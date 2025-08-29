Renault Espace: Το αυτοκίνητο του Αντώνη Τρίτση σε πάρκινγκ του δήμου Αθηναίων

Συγκίνηση προκάλεσε πρόσφατη ανάρτηση εργαζόμενης του Δήμου Αθηναίων για το προσωπικό αυτοκίνητο του αείμνηστου δημάρχου Αντώνη Τρίτση. Πρόκειται για ένα φουτουριστικό, για την εποχή του, Renault Espace, που φέρει την «υπογραφή» ενός Έλληνα, του Αντώνη Βολάνη. Το όχημα άλλαξε τη λογική της αυτοκίνησης και μαρτυρά την προσωπικότητα και την αισθητική του αρχιτέκτονα Τρίτση.

Το πρωτότυπο Matra P18 εξελίχθηκε στο Espace/ By Thesupermat - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34871739

Το Renault Espace, παρέμενε ξεχασμένο και παρατημένο εδώ και δεκαετίες παρκαρισμένο στο υπόγειο γκαράζ του Δήμου, με τις πινακίδες του ακόμη στη θέση τους. Από τον θάνατο του Τρίτση, πριν 33 ολόκληρα χρόνια, το όχημα δεν φαίνεται να έχει μετακινηθεί ξανά.

Ο Αντώνης Τρίτσης υπηρέτησε ως Δήμαρχος Αθηναίων από την 1η Ιανουαρίου 1991 μέχρι τον θάνατό του στις 7 Απριλίου 1992, αφήνοντας τη σφραγίδα του με την πολεοδομική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της Ελλάδας ως υπουργός Χωροταξίας και Περιβάλλοντος.

Το αυτοκίνητο εξακολουθεί να παραμένει παρατημένο στο υπόγειο, χωρίς να έχει ληφθεί καμία πρόνοια.

Το Renault Espace πρώτης γενιάς

Το Renault Espace πρώτης γενιάς, παρήχθη από το 1984 έως το 1991 και αποτελεί ένα επαναστατικό μοντέλο στην ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς ήταν από τα πρώτα πολυμορφικά οχήματα (MPV - Multi-Purpose Vehicle) που κυκλοφόρησαν στην Ευρώπη.



Βασικά χαρακτηριστικά και καινοτομίες:

Σχεδιασμός και κατασκευή: Το Espace σχεδιάστηκε αρχικά από τη βρετανική Matra (σε συνεργασία με τον Έλληνα σχεδιαστή Αντώνη Βολάνη) και, αφότου η Peugeot απέρριψε την ιδέα, η Renault ανέλαβε την παραγωγή και τις πωλήσεις. Η κατασκευή του ήταν μοναδική για την εποχή, με αμάξωμα από υαλοβάμβακα (fiberglass) τοποθετημένο πάνω σε γαλβανισμένο χαλύβδινο πλαίσιο. Αυτό το υλικό το έκανε ελαφρύ και ανθεκτικό στη σκουριά.

Η μεγαλύτερη καινοτομία του Espace ήταν η ευελιξία του εσωτερικού. Τα καθίσματα μπορούσαν να αφαιρεθούν, να διπλωθούν ή ακόμα και να περιστραφούν κατά 180 μοίρες, μετατρέποντας την καμπίνα σε έναν "κινητό χώρο συνάντησης" ή "δωμάτιο" όταν το όχημα ήταν σταματημένο. Αυτό ήταν πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της εποχής και καθιέρωσε την έννοια του MPV. Αρχική υποδοχή: Στην αρχή, οι πωλήσεις ήταν αργές, με μόλις 9 αυτοκίνητα να πωλούνται τον πρώτο μήνα. Το κοινό χρειαζόταν χρόνο για να συνηθίσει τη ριζοσπαστική του εμφάνιση και ιδέα. Ωστόσο, η χρησιμότητα και η πρακτικότητά του σύντομα κέρδισαν τους αγοραστές, με αποτέλεσμα οι συνολικές πωλήσεις της πρώτης γενιάς να φτάσουν τις 191.674 μονάδες.

