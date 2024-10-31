Οδηγείστε το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer στο Golden Hall

Το αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer είναι ένα καινοτόμο EV που έρχεται να εγκαινιάσει μια νέα εποχή στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της ηλεκτρικής κινητικότητας συνδυάζοντας ιδανικά τις πιο προηγμένες τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης, τους απαράμιλλους χώρους για πέντε επιβάτες και τις αποσκευές τους και την ασυμβίβαστη πρακτικότητα που προσφέρει στο πολυτελές εσωτερικό του με τις κορυφαίες επιδόσεις στο δρόμο και την ασύγκριτη αυτονομία με μια πλήρη φόρτιση της μπαταρίας που φτάνει έως και τα 602 km.

Τώρα, η Ford προσκαλεί το κοινό στο γνωστό εμπορικό κέντρο Golden Hall προκειμένου να ανακαλύψει από πρώτο χέρι το επαναστατικό αυτό EV, συμμετέχοντας σε μια μοναδική εμπειρία test drive.

Δοκιμάστε το νέο Ford Explorer

Από σήμερα και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, οι επισκέπτες του Golden Hall θα έχουν την ξεχωριστή ευκαιρία όχι μόνο να δουν από κοντά το νέο Ford Explorer αλλά και να δοκιμάσουν τις κορυφαίες του επιδόσεις και δυνατότητες μέσα από μια ειδικά σχεδιασμένη διαδρομή που αναδεικνύει τα μοναδικά χαρακτηριστικά του. Η εξειδικευμένη ομάδα της Ford θα βρίσκεται στο χώρο ούτως ώστε να καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες και για να λύσει κάθε απορία σχετικά με το καινοτόμο αυτό EV της Ford, την αυτονομία την οποία προσφέρει και τις ασύγκριτες δυνατότητές του.

Προγραμματίστε τώρα το δικό σας test drive

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν άμεσα και εύκολα το δικό τους test drive μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Ford, ή εναλλακτικά να επισκεφτούν το Golden Hall για να ορίσουν επί τόπου το ραντεβού που θα τους δώσει την ευκαιρία να διαπιστώσουν από πρώτο χέρι όλα τα κορυφαία χαρακτηριστικά απόδοσης και οικονομίας του νέου Explorer που μπορεί να κάνει κάθε μετακίνηση ακόμα πιο απολαυστική και οικολογική.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ford ή επικοινωνήστε με την Ford Ελλάς στο 6948749918.

Ανακαλύψτε το νέο Ford Explorer εδώ.

Προγραμματίστε το δικό σας test drive εδώ.

Διαμορφώστε το Ford Explorer της επιλογής σας εδώ.



Πηγή: skai.gr

