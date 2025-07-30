Η διείσδυση των κινεζικών εταιρειών στην Ευρώπη έχει αλλάξει τις ισορροπίες στις αγορές αυτοκινήτου

Για να καταφέρει η Κίνα να μπει στις διεθνείς αγορές στήριξε τα τελευταία χρόνια πάρα πολλές κινεζικές εταιρείες αυτοκινήτων προκειμένου να αναπτυχθούν. Όμως γνωρίζουν καλά στην Κίνα ότι θα επιβιώσουν μόνο ελάχιστες. Η διείσδυση των κινεζικών εταιρειών στην Ευρώπη έχει αλλάξει τις ισορροπίες στις αγορές και έχει μειώσει τις τιμές αρκετών μοντέλων. Σίγουρα αυτό είναι καλό για τους καταναλωτές, αλλά όχι και για τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως αναφέρει έκθεση της εταιρείας ανάλυσης δεδομένων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, Indicata.

Για να είναι κερδοφόρα μία κινεζική κατασκευάστρια εταιρεία θα πρέπει να παράγει τουλάχιστον περίπου ένα εκατομμύριο οχήματα ετησίως. Παρ' όλο που η κινεζική αγορά αυτοκινήτων αναμένεται να αυξηθεί σε πάνω από 33 εκατομμύρια οχήματα μέχρι το τέλος του 2025, μόνο λίγες εταιρείες θα καταφέρουν να επιβιώσουν. Οι περισσότερες, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες, μπορεί να βρεθούν εκτός ανταγωνισμού.

Η BYD ανακοίνωσε πρόσφατα μειώσεις τιμών σε 25 μοντέλα, προκαλώντας αντίδραση σε ολόκληρη τη βιομηχανία αυτοκινήτου, που έχει μειώσει σημαντικά τα περιθώρια κέρδους των οχημάτων. Σύμφωνα με την Indicata, οι Κινέζοι κατασκευαστές έχουν μειώσει τις τιμές έως και 34%, ενώ δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε και τις εκπτώσεις που κάνουν σε ορισμένα μοντέλα. Όλα αυτά, όταν τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2025 το 33% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων της Κίνας προοριζόταν για εξαγωγή, ενώ ο τελικός στόχος εξαγωγών είναι να αγγίξει το 50%.

Η Κίνα θα στραφεί σε μέρη του κόσμου που ακόμη δεν έχουν υιοθετήσει την ηλεκτροκίνηση. Σήμερα υπάρχουν ώριμες αγορές ηλεκτρικών οχημάτων όπως η Βραζιλία και το Μεξικό ή μικρότερες όπως η Αυστραλία, που μπορούν να έχουν μεγάλα ποσοστά πωλήσεων. Πολύ πιο ενδιαφέρουσα αγορά είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλο που έχει επιβάλει τους δικούς της δασμούς, οι κινεζικές εταιρείες έχουν το ανάλογο περιθώριο κέρδους, ώστε να συνεχίσουν την επεκτατική πολιτική τους.

«Η Ευρώπη είναι ο πιο βιώσιμος και κερδοφόρος προορισμός εξαγωγών για τους Κινέζους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων. Παρά τους δασμούς της ΕΕ, οι Κινέζοι κατασκευαστές μπορούν ακόμα να πουλήσουν ηλεκτρικά οχήματα στην Ευρώπη με πιο κερδοφόρο τρόπο από ό,τι στην εγχώρια αγορά τους», σημειώνει ο διευθυντής Παγκόσμιας Επιχειρηματικής Μονάδας στην Indicata, Andy Shields.

Ως αποτέλεσμα το μερίδιο των ηλεκτρικών οχημάτων κινεζικής κατασκευής στην αγορά της ΕΕ έχει αυξηθεί από το 1% που ήταν το 2019 σε 11% το 2024. Στο Ηνωμένο Βασίλειο το αντίστοιχο μερίδιο πήγε από το 2% στο 18% κατά την ίδια περίοδο. Αυτή η τάση είναι πιθανό να συνεχιστεί και στο μέλλον, με σημαντικές επιπτώσεις τόσο στις αγορές καινούργιων όσο και στις αγορές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