Τεχνικές προδιαγραφές (Ενδεικτικά):

Κινητήρες:

Βενζίνη: 1.995 cc (110 ίπποι)

Diesel: 2.068 cc turbo diesel (88 ίπποι)

Διαστάσεις:

Μήκος: 4.250 mm

Μεταξόνιο: 2.580 mm

Επιδόσεις (Ανάλογα με τον κινητήρα):

Επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα: περίπου 11,9 δευτερόλεπτα (για την έκδοση 2.0 L βενζίνης).

Τελική ταχύτητα: περίπου 170 χλμ/ώρα.

Ανάρτηση:

Εμπρός: Γόνατα MacPherson.

Πίσω: Στρέψη άξονα.

«Λίφτινγκ» το 1988:



Το 1988, το Espace δέχτηκε μια ανανέωση όπου έγιναν κάποιες αλλαγές, κυρίως στην εξωτερική εμφάνιση, υιοθετώντας πιο "φιλικές" γραμμές. Αντικαταστάθηκαν οι αρχικοί προβολείς της Matra με αυτούς της Renault, και η εμφάνιση έγινε λιγότερο "γωνιώδης". Σε αυτή την ανανέωση προστέθηκε και η τετρακίνητη έκδοση "Quadra".



Η πρώτη γενιά του Renault Espace έθεσε τα θεμέλια για την κατηγορία των MPV, εμπνέοντας και άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες να ακολουθήσουν το παράδειγμά της, και καθιερώθηκε ως ένα όχημα που έδινε έμφαση στον χώρο, την πρακτικότητα και την άνεση για την οικογένεια.

Το Renault Espace προ λίφτινγκ/ By Rudolf Stricker - Own work, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30745799

Αναλυτικά η ανάρτηση για το ξεχασμένο Espace στο Facebook

«Όσο υπάρχουν άνθρωποι με αξίες και σεβασμό μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Πριν λίγο έλαβα το βίντεο που βλέπετε μαζί με το παρακάτω μήνυμα από τον συνάδελφο Mpampis Perdikis.

Έπλυνα κυρία Διευθυντρια το αμάξι εις μνήμη ενός δημοκράτη και συντρόφου όπως αρμόζει στο μακαρίτη δήμαρχο Τρίτση, δεν ήξερα τη ιστορία του αμαξιού.. Αν τη γνώριζα θα το είχα κάνει απ τη αρχή. Με βοήθησε και ο Δημητριος Τασιούλης.

Ο Αντώνης Τρίτσης διετέλεσε Δήμαρχος Αθηναίων την Περίοδο 1 Ιανουαρίου 1991 – 7 Απριλίου 1992. Στο υπόγειο γκαράζ της Λιοσίων 22 συγκεκριμένα σε μια γωνιά που πρώτου υπογείου, βρίσκεται, φαντάζομαι από τον θάνατο του, το ιδιωτικό του αυτοκίνητο με τις πινακίδες ακόμη επάνω του όπως μπορείτε να διακρίνετε. Παρά τα κλεισμενα ήδη 40 Χρόνια υπηρεσίας μου στο Δήμος Αθηναίων, δεν μπορώ να σας πω γιατί παρέμεινε ακόμη εκεί. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι την προηγούμενη φορά που κάποιος σκέφτηκε και φρόντισε να το πλύνουμε είναι ο αγαπημένος μου προϊστάμενος Δήμος Μπαούρδας το 2016, όταν συνεργαστηκαμε στη Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Διοίκησης. Προσπάθησα τότε να βρω μια άκρη για την αξιοποίηση του αλλά δεν τα κατάφερα... Κάθε πληροφορία από κάποιο που μπορεί να βοηθήσει να λύσουμε το μυστήριο δεκτή».

