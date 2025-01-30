Αποκτήστε τη Ford Mustang Mach-E και τις κορυφαίες της τεχνολογίες με 47.960€ ή με μηνιαίο μίσθωμα 541€

Η Mustang Mach-E ήταν το πρώτο μοντέλο μιας σειράς επαναστατικών EV της Ford που ήρθε να ανατρέψει τα δεδομένα αλλάζοντας συγχρόνως τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αξιοποιώντας ένα από τα πλέον εμβληματικά ονόματα στην ιστορία της εταιρείας, η Mustang Mach-E εισήγαγε καινοτόμο σχεδίαση σε συνδυασμό με κορυφαίες τεχνολογίες και χαρακτηριστικά, που αμέσως κατέστησαν το ηλεκτρικό pony της αμερικανικής εταιρείας αγαπητό τόσο στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, όσο και στη Γηραιά Ήπείρο.

Κορυφαία αυτονομία και απόδοση

Προσφέροντας αυτονομία με μια φόρτιση της μπαταρίας που φτάνει έως και τα 600 χιλιόμετρα, η Mustang Mach-E καλύπτει κάθε απαίτηση, χάρη στη μεγάλη ποικιλία των διαθέσιμων εκδόσεών της. Συγκεκριμένα, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν εκδόσεις με έναν ή και δύο ηλεκτροκινητήρες με κίνηση στους πίσω ή και στους τέσσερις τροχούς αντίστοιχα, σε συνδυασμό με μπαταρία Τυπικής Χωρητικότητας ή Εκτεταμένης Χωρητικότητας (Standard Range ή Extended Range) με μέγιστη απόδοση που κυμαίνεται από 268 έως και 370 ίππους.

Στην κορυφή της γκάμας μοντέλων, η Ford προσφέρει την Mustang Mach-E στις εκδόσεις GT και Rally, με απόδοση 487 ίππων και μπαταρία Εκτεταμένης Χωρητικότητας 91 kWh και στις δύο περιπτώσεις.

Κορυφαία τεχνολογία οδήγησης με ελεύθερα χέρια - Η πρώτη στο είδος της στην Ευρώπη

Μια από τις πολλές καινοτομίες που προσφέρει η Mustang Mach-E στους πελάτης της στην Ελλάδα είναι η τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2 BlueCruise, η οποία προάγει στο επόμενο επίπεδο τα πλεονεκτήματα άνεσης και ευκολίας των ήδη προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού που διαθέτει, επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες της να οδηγούν έχοντας τα χέρια τους μακριά από το τιμόνι, αρκεί να έχουν την προσοχή τους στραμμένη στο δρόμο μπροστά.

Το 2023 που λανσαρίστηκε για πρώτη φορά στη Μεγάλη Βρετανία, η τεχνολογία BlueCruise ήταν η πρώτη του είδους της που πήρε έγκριση από τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές για χρήση σε αυτοκινητόδρομους στην Ευρώπη, αποτελώντας το πρώτο προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδηγού που προσφέρει πραγματική οδήγηση με ελεύθερα χέρια.

Βασιζόμενο στις υψηλές δυνατότητες του Intelligent Adaptive Cruise Control (IACC), το σύστημα παρακολουθεί διαρκώς την οδική σήμανση στο δρόμο, τις πινακίδες ορίων ταχύτητας και τις εξελισσόμενες συνθήκες κυκλοφορίας ελέγχοντας το σύστημα διεύθυνσης, την επιτάχυνση, την πέδηση αλλά και τη θέση της Mustang Mach-E μέσα στη λωρίδα κυκλοφορίας, διατηρώντας ασφαλείς και σταθερές αποστάσεις από τα προπορευόμενα οχήματα. Επιπλέον, η προηγμένη τεχνολογία που υποστηρίζεται από κάμερες υπερύθρων, ελέγχει συνεχώς τα επίπεδα προσοχής και εγρήγορσης του οδηγού για μέγιστη ασφάλεια και σιγουριά.

Στη χώρα μας, πάνω από το 95% των αυτοκινητοδρόμων χαρακτηρίζονται ως «Μπλε Ζώνες», όπου η τεχνολογία Ford BlueCruise μπορεί να ενεργοποιηθεί και να κάνει την οδήγηση ευκολότερη και πιο απολαυστική, είτε κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου ταξιδιού, είτε σε συνθήκες πυκνής κυκλοφορίας με συχνά σταμάτα-ξεκίνα.

Αποκτήστε την εύκολα

Αυτό το κορυφαίο EV της Ford με το εμβληματικό όνομα και τις κορυφαίες τεχνολογίες μπορεί να γίνει δικό σας με 47.960€ ή εναλλακτικά με μηνιαίο μίσθωμα 541€ μέσω του προγράμματος λειτουργικής μίσθωσης Ford Lease.

Τα προνόμια για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν στην Ελλάδα το προηγμένο ηλεκτρικό pony της Ford δεν σταματούν εδώ, καθώς τα προνομιακά χρηματοδοτικά προγράμματα Ford Finance με επιτόκιο 0,9%, προσφέρουν σε όλους τους πελάτες λιανικής την δυνατότητα να αποκτήσουν εύκολα τη δική τους Mustang, με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος χρηματοδότησης.

Εκτός από τα παραπάνω, όλες οι εκδόσεις του κορυφαίου ηλεκτρικού SUV της αγοράς στη χώρα μας υποστηρίζονται από 8 χρόνια συντήρηση και service και 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect, η οποία είναι πλήρως μεταβιβάσιμη στον επόμενο ιδιοκτήτη, αυξάνοντας έτσι και την αξία μεταπώλησης του οχήματος.

Επισκεφτείτε τώρα τον Επίσημο Έμπορο Ford της αρεσκείας και αποκτήστε σε μοναδικές τιμές και με τους πλέον ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις τη Mustang Mach-E – το κορυφαίο και τεχνολογικά πιο προηγμένο EV της αγοράς.

Δείτε περισσότερα για τη Ford Mustang Mach-E εδώ.

Δείτε περισσότερα για την τεχνολογία Blue Cruise εδώ

Διαμορφώστε τη δική σας Ford Mustang Mach-E εδώ.

Κλείστε το δικό σας test drive εδώ.

