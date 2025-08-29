Η Volvo Cars αποκαλύπτει το νέο XC70 – ένα plug-in υβριδικό για κάθε ταξίδι

Το νέο SUV Volvo XC70 είναι το πρώτο plug-in υβριδικό μεγάλης αυτονομίας της Volvo Cars. Προσφέρει πλήρως ηλεκτρική αυτονομία άνω των 200 χλμ σύμφωνα με τον κύκλο δοκιμών CLTC – τη μεγαλύτερη αυτονομία από οποιοδήποτε plug-in υβριδικό Volvo μέχρι σήμερα.

Συνδυάζοντας την πιο πρόσφατη τεχνολογία, την προηγμένη ασφάλεια και το σκανδιναβικό design, το νέο XC70 είναι μία τέλεια επιλογή για οικογένειες που προσανατολίζονται σε έναν πιο άνετο και χαλαρό τρόπο ζωής, χωρίς συμβιβασμούς στις επιδόσεις και τις συνολικές δυνατότητες.

Βασισμένο στην SMA (Scalable Modular Architecture), τη νέα πλατφόρμα της Volvo Cars για plug-in υβριδικά μεγάλης αυτονομίας, το νέο XC70 αντιπροσωπεύει μία σημαντική προσθήκη στη σειρά προϊόντων της εταιρείας. Σχεδιάστηκε για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για plug-in υβριδικά μεγαλύτερης αυτονομίας, ειδικά στην Κίνα, όπου οι πελάτες μπορούν τώρα να προχωρήσουν σε προπαραγγελίες. Η Volvo Cars προγραμματίζει επίσης να φέρει το αυτοκίνητο στην Ευρώπη σε επόμενο στάδιο.

«Το νέο XC70 είναι μία πολύ ελκυστική επιλογή για πελάτες που θέλουν τα οφέλη της ηλεκτρικής οδήγησης, αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμοι να κάνουν τη μετάβαση στην αποκλειστική ηλεκτροκίνηση», λέει ο Håkan Samuelsson (Χόκαν Σάμιουελσον), Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Volvo Cars. «Αποτελεί ορόσημο για την γκάμα των ηλεκτροκίνητων προϊόντων μας, μία γέφυρα προς τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα για τους πελάτες μας, και θα ενισχύσει την παρουσία μας στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου του κόσμου.»

Το XC70 εξοπλίζεται με τεχνολογία ταχείας φόρτισης που του επιτρέπει να φορτίζει από το 0% έως το 80% σε μόλις 23 λεπτά. Επιπλέον, η λειτουργία αμφίδρομης φόρτισης του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί την μπαταρία του ως power bank για να τροφοδοτεί άλλες συσκευές, όπως συσκευές που προορίζονται για εξωτερική χρήση και για κάμπινγκ.

Με τη μεγάλη ηλεκτρική αυτονομία του και τη δυνατότητα ταχείας φόρτισης, το XC70 προσφέρει οικονομία στην οδήγηση και μηδενικές εκπομπές ρύπων στις περισσότερες καθημερινές μετακινήσεις σας. Ο ενεργειακά αποδοτικός κινητήρας εσωτερικής καύσης προσθέτει την ευελιξία που χρειάζεται για μεγαλύτερα ταξίδια, επιτρέποντάς σας να οδηγείτε για πάνω από 1200 χλμ χωρίς ανάγκη φόρτισης ή ανεφοδιασμού σε καύσιμο.

Σύγχρονο Σκανδιναβικό Design

Σχεδιασμένο για να δίνει λύσεις, το Volvo XC70 αποτελεί μία σύγχρονη έκφραση της σκανδιναβικής σχεδιαστικής κληρονομιάς της εταιρείας. Η δυναμική εμφάνιση και τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά του αποπνέουν ήρεμη αυτοπεποίθηση και ορθολογική απλότητα. Σμιλευμένες γραμμές διατρέχουν το αμάξωμα από εμπρός προς τα πίσω, ενώ η ελαφρά κεκλιμένη οροφή και οι τονισμένοι «ώμοι» τού προσδίδουν στιβαρό και δυναμικό παρουσιαστικό.

Στο εμπρός μέρος, μία κλειστή μάσκα -αναφορά στα αμιγώς ηλεκτρικά Volvo- που μοιάζει με ασπίδα συνδυάζεται με ενεργό κλείστρο μάσκας το οποίο ρυθμίζεται αυτόματα, βελτιστοποιώντας την αεροδυναμική, τον κλιματισμό στην καμπίνα και την ψύξη. Αυτό το χαρακτηριστικό βοηθά στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και επεκτείνει την αυτονομία.

Πίσω, τα κατακόρυφα φώτα σε σχήμα C ενσωματώνονται ομαλά στις γυάλινες επιφάνειες, δημιουργώντας ένα κομψό, σύγχρονο παρουσιαστικό που είναι ελκυστικό αλλά και λειτουργικό.

Premium άνεση και πολυχρηστικότητα

Είναι εύκολο να αισθανθείτε σαν στο σπίτι σας στο εσωτερικό του XC70. Οδηγός και επιβάτες κάθονται άνετα, περιβάλλονται από λύσεις έξυπνης αποθήκευσης και έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν την ευρύχωρη καμπίνα που χαρακτηρίζεται από καθαρό, διαχρονικό σκανδιναβικό design και υψηλής ποιότητας υλικά. Η premium αίσθηση είναι εμφανής σε κάθε λεπτομέρεια, από τον διακόπτη πολυμέσων έως τη συναρπαστική ηχητική εμπειρία, που διαμορφώθηκε προσεκτικά για να ανταποκρίνεται στην ακουστική του εσωτερικού.

