Renault Group: Νέος CEO ο François Provost

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Renault Group, το οποίο συνεδρίασε υπό την προεδρία του Jean-Dominique Senard, αποφάσισε το διορισμό του François Provost ως Διευθύνοντα Συμβούλου της Renault S.A. και Προέδρου της Renault s.a.s., με ισχύ από τις 31 Ιουλίου, για θητεία τεσσάρων ετών. Παράλληλα, ο François Provost διορίστηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Renault S.A. και Renault s.a.s.

Μέχρι πρότινος Επικεφαλής του Τομέα Προμηθειών, Συνεργασιών και Δημοσίων Σχέσεων του Ομίλου, ο François Provost διαθέτει μακρά εμπειρία 23 ετών στο Renault Group. Με ισχυρό διεθνές προφίλ, εμπειρία τόσο σε επιχειρησιακούς, όσο και στρατηγικούς ρόλους, καθώς και βαθιά γνώση των προκλήσεων του κλάδου, ο François Provost διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να συνεχίσει και να επιταχύνει την αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου. Επιπλέον, τα προσόντα του εγγυώνται τη συνέχιση της στρατηγικής ανάπτυξης του Ομίλου, ιδιαίτερα σε διεθνές επίπεδο, την ενίσχυση των συνεργασιών, την αξιοποίηση της στρατηγικής ευελιξίας και τη διατήρηση υψηλών προτύπων απόδοσης, με απόλυτο σεβασμό στις αξίες της εταιρείας.

Κατά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Jean-Dominique Senard δήλωσε:

«Είμαι βέβαιος ότι ο François Provost θα ηγηθεί του Ομίλου με οξυδέρκεια και αποφασιστικότητα σε ένα περιβάλλον που απαιτεί τόσο ακρίβεια στην εκτέλεση, όσο και στρατηγική διορατικότητα και ικανότητα καινοτομίας. Σε έναν κλάδο που μεταβάλλεται ραγδαία, η αποφασιστικότητα και η αίσθηση ευθύνης αποτελούν πολύτιμα πλεονεκτήματα για την καθοδήγηση των ομάδων και τη διατήρηση της δυναμικής μας.

Στο Renault Group δεν υπάρχει χώρος για στασιμότητα. Με την τεχνογνωσία του και τη γνώση της εταιρείας, θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την υλοποίηση του στρατηγικού μας πλάνου, να ορίσουμε τους όρους του επόμενου και να εξασφαλίσουμε την επιτυχή εφαρμογή του. Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί του».

Με αφορμή τον διορισμό του, ο François Provost δήλωσε:

«Με υπερηφάνεια και ευγνωμοσύνη αποδέχομαι τον διορισμό μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο Jean-Dominique Senard και το Διοικητικό Συμβούλιο για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Σκέφτομαι με ιδιαίτερη εκτίμηση τις ομάδες του Ομίλου που με στήριξαν όλα αυτά τα 23 χρόνια. Θα αφιερώσω όλη μου την ενέργεια και το πάθος, ώστε – μαζί με τους 100.000 εργαζομένους μας, τους εμπόρους, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μας – να συμβάλουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου μας, ενός από τα διαχρονικά σύμβολα της γαλλικής βιομηχανίας, εδώ και 127 χρόνια. To Renault Group διαθέτει ισχυρά θεμέλια, αφοσιωμένες ομάδες, εξαιρετική γκάμα προϊόντων, ισχυρές μάρκες και ένα καινοτόμο οργανωτικό μοντέλο. Αυτά είναι πολύτιμα πλεονεκτήματα καθώς επιταχύνουμε το μετασχηματισμό μας σε ένα ολοένα και πιο απαιτητικό περιβάλλον. Μπορείτε να υπολογίζετε στην προσήλωση και την αποφασιστικότητά μου, για να γράψουμε μαζί την επόμενη σελίδα της ιστορίας μας».

François Provost – Σύντομο Βιογραφικό

Ο François Provost γεννήθηκε το 1968 και είναι απόφοιτος του École Polytechnique, ενώ φέρει τον τίτλο του Ανωτέρου Μηχανικού του γαλλικού κρατικού σώματος Corps des Mines. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στο δημόσιο τομέα, σε ανώτερες διοικητικές θέσεις, προτού ενταχθεί στο Renault Group, το 2002.

Από τότε, έχει διατελέσει σε σειρά εκτελεστικών θέσεων στη Γαλλία και σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, μεταξύ άλλων ως Διευθύνων Σύμβουλος της Renault-Nissan Πορτογαλίας (2005–2008). Το 2010, η πορεία του έλαβε διεθνή υπόσταση, αναλαμβάνοντας αρχικά τη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Renault Ρωσίας, και εν συνεχεία τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Renault Samsung Motors στην Κορέα, θέση την οποία διατήρησε επί πέντε έτη.

Ακολούθησαν κορυφαίοι ρόλοι ως Chief Operating Officer για την Κίνα και κατόπιν για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, προτού αναλάβει καθήκοντα Επικεφαλής Τομέα Διεθνούς Ανάπτυξης του Ομίλου. Το 2023 εντάχθηκε στην Ανώτατη Διοικητική Ομάδα του Renault Group, ως Επικεφαλής του Τομέα Προμηθειών, Συνεργασιών και Δημοσίων Υποθέσεων.

Από τη Λισαβόνα έως τη Σεούλ, μέσω Μόσχας και Σανγκάης, ο François Provost εξελίχθηκε σε έναν στρατηγικό και έμπειρο ηγέτη, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στη σύναψη σημαντικών διεθνών συνεργασιών με παγκόσμιους ομίλους, όπως οι Nissan, Geely και Aramco.

