ***Συμπεριλαμβάνονται τα C40, XC40, EX40, EC40, S60, V60, V60 Cross Country, XC60, S90, V90, V90 Cross Country και XC90 με λειτουργικό σύστημα Android.

• Τα Google, Google Maps, Android και Android Auto είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.