Το XC70 απευθύνεται σε όλους όσοι εκτιμούν τόσο την άνεση όσο και τις επιδόσεις. Η μελετημένη ρύθμιση του πλαισίου, το ενισχυμένο αμάξωμα και το ισορροπημένο τιμόνι κάνουν κάθε διαδρομή ομαλή και απολαυστική. Με μεγάλους τροχούς, αυξημένη απόσταση από το έδαφος και δυνατότητα κίνησης σε όλους τους τροχούς (AWD), το αυτοκίνητο είναι επίσης έτοιμο για πιο δύσκολες οδικές συνθήκες.

Έξυπνη συνδεσιμότητα, όταν τη χρειάζεστε

Το ταχείας απόκρισης έξυπνο σύστημα infotainment του XC70 συνοδεύεται από όλα όσα χρειάζονται για μία σύγχρονη in-car εμπειρία, συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών υπηρεσιών, όπως ο φωνητικός βοηθός Τεχνητής Νοημοσύνης που διευκολύνει τις κλήσεις στους φίλους και στην οικογένεια, ελέγχει τις λειτουργίες του αυτοκινήτου και αναζητά πληροφορίες online.

Το XC70 εξοπλίζεται με μία ευκρινή οθόνη οδηγού 12,3 ιντσών και με μία μεγάλη ανεξάρτητη κεντρική οθόνη 15,4 ιντσών με οριζόντιο προσανατολισμό, που προβάλλει αυτό που χρειάζεστε όταν το χρειάζεστε. Η οριζόντια διάταξη επιτρέπει στον οδηγό να βλέπει έναν μεγάλο χάρτη πλοήγησης και συγχρόνως προσφέρει χώρο για άλλες σημαντικές λειτουργίες, κάνοντας το multi-tasking διαισθητικό και αποτελεσματικό. Επιπλέον, ένα head-up display 92 ιντσών επαυξημένης πραγματικότητας περιλαμβάνεται στον προαιρετικό εξοπλισμό, προσφέροντας μία ακόμα πιο συναρπαστική εμπειρία μέσα στο κόκπιτ.

Για επιπλέον πρακτικότητα, πολλές από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου, όπως ο προ-κλιματισμός της καμπίνας, μπορούν να ελεγχθούν απομακρυσμένα, με τη χρήση του Volvo Cars app.

Με ενσωματωμένο Safe Space Technology

Εξοπλισμένο με Safe Space Technology, το Volvo XC70 έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί τους ανθρώπους ασφαλείς και να τους κάνει να αισθάνονται ασφαλείς σε κάθε διαδρομή.

Με προηγμένη τεχνολογία εντοπισμού, που περιλαμβάνει ραντάρ, κάμερες και αισθητήρες, το XC70 μπορεί να παρακολουθεί συνεχώς τον περιβάλλοντα χώρο και να υποστηρίζει τον οδηγό, συμβάλλοντας στο να αποφευχθούν συγκρούσεις ή να μετριαστούν οι επιπτώσεις τους. Συνοδεύεται επίσης από λειτουργίες ασφάλειας που βοηθούν στον εντοπισμό ανθρώπων γύρω από το αυτοκίνητο, σε αστικές συνθήκες με μεγάλη κυκλοφορία. Για παράδειγμα, το Door Opening Alert σχεδιάστηκε για να βοηθά οδηγούς και επιβάτες να αποφεύγουν να ανοίξουν τις πόρτες τους στην πορεία των δικυκλιστών.

Για μία χαλαρή οδηγική εμπειρία, το XC70 προσφέρει επίσης στοιχεία έξυπνης υποστήριξης οδηγού, όπως η αυτόματη υποβοήθηση κατά την αλλαγή λωρίδας, το Park Pilot Assist και η ενεργή υποστήριξη πλοήγησης.

Η παραγωγή του νέου XC70 έχει ήδη δρομολογηθεί και το αυτοκίνητο είναι τώρα διαθέσιμο για προπαραγγελία στην Κίνα.

Σημειώσεις

· Όλες οι προϊοντικές λεπτομέρειες που περιγράφονται παραπάνω αφορούν το XC70 που λανσάρεται στην αγορά της Κίνας.

· Η αυτονομία εκτιμάται με βάση δοκιμές που έγιναν σύμφωνα με το πρότυπο CLTC και έχει εφαρμογή μόνο στην αγορά της Κίνας.

· Οι τιμές φόρτισης και αυτονομίας είναι προκαταρκτικές και με βάση δοκιμές υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Τα αποτελέσματα που αναφέρονται δεν είναι εγγυημένα, καθώς ο χρόνος φόρτισης και η αυτονομία σε πραγματικές συνθήκες ποικίλλουν, ανάλογα με την οδηγική συμπεριφορά και άλλους εξωτερικούς παράγοντες.

· Για συσκευές εξωτερικού χώρου και κάμπινγκ, απαιτείται ένας ειδικός αντάπτορας σύνδεσης με την παροχή φόρτισης του αυτοκινήτου, ο οποίος διατίθεται ως αξεσουάρ.

· Οι λειτουργίες που περιγράφονται μπορεί να μην περιλαμβάνονται στον στάνταρ εξοπλισμό ή να μην είναι διαθέσιμες για όλα τα μοντέλα, τις εκδόσεις και τα συστήματα κίνησης. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να διατεθούν αργότερα μέσω ασύρματων (over-the-air) ενημερώσεων.

