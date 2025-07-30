Ford Power Promise: Η καινοτόμος πρωτοβουλία της Ford που κάνει εύκολη τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση

Οι πελάτες της Ford στην Ελλάδα μπορούν πλέον να κάνουν τη μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από ποτέ, καθώς η Ford Motor Ελλάς ανακοίνωσε την πρωτοβουλία Ford Power Promise.

Η πρωτοβουλία αυτή περιλαμβάνει ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες από ολοκληρωμένες λύσεις φόρτισης και εκτεταμένη εγγύηση μπαταρίας, έως και εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης. Το Power Promise αποτελεί τη δέσμευση της Ford προς τους πελάτες της, ώστε να κάνουν εύκολα τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση για να απολαμβάνουν όλες τις δυνατότητες των ηλεκτρικών οχημάτων της μάρκας.

Η Ford προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα ηλεκτρικών μοντέλων σε όλες τις δημοφιλείς κατηγορίες SUV, crossover, multi-activity vehicles και van, που περιλαμβάνει μοντέλα όπως τα: Puma Gen-E, Explorer, Capri, Mustang Mach-E, E-Tourneo Courier, E Transit Courier, E-Tourneo Custom, E-Transit Custom και E-Transit.

Καταρρίπτοντας τους μύθους και αντιμετωπίζοντας τις ανησυχίες

Μελέτη της Ford καταδεικνύει ότι αυτή τη στιγμή ορισμένοι δυνητικοί αγοραστές ηλεκτρικών οχημάτων εμφανίζονται διστακτικοί να εγκαταλείψουν τα παραδοσιακά καύσιμα, προτάσσοντας διάφορες ανησυχίες: Η δημόσια φόρτιση, οι διαδικασίες εγκατάστασης οικιακού φορτιστή, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και η πολυπλοκότητα των οχημάτων είναι μερικοί από τους παράγοντες που αποτελούν τροχοπέδη για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

Το πρόγραμμα Ford Power Promise έχει σχεδιαστεί ειδικά για να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα, παρέχοντας κίνητρα, επιπλέον ευκολίες και υποστήριξη, βοηθώντας έτσι στην εξάλειψη των ανησυχιών των πελατών και παράλληλα τους επιτρέπει να απολαύσουν ξέγνοιαστα όλα τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης.

«Γνωρίζουμε ότι πάνω από το 90% των πελατών μας που διαθέτουν ηλεκτρικά οχήματα είναι ικανοποιημένοι με τη φόρτιση στο σπίτι τους, ενώ σχεδόν το 70% δηλώνει ότι δεν θα επέστρεφε ποτέ σε όχημα με κινητήρα εσωτερικής καύσης», δήλωσε ο Jon Williams, General Manager, Ford Blue και Model e, Europe. «Ωστόσο, για όσους δεν νιώθουν ακόμα σίγουροι για να κάνουν τη μετάβαση, το πρόγραμμα Ford Power Promise είναι εκεί για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες και να υποστηρίξει τις ανάγκες τους».

Όλα τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα Ford μπορούν να επωφεληθούν από το Ford Power Promise, ακόμα και τα επαγγελματικά. Όπως δήλωσε ο Hans Schep, General Manager, Ford Pro, Europe: «Πρόκειται για μια απλή, ελκυστική και ολοκληρωμένη πρόταση που εμπνέει εμπιστοσύνη στους επαγγελματίες όσον αφορά τα διαπιστευτήριά μας στον τομέα της ηλεκτροκίνησης.»

Η πρωτοβουλία Ford Power Promise βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες, καθένας από τους οποίους αντιμετωπίζει άμεσα τις βασικές ανησυχίες των δυνητικών πελατών ηλεκτρικών οχημάτων:

• Οικιακή Φόρτιση

Η εύρεση ενός κατάλληλου οικιακού φορτιστή και η εγκατάστασή του μπορεί να είναι για πολλούς μια πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία. Η Ford κάνει τα πράγματα εύκολα, προτείνοντας δοκιμασμένους οικιακούς φορτιστές και αξιόπιστους συνεργάτες για την εγκατάστασή τους, έχοντας επιπλέον εξασφαλίσει ειδικές εκπτώσεις για όλους τους πελάτες της. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η πιο γρήγορη, αξιόπιστη και οικονομική οικιακή φόρτιση για κάθε ηλεκτρικό όχημα Ford.

• Δημόσια Φόρτιση

Η δημόσια φόρτιση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι πιο οικονομική σε σχέση με τη χρήση υγρών καυσίμων. Παρ’ όλα αυτά, σε σχέση με την οικιακή φόρτιση, το κόστος είναι συγκριτικά αυξημένο. Η Ford, σε συνεργασία με επιλεγμένους παρόχους, έχει εξασφαλίσει για τους πελάτες της ειδικές τιμές ανά kWh σε δημόσιους φορτιστές για ακόμα πιο οικονομική δημόσια φόρτιση.

• Εργοστασιακή Εγγύηση Μπαταρίας και Εξαρτημάτων Υψηλής Τάσης

Στα πλαίσια του Ford Power Promise, όλοι οι νέοι πελάτες των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων της Ford απολαμβάνουν εργοστασιακή εγγύηση 8 ετών, τόσο για την μπαταρία υψηλής τάσης - για απόλυτη σιγουριά και προστασία στο πιο κρίσιμο εξάρτημα ενός ηλεκτρικού οχήματος – όσο και των άλλων εξαρτημάτων υψηλής τάσης, όπως ο ηλεκτροκινητήρας. Αυτή η εκτεταμένη εργοστασιακή εγγύηση καλύπτει την περίπτωση μη φυσιολογικής απώλειας στη χωρητικότητα της μπαταρίας και τη σπάνια περίπτωση αστοχίας των εξαρτημάτων υψηλής τάσης, διασφαλίζοντας ότι κάθε ηλεκτρικό όχημα Ford θα συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα προσφέροντας υψηλή απόδοση και αυτονομία για πολλά χρόνια.

• Υπηρεσίες Υποστήριξης

Ο τέταρτος πυλώνας του Ford Power Promise περιλαμβάνει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης και απαλλάσσει τους πελάτες από το άγχος χρήσης της νέας EV τεχνολογίας, βοηθώντας τους παράλληλα να εξοικειωθούν γρήγορα με αυτή. Τα 2 χρόνια δωρεάν οδικής βοήθειας Ford Roadside Assistance και η δυνατότητα μεταφοράς στο πλησιέστερο σημείο φόρτισης, στην απίθανη περίπτωση πλήρους αποφόρτισης, προσθέτουν ακόμη ένα παράγοντα ασφάλειας και ξεγνοιασιάς έναντι στο άγχος της αυτονομίας. Παράλληλα, οι πελάτες μπορούν να λύσουν τις απορίες τους γύρω από την ηλεκτροκίνηση, έχοντας πρόσβαση σε μια σειρά ενημερωτικών video, υποστηρικτικών widgets, αλλά και άμεσης υποστήριξης από εξειδικευμένους συνεργάτες που βρίσκονται στη διάθεσή τους τηλεφωνικά ή μέσω email. Σε κάθε περίπτωση, το Επίσημο Δίκτυο Ford σε όλη την Ελλάδα βρίσκεται στη διάθεσή τους για να τους παρέχει αξιόπιστη υποστήριξη, όπου και αν βρίσκονται.

Περισσότερες πληροφορίες για το νέο καινοτόμο πρόγραμμα Ford Power Promise, μπορείτε να βρείτε εδώ και σε όλο το Επίσημο Δίκτυο Ford.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.