Range Rover: Εν αναμονή του νέου πολυτελούς SUV

Κομψότητα σε ακραίες συνθήκες. Ο λόγος για το νέο πολυτελές SUV Range Rover Electric, που εισέρχεται σε μια σημαντική φάση εξέλιξης με τα πρωτότυπα να δοκιμάζονται στις ερήμους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπου οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 50 βαθμούς Κελσίου.

Τα πρωτότυπα του Range Rover Electric βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ένα από τα πιο ακραία κλίματα του πλανήτη, όπου υποβάλλονται στις πιο απαιτητικές δοκιμές που έχει αντιμετωπίσει ποτέ ένα Range Rover.



Στο πλαίσιο της εντατικής εξέλιξης του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού Range Rover, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα λειτουργούν ως πεδίο δοκιμών για αξιολόγηση στην καυτή έρημο. Οι επιδόσεις και η αποδοτικότητα του οχήματος δοκιμάζονται σε ακραίες συνθήκες, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος κίνησης σε υψηλές θερμοκρασίες, όσο και η αντοχή του σε βάθος χρόνου και η βέλτιστη αυτονομία.



Η Range Rover υποβάλλει το πιο πρόσφατο και πιο έξυπνο σύστημα θερμικής διαχείρισης σε εξαντλητικές δοκιμές υπό ακραίες θερμοκρασίες 50°C και υγρασία που αγγίζει το 90%. Σε ένα περιβάλλον στο οποίο δοκιμάζονται όλα τα μοντέλα Range Rover, το σύστημα κλιματισμού καλείται να ανταπεξέλθει στις πιο δύσκολες συνθήκες. Από τις απαιτητικές αναβάσεις στην έρημο μέχρι τις διαδρομές στην πόλη υπό ανηλεή ήλιο, κάθε πτυχή του συστήματος διερευνάται προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη άνεση των επιβατών και η πλήρης ικανότητα του αυτοκινήτου.



Το Range Rover Electric είναι πολύ πιο αποδοτικό από οποιοδήποτε άλλο Range Rover έχει δοκιμαστεί σε θερμές συνθήκες στην άμμο. Αψηφώντας όλους τους περιορισμούς, η υποδειγματική θερμική απόδοση διατηρήθηκε σταθερά σε υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια της εντατικής και παρατεταμένης οδήγησης στην έρημο.



Ο Thomas Müller, Executive Director, Product Engineering δήλωσε: «Το θερμό κλίμα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία, λόγω των αναγκών ψύξης της καμπίνας και ταυτόχρονα της βελτιστοποίησης της απόδοσης της μπαταρίας. Η επιπλέον πρόκληση της οδήγησης σε άμμο απαιτεί έλεγχο της ροπής σε χαμηλές ταχύτητες, γι' αυτό και τα ειδικά σχεδιασμένα συστήματα ελέγχου πρόσφυσης και θερμικής διαχείρισης συνεργάζονται με αρμονία προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η παροχή ισχύος δεν επηρεάζεται. Οι δοκιμές μας έδειξαν ότι σε αυτές τις συνθήκες, η επανειλημμένη οδήγηση σε ανηφόρα πάνω σε ψιλή άμμο σε μια διαδρομή 100 μέτρων έχει ως αποτέλεσμα το Range Rover Electric να αποδίδει ισάξια με τα αντίστοιχα μοντέλα εσωτερικής καύσης, και σε ορισμένες περιπτώσεις να τα ξεπερνά, χάρη στην ενσωμάτωση αυτών των νέων χαρακτηριστικών».



Το Range Rover Electric επωφελείται από περισσότερα από 50 χρόνια πρωτοποριακών καινοτομιών για να προσφέρει σταθερότητα και άνεση σε οποιοδήποτε έδαφος. Ο συγκεκριμένος κύκλος δοκιμών αντοχής και ανθεκτικότητας επιβεβαιώνει τα «go anywhere» διαπιστευτήρια της μάρκας Range Rover στην ηλεκτρική της εποχή. Το έξυπνο σύστημα ηλεκτροκίνησης της Range Rover και η προηγμένη απόκριση σε κάθε είδους τερέν δημιουργούν μια απρόσκοπτη εμπειρία στην έρημο, πέρα από τη μητρόπολη του Ντουμπάι, χωρίς δισταγμό και με δυνατότητες που εμπνέουν εμπιστοσύνη.



Η ισορροπημένη κατανομή βάρους και το προηγμένο σύστημα ανάρτησης εξασφαλίζουν κατά την οδήγηση στην άμμο αβίαστο έλεγχο και αδιαπραγμάτευτη σταθερότητα. Τα ασυμβίβαστα συστήματα πρόσφυσης παρέχουν άμεση ροπή που επιτρέπει γρήγορη επιτάχυνση, απόκριση και εκλεπτυσμένη οδική συμπεριφορά ακόμα και σε ποικίλους σχηματισμούς αμμόλοφων.



Το νέο σύστημα Έξυπνης Διαχείρισης τη Ροπής (Intelligent Torque Management) του Range Rover Electric κατανέμει το έργο της διαχείρισης της ολίσθησης των τροχών απευθείας σε κάθε μεμονωμένη μονάδα ελέγχου, μειώνοντας το χρόνο αντίδρασης στην παροχή ροπής σε κάθε τροχό από περίπου 100 χιλιοστά του δευτερολέπτου σε μόλις 1 χιλιοστό του δευτερολέπτου, προσφέροντας βελτιωμένο έλεγχο πρόσφυσης κατά την οδήγηση σε ψιλή άμμο.



Στην καρδιά της ερήμου Al Badayer στη Sharjah, το «Big Red» ορθώνεται επιβλητικά ανάμεσα σε αμμόλοφους στο χρώμα του σαφράν. Ο φυσικός σχηματισμός του εμβληματικού αμμόλοφου με ύψος 300 ποδιών, αποτελεί την πιο εντυπωσιακή ανάβαση στην έρημο του Ντουμπάι. Όλα τα Range Rover καλούνται να ολοκληρώσουν την ανάβαση πέντε φορές χωρίς να παρουσιάσουν καμία μείωση στην απόδοση, προτού προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο των δοκιμών. Το Range Rover Electric κατάφερε να ολοκληρώσει αυτή την πρόκληση με εξαιρετική επιτυχία.



Το Range Rover Electric ξεχωρίζει σε αυτή τη σημαντική φάση εξέλιξης. Οι προετοιμασίες προχωρούν με σκοπό να τελειοποιηθεί και να διαμορφωθεί το μοντέλο-επιτομή της πολυτέλειας της Range Rover, πριν από την έναρξη των κρατήσεων από τους πελάτες το 2025.

Πηγή: skai.gr

