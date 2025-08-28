Οι πωλήσεις νέων αυτοκινήτων στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 5,9% τον Ιούλιο, ο καλύτερος μήνας εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, σε μια ώθηση για τον κλάδο που αντιμετωπίζει δυσκολίες, καθώς η καταναλωτική εμπιστοσύνη αποδυναμώνεται, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων(ACEA) την Πέμπτη.

Οι πωλήσεις υβριδικών αυτοκινήτων plug-in στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψαν τη μεγαλύτερη άνοδο τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2023, όταν η ACEA άρχισε να αναφέρει τα στοιχεία, ενώ αυτές των ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση από τον Αύγουστο του 2023.

Η Γερμανία, η οποία τον Ιούνιο παρουσίασε ένα σχέδιο κινήτρων για ηλεκτρικά οχήματα (EV) που αντικατέστησε ένα πρόγραμμα επιδοτήσεων που είχε καταργηθεί το 2023, κατέγραψε αυξήσεις 58% και 83,6% αντίστοιχα στις πωλήσεις BEV και PHEV τον Ιούλιο, σημειώνει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.